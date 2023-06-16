Интервью

Ольга Медведкова: «Жизнь — это возможность метаморфозы»

В студии RFI — Ольга Медведкова, прозаик, историк искусства и архитектуры, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции, автор нескольких романов на русском и французском языках. Мы поговорили с Ольгой Медведковой о том, как изменились ее отношения с русским языком после начала полномасштабной войны против Украины, о возможности писать и говорить на нескольких языках, переводе Пушкина на французский, а также о национальной принадлежности художников и о культуре отмены.

Ольга Медведкова в студии RFI, 9 июня 2023 года © RFI

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