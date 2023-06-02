Июньские фестивали: Nuit Blanche позволит попасть 3 июня в театры и музеи Парижа ночью и бесплатно

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль Nuit Blanche — Белая ночь в Париже – один их самых коротких и самых популярных фестивалей столицы и региона Иль-де-Франс. Сюрприз 21-го выпуска в том, что спектакли и концерты решено проводить не в октябре (последний выпуск был практически сорван ливнями), а летней тёплой ночью с 3 на 4 июня. Хотя многодисциплинарный фестиваль «выплескивается» за пределы Парижского региона и к нему присоединяются Руан и Гавр, средоточием десятков мероприятий останутся парижские набережные Сены.

Реклама Читать далее

Мэрия Парижа рассчитывает, что праздник современного искусства «захватит весь город, превращая улицы в сцены и картинные галереи». Бесплатный однодневный фестиваль, организацией которого второй год руководит австриячка Китти Хартл, предложит сотни художественных проектов: концерты, выставки, инсталляции, цирковые представления. Тема этого года —фантастические миры и природа.

Белая ночь в Париже — это также возможность заново, в необычных условиях, открыть для себя музеи города, его памятники истории и архитектуры и другие труднодоступные в обычное время места.

Бывшая министр культуры Франции Орели Филиппетти в Твиттере говорит о культурной программе субботнего вечера. Demain soir c’est la #NuitBlanche @Paris avec de formidables installations dans une chorégraphie artistique qui s’amuse de la géographie parisienne autour de la Seine pic.twitter.com/4tChotuCjK — Aurélie Filippetti (@aurelifil) June 2, 2023

По задумке художественного директора Китти Хартл, средоточием событий Nuit Blanche станет Сена. Все траектории культурных прогулок будут сходиться к сердцу голода — его реке. Потому, что для организаторов вечера «Сена, ее баржи, ее спокойное течение, ее берега и мосты» — это «неотъемлемая часть парижской жизни». А поскольку Сена протекает не только в Париже, но и в Руане и Гавре, воды реки станут для них связующей нитью с эпицентром фестиваля. Два эти города уже второй год подряд являются партнерами культурных мероприятий Nuit Blanche.

Сайт Парижской мэрии анонсирует, в рамках проекта Street Opera, выступление на набережной Сены в центре города певцов Парижской национальной оперы и студентов муниципальной консерватории имени Чарльза Мунка.

Другой музыкальный перформанс этого вечера на воде — посвящение фильму Вернера Херцога «Фицкарральдо» (1982 год). В фильме одержимый любовью к опере Фицкарральдо мечтает построить в джунглях Амазонки оперный театр, чтобы там пел знаменитый Карузо. Но сумасшедший проект его жизни проваливается. Тогда предприниматель-меломан организует оперный спектакль на борту корабля на Амазонке. Как продолжение великолепной и странной идеи, по случаю Nuit Blanche в Бассейне парижского Арсенала и по примыкающим к нему водным каналам вечером 3 июня будут плавать китайские лодки и венецианские гондолы на которых будут звучать граммофонные записи легендарных исполнителей начала 20 века.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться