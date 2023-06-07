Авиньон 2023

Авиньонский фестиваль: участие режиссера Кристиана Люпы со знаковым спектаклем «Эмигранты» сорвано

Всемирно известный польский режиссер Кристиан Люпа не будет участвовать в Авиньонский театральном фестивале этого года. Арт-директор фестиваля Тьягу Родригес 7 июня объявил, что был вынужден отменить знаковый спектакль этого года «Эмигранты», объявленный в программе с 14 по 22 июля, «из-за календарных, финансовых и логистических» проблем и «тупиковых ситуаций». Спектакль может быть показан в январе в парижском театре Одеон.

Опубликовано:

5 мин
Классик польского театра Кристиан Люпа не примет участия в Авиньонском фестивале 2023 года.
Классик польского театра Кристиан Люпа не примет участия в Авиньонском фестивале 2023 года. © Laura Venciveciene
Нина Карель
Реклама

Коммюнике Авиньонского фестиваля говорит о стремлении и приложенных усилиях организаторов, чтобы «обеспечить презентацию проекта этим летом в Авиньоне». Но сделать возможной презентацию не удалось «из-за календарных, финансовых и логистических» проблем и «тупиковых ситуаций».

В коммюнике дирекция театра Comédie de Genève объявила об отмене постановки Кристиана Люпы из-за «различий в концепции работы».
В коммюнике дирекция театра Comédie de Genève объявила об отмене постановки Кристиана Люпы из-за «различий в концепции работы». © Comédie de Genève

Причина отмены спектакля «Эмигранты» — отказ швейцарского театра-партнера Comédie de Genève (Женевская комедия) продлить репетиционное время на одну неделю. Кристиан Люпа работал над спектаклем «Эмигранты» в перспективе показов на сцене Comédie de Genève с 1 июня по 17 июня, перед Авиньонским фестивалем в июле. Работа польского режиссера над спектаклем шла с франкоязычной труппой по мотивам одноименного романа современного немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда и была объявлена в программе театра как «главное событие». Тема спектакля – судьбы людей в Европе, изгнание и безвозвратно потерянные жизни.

В коммюнике дирекция театра Comédie de Genève объявила об отмене постановки Кристиана Люпы из-за «различий в концепции работы между художественным руководством проекта, с одной стороны, и общим руководством, а также постоянными и временными коллективами с другой «. Дирекция считает, что «эти несоответствия вызвали трудности в общении, что сделало создание спектакля нереализуемым».

Авиньонский фестиваль - колосс на глиняных ногах

Газета Libération писала 7 июня, что такая «гонка на время» в поисках свободной сцены для подготовки спектакля «одного из крупнейших и самых известных фестивалей в мире» может «показаться абсурдной и непонятной».  Но ситуация с оказавшимся без репетиционного помещения Кристофом Люпой «показывает структурную уязвимость Авиньонского фестиваля, колосса на глиняных ногах, у которого мало свободы действий в случае крупных непредвиденных изменений: его производственный бюджет крошечный, и у фестиваля нет другого пространства для репетиций, кроме сцены в комплексе La FabricA.

Спектакль Кристиана Лупы «Эмигранты» должен был стать одним из событий Авиньонского фестиваля в этом году: режиссер Тьяго Родригес объявляет об его отмене

Арт-директор Тьягу Родригес, приложивший максимум усилий, чтобы спасти проект, говорит в коммюнике Авиньонского фестиваля о надежде, что «эта важная работа, которую Фестиваль поддержал со всей своей приверженностью, сможет быть представлена в январе 2024 года в театре Одеон (носит также название театра Европы), который ищет все возможные решения, чтобы постановка была завершена в мирной обстановке». Во французских СМИ цитируется возможная дата показа на сцене театра Одеон — с 11 января по 4 февраля 2024 года.

«До сих пор не понимаю...»

Кристиан Люпа опубликовал в 5 июня на страницах ежедневной газетой Liberation, открытое письмо, где говорит о «двух инцидентах» в ходе репетиций, из-за которых он повысил голос. Это произошло на репетиции, когда давно работающая с режиссером переводчица Агнешкв Згиб неожиданно перестала переводить и когда осветитель не мог сделать предусмотренную по действию  световую проекцию.

Причину своего срыва и последующей конфликтной ситуации Кристиан Люпа объясняет в письме так: «Во время первой генеральной репетиции, перемежавшейся многочисленными перерывами и остановкой работы технической бригады, с моей стороны не было никакого конфликта, а только настойчивая просьба добиться правильного исполнения световой, звуковой и видеокомпозиции [...] во избежание технических ошибок в дальнейшем. Это, как оказалось, было воспринято технической командой как нарушение привычных для них рабочих стандартов. В данном случае я думаю, что театр, приглашающий иностранного режиссера, приглашает его с теми методами работы, к которым коллективы должны хотя бы попытаться приспособиться. Любые противоречия всегда можно обсудить и достичь консенсуса. Не было ни такой попытки, ни общения. Первым шагом стал бунт солидарности, который меня совершенно удивил и которого я до сих пор не понимаю».

«Я хотел бы официально извиниться, на этот раз перед всеми, в чьем присутствии это произошло», — подчеркивает режиссер. При этом Libération пишет, что сегодня все три команды — французская, польская и швейцарская — хотят только одного: возобновления работы и завершения сценической реализации проекта.

Сцена из спектакля Кристиана Люпы «Эмигранты» на первой странице провансальской газета La Provance.

Завсегдатай Авиньона

Кристиан Люпа был приглашен участвовать в официальной программе Авиньонского фестиваля в третий раз. В 2015 году в официальной программе шел его спектакль по Томасу Бернхардту «Лесоповал», а в 2016 году он привез в Авиньон пьесу того же автора «Площадь героев».  На нашем сайте вы можете услышать радиоинтервью с Кристианом Люпой о его режиссерской работе над спектаклем «Лесоповал».

Завсегдатай Авиньонского фестиваля Кристиан Люпа — это один из выдающихся представителей современного европейского театра. То, что его нередко называют «классиком», только подтверждает, что режиссер работал над концепцией метода постановки, оттачивал его начиная с 80-х годов. Этот полувековой поиск привел режиссера к собственной концепции «тотального театра»

Спектакль «Эмигранты», театральная версия романа немецкого писателя В. Г. Зебальда, создавалась при поддержке театра Comédie de Genève, Авиньонского фестиваля, Одеон-Театра Европы в Париже, Миланского музея Триеннале, а также ряда других структур во Франции.

Кристиан Люпа родился в 1943 году в городе Ястшембе-Здруй (юг Польши). Как режиссер, он сформировался под влиянием режиссера и театрального деятеля Тадеуша Кантора и российского кинорежиссера Андрея Тарковского. Люпа обучался графике в Академии изящных искусств в Кракове. Большая часть его постановок основана на произведениях русской или австрийской литературы. Больше всего он работал с произведениями Антона Чехова, Томаса Бернхарда и Федора Достоевского.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Темы: