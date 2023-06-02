Июньские фестивали: международный фестиваль L’Imaginaire проходит в Париже и регионе с 1 по 11 июня

ФЕСТИВАЛЬ

Как и фестиваль Nuit Blanche, парижский фестиваль L’Imaginaire (как бы, «Фестиваль воображения») тоже перенес свою программу с осени на начало лета. Его 26-й выпуск проходит до 11 июня в столице и регионе. Здесь предлагаются театральные работы, концерты и музыкальные спектакли. Но специфика в том, что в течение десяти дней фестиваль знакомит с искусством коллективов самых разных стран мира. Фестиваль, созданный в 1997 году парижским Домом культуры народов мира (Maison de la culture du Monde), показывает французам богатство культурного наследия народов планеты.

Международный фестиваль l'Imaginaire проходит в Париже и регионе с 1 по 11 июня

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Каждый выпуск фестиваля «Воображения»— это возможность познакомиться с формами искусства, мало известными во Франции. Выпуск L'Imaginaire 2023 особенный. Он посвящен 20-летию Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Поэтому в Париже выступают с традиционными песнопениями представительницы коренного населения Америки, певицы из Албании, Марокко и Испании. Своё искусство покажут шаманы малайцы, музыкант-импровизатор из Мадагаскара, корейские музыканты. В фестивале участвует с ансамблем музыкантов певица Санийе Исмаил из Казахстана, исполнительница уйгурских народных песен.

Санийе Исмаил родилась в Казахстане, а выросла в семье музыкантов в уйгурском регионе Китая. Она училась искусству уйгурского пения и изучала музыкальный народный репертуар с известными народными мастерами.

Подробную программу фестиваля L'Imaginaire по жанрам можно найти на сайте мэрии Парижа.

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