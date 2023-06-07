Авиньонский фестиваль: участие режиссера Кристиана Люпы со знаковым спектаклем «Эмигранты» сорвано

Авиньон 2023

Всемирно известный польский режиссер Кристиан Люпа не будет участвовать в Авиньонский театральном фестивале этого года. Арт-директор фестиваля Тьягу Родригес 7 июня объявил, что был вынужден отменить знаковый спектакль этого года «Эмигранты», объявленный в программе с 14 по 22 июля, «из-за календарных, финансовых и логистических» проблем и «тупиковых ситуаций». Спектакль может быть показан в январе в парижском театре Одеон.

Реклама Читать далее

Коммюнике Авиньонского фестиваля говорит о стремлении и приложенных усилиях организаторов, чтобы «обеспечить презентацию проекта этим летом в Авиньоне». Но сделать возможной презентацию не удалось «из-за календарных, финансовых и логистических» проблем и «тупиковых ситуаций».

В коммюнике дирекция театра Comédie de Genève объявила об отмене постановки Кристиана Люпы из-за «различий в концепции работы». © Comédie de Genève

Причина отмены спектакля «Эмигранты» — отказ швейцарского театра-партнера Comédie de Genève (Женевская комедия) продлить репетиционное время на одну неделю. Кристиан Люпа работал над спектаклем «Эмигранты» в перспективе показов на сцене Comédie de Genève с 1 июня по 17 июня, перед Авиньонским фестивалем в июле. Работа польского режиссера над спектаклем шла с франкоязычной труппой по мотивам одноименного романа современного немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда и была объявлена в программе театра как «главное событие». Тема спектакля – судьбы людей в Европе, изгнание и безвозвратно потерянные жизни.

В коммюнике дирекция театра Comédie de Genève объявила об отмене постановки Кристиана Люпы из-за «различий в концепции работы между художественным руководством проекта, с одной стороны, и общим руководством, а также постоянными и временными коллективами с другой «. Дирекция считает, что «эти несоответствия вызвали трудности в общении, что сделало создание спектакля нереализуемым».

Авиньонский фестиваль - колосс на глиняных ногах

Газета Libération писала 7 июня, что такая «гонка на время» в поисках свободной сцены для подготовки спектакля «одного из крупнейших и самых известных фестивалей в мире» может «показаться абсурдной и непонятной». Но ситуация с оказавшимся без репетиционного помещения Кристофом Люпой «показывает структурную уязвимость Авиньонского фестиваля, колосса на глиняных ногах, у которого мало свободы действий в случае крупных непредвиденных изменений: его производственный бюджет крошечный, и у фестиваля нет другого пространства для репетиций, кроме сцены в комплексе La FabricA.

Спектакль Кристиана Лупы «Эмигранты» должен был стать одним из событий Авиньонского фестиваля в этом году: режиссер Тьяго Родригес объявляет об его отмене 🔴 La pièce «Les Emigrants» de Krystian Lupa devait être l’un des événements du festival d'Avignon cette année : le directeur Tiago Rodrigues annonce son annulation. #FDA23 https://t.co/gqqTJQIkam — Libération (@libe) June 7, 2023

Арт-директор Тьягу Родригес, приложивший максимум усилий, чтобы спасти проект, говорит в коммюнике Авиньонского фестиваля о надежде, что «эта важная работа, которую Фестиваль поддержал со всей своей приверженностью, сможет быть представлена в январе 2024 года в театре Одеон (носит также название театра Европы), который ищет все возможные решения, чтобы постановка была завершена в мирной обстановке». Во французских СМИ цитируется возможная дата показа на сцене театра Одеон — с 11 января по 4 февраля 2024 года.

«До сих пор не понимаю...»

Кристиан Люпа опубликовал в 5 июня на страницах ежедневной газетой Liberation, открытое письмо, где говорит о «двух инцидентах» в ходе репетиций, из-за которых он повысил голос. Это произошло на репетиции, когда давно работающая с режиссером переводчица Агнешкв Згиб неожиданно перестала переводить и когда осветитель не мог сделать предусмотренную по действию световую проекцию.

Причину своего срыва и последующей конфликтной ситуации Кристиан Люпа объясняет в письме так: «Во время первой генеральной репетиции, перемежавшейся многочисленными перерывами и остановкой работы технической бригады, с моей стороны не было никакого конфликта, а только настойчивая просьба добиться правильного исполнения световой, звуковой и видеокомпозиции [...] во избежание технических ошибок в дальнейшем. Это, как оказалось, было воспринято технической командой как нарушение привычных для них рабочих стандартов. В данном случае я думаю, что театр, приглашающий иностранного режиссера, приглашает его с теми методами работы, к которым коллективы должны хотя бы попытаться приспособиться. Любые противоречия всегда можно обсудить и достичь консенсуса. Не было ни такой попытки, ни общения. Первым шагом стал бунт солидарности, который меня совершенно удивил и которого я до сих пор не понимаю».

«Я хотел бы официально извиниться, на этот раз перед всеми, в чьем присутствии это произошло», — подчеркивает режиссер. При этом Libération пишет, что сегодня все три команды — французская, польская и швейцарская — хотят только одного: возобновления работы и завершения сценической реализации проекта.

Сцена из спектакля Кристиана Люпы «Эмигранты» на первой странице провансальской газета La Provance. Le spectacle de Krystian Lupa, "Les Emigrants", ne sera pas présentée du 14 au 22 juillet à l'opéra Grand Avignon#Avignon #festival https://t.co/5naEgCifPg — La Provence (@laprovence) June 7, 2023

Завсегдатай Авиньона

Кристиан Люпа был приглашен участвовать в официальной программе Авиньонского фестиваля в третий раз. В 2015 году в официальной программе шел его спектакль по Томасу Бернхардту «Лесоповал», а в 2016 году он привез в Авиньон пьесу того же автора «Площадь героев». На нашем сайте вы можете услышать радиоинтервью с Кристианом Люпой о его режиссерской работе над спектаклем «Лесоповал».

Завсегдатай Авиньонского фестиваля Кристиан Люпа — это один из выдающихся представителей современного европейского театра. То, что его нередко называют «классиком», только подтверждает, что режиссер работал над концепцией метода постановки, оттачивал его начиная с 80-х годов. Этот полувековой поиск привел режиссера к собственной концепции «тотального театра»

Спектакль «Эмигранты», театральная версия романа немецкого писателя В. Г. Зебальда, создавалась при поддержке театра Comédie de Genève, Авиньонского фестиваля, Одеон-Театра Европы в Париже, Миланского музея Триеннале, а также ряда других структур во Франции.

Кристиан Люпа родился в 1943 году в городе Ястшембе-Здруй (юг Польши). Как режиссер, он сформировался под влиянием режиссера и театрального деятеля Тадеуша Кантора и российского кинорежиссера Андрея Тарковского. Люпа обучался графике в Академии изящных искусств в Кракове. Большая часть его постановок основана на произведениях русской или австрийской литературы. Больше всего он работал с произведениями Антона Чехова, Томаса Бернхарда и Федора Достоевского.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться