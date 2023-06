Июньские фестивали: музыка от рэпа до техно на We Love Green в Венсенском лесу до 4 июня

Экология

Название фестиваля «любителей зелени» говорит не только о том, что на We Love Green концерты проходят в самом большом парке на востоке Парижа, знаменитом Венсенском лесу. Этот фестиваль проводится с максимальным учетом экологических норм. Программа позволяет познакомиться с о звездами французской музыкальной сцены всех существующих течений – от рэпа до техно.

© We Love Green

We Love Green - в Венсенском лесу, со 2 по 4 июня

Программа многообещающая — пятьдесят артистов на пяти сценах, где представлены все направления современного музыкального мира Франции — от рэпа до техно, включая поп, соул и французскую песню. Среди знаковых имен —победитель многочисленных конкурсов Victoire de la Musique рэпер Орелсана (Orelsan) и такие звезды, как Lomepal, Pomme, The Blaze, Disizx, Agar Agar и новые имена — рэпер Jwles или дуэт Sad Night Dynamite.

Этот выпуск фестиваля We Love Green -возможность отметить уже в воскресенье Всемирный день окружающей среды, который выпадает на понедельник, 5 июня. Потому, что фестиваль We Love Green уже десять лет пропагандирует альтернативные технологии, став настоящей витриной для экоразработок. Ни один современный рок-поп концерт не мыслим без энергообеспечения. Фестиваль We Love Green использует 100% возобновляемых видов энергии: солнечные панели, биотопливо и водород.

Организаторы мероприятия, способного принимать ежедневно до 40 тысяч человек, ведут постоянный поиск способов сократить углеродный след фестиваля. Он, собственно, и создавался в 2010 году, чтобы показать, что крупные музыкальные мероприятия могут проводиться с соблюдением экологических норм и уважением к окружающей среде.

На практике эта задача выглядит сложнее, чем на бумаге. Если в 2011 году фестиваль посетили 13 тысяч человек, то в 2022 году их было 100 тысяч.

Кроме стопроцентно «зеленого» энергоснабжения, фестиваля соблюдает целый реестра правил. Это — отказ от химикатов (это позволяет экономить до 60 тысяч литров разливных веществ), передача непроданных блюд благотворительным организациям, переработка в компост десятков тысяч отходов. Многие годы и на протяжении всего фестиваля используется 100% сухих туалетов. Последняя деталь немаловажна, когда речь идет о присутствии в столичном парке до 100 тысяч зрителей в течение трех дней.

