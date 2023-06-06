Июньские фестивали: «театральный Месяц Мольера» в Версале проходит до 2 июля

«Месяц Мольера» в Версале, близ Парижа — возможность для любителей театра увидеть многие из театральных постановок, созданных для Международного театрального фестиваля в Авиньоне уже в июне. Театральный фестиваль в городе, где знаменитый драматург Жан-Батист Мольер узнал славу при дворе Людовика XIV , существует уже 27 лет.

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Программа 27-го выпуска, как всегда, многодисциплинарная: театр, концерты, музыкальные спектакли и цирк. Как и в Авиньоне, в Версале театральные коллективы получают в распоряжение все площадки под открытым небом и залы города, способные вместить необходимое количество зрителей для среднего спектакля. Так что у любителей театра есть целый месяц, чтобы увидеть десятки бесплатных, либо совсем недорогих спектаклей.

Мэрия Версаля подчеркивает, что «Месяц Мольера»— один из самых важных театральных фестивалей во Франции». Всего в городе задействовано 60 площадок. И уже на одной только главной сцене бывших дворцовых Больших конюшен (Grande Écurie) запланирован показ 20 премьер. «Месяц Мольера» всегда отводит важное место в программе произведениям самого драматурга, столь сильно повлиявшего на формирование мирового театрального искусства.

Различные театральные коллективы предлагают свою версию «Проделок Скапена», «Дон Жуана», «Мнимого больного» и постановки по мотивам разных произведений. Кроме Мольера, Версальский фестиваль чествует других классиков мировой литературы — Шекспира, его современника итальянца Фламинго Скала, великих Софокла и Эсхила и большое число других.

Для «Месяца Мольера» предлставлено в Версале 60 площадок и только на сцене бывших дворцовых Больших конюшен (Grande Écurie) запланирован показ 20 премьер. #MoisMolière La billetterie est ouverte pour les spectacles du 16 juin au 2 juillet à la Grande Écurie. Découvrez la programmation et réservez vos places sur https://t.co/VflSu5a2vx

Bon festival à tous ! pic.twitter.com/HhdMzN3ZWp — François de Mazières (@FdeMazieres) June 6, 2023

Есть в театральной программе и русские классики: один любительский спектакль по рассказам Чехова, а также новая постановка режиссера и актера Ролана Ривьера по «Запискам сумасшедшего» Гоголя*. Это его третья работа с произведениями Николая Васильевича. В прошлом сезоне в Версале, а потом в Париже и Авиньоне успешно шел в его постановке «Нос», а до этого любитель русской литературы ставил «Ревизора».

Ронана Ривьера интересует в «Записках сумасшедшего» мастерски обозначенный автором «разрыв между видимостью, мечтой и реальностью», социально обусловленное одиночество человека. Но, важно для него и то, что «безумие» позволяет персонажу преодолеть неудачу в любви и невозможность социального восхождения. «Записки сумасшедшего» — одна из дат на сцене Больших королевских конюшен (13 и 19 июня).

*Справедливости ради отметим в скобках, что ярчайший представитель культуры России, высоко ценившийся Пушкиным, Николай Васильевич Гоголь был уроженцем Полтавской губернии. То есть, родился и рос на территории нынешней Украины. Но сам автор в личных письмах отказывался делать выбор между Киевом и Москвой с Санкт-Петербургом. Он любил Рим.

Кроме театра, фестиваль предлагает богатую музыкальную программу: полифонические пения эпохи Ренессанса, как и Вивальди, Монтеверди, Перголези, Иоганн Себастьян Бах, Сезар Франк, Луи Вьерн приобретают особенное звучание в атмосфере версальского архитектурного и паркового великолепия.

Событием музыкальной сцены 3 июня стал исключительный концерт органиста Фредерика Шампиона, победителя международных конкурсов в Токио, Монреале, Тулузе и Фрайберге. Его выступление в церкви Нотр-Дам в Версале пришлось транслировать для меломанов, не попавших на концерт, на большом экране перед церковью.

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