Режиссер Ронан Ривьер о спектакле «Записки сумасшедшего»: «Для меня было важным погрузиться в мир Гоголя»

13 июня в Версале, в рамках театрального фестиваля «Месяц Мольера», состоялась премьера спектакля «Записки сумасшедшего», поставленного режиссером и актером Ронаном Ривьером (Ronan Rivière) по повести Николая Гоголя. Когда спектакль закончился, зрители встали, приветствуя продолжительными аплодисментами работу трех исполнителей коллектива «Voix des plumes». Без сомнения, режиссеру Ронану Ривьеру, исполнителю роли Поприщина, удалось в сценическом переложении произведения воссоздать тончайшую механику комизма драматических ситуаций, столь важную для Гоголя. О работе над гоголевским шедевром Ронан Ривьер, большой ценитель русской литературы, рассказал в интервью RFI.

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RFI: Почему вы выбрали для постановки «Записки сумасшедшего»? Чем вас привлек Гоголь?

Ронан Ривьер: Если позволите, отвечу на вопросы в обратном порядке. Прежде всего, для меня было важным погрузиться в мир Гоголя. Я уже ставил раньше «Ревизора» и адаптировал для сцены «Нос». Для нашего коллектива это была очень интересная работа. Гоголь владеет невероятным умением заставлять людей добродушно смеяться над своими собственными слабостями. Он создает причудливые персонажи, запутавшиеся в жизненных ситуациях, наблюдает их неуклюжесть и недостатки. Но юмор у Гоголя утонченный и подход элегантный. Чтобы охарактеризовать жизнь писателя и всю его литературу, хорошо подойдет выражение Анри Труайа «буря в чайной чашке». Потому, что Гоголь смог совместить фантастическое, необыкновенное с почти тривиальным реализмом.

Спектакль «Записки сумасшедшего» по повести Николая Гоголя можно увидеть 19 июня в рамках фестиваля «Месяц Мольера» в Версале. © Voix des Plumes

«Петербургские повести» Гоголя замечательны тем, что в добродушном, почти наивном повествовании дается очень детальное описание современного писателю города, мировоззрений рядового горожанина. Каждая повесть содержит множество информационных слоев. Поэтому сегодня любое поколение, любой социальный класс получает нужный подход для лучшего понимания себя и других. В моем представлении гоголевский Санкт-Петербург похож на какое-то фантастическое чудовище. Жизнь в этом городе может позволить человеку либо возродиться, либо потеряться. У Гоголя прямо-таки фаустовское видение города, присваивавшее тогдашней столице какие-то мефистофелевские качества. При этом, у героев Гоголя есть неожиданная возможность очнуться от подавлявшей их депрессии, пуститься в необыкновенные приключения. Что может завести персонаж очень далеко.

Но в «Записках сумасшедшего» Аксентий Поприщин не типичный житель города, он сумасшедший….

«Записки сумасшедшего» трогают меня больше всего. Повесть предлагает неожиданный взгляд на шизофрению. Персонаж Поприщина вызывает у нас смех до самой последней страницы. Его безумие представляется как увлекательное приключение, меняющее его жизнь. Он влюблен, его коронуют на испанский трон, он счастлив тем, что нашел наконец свое «настоящее» место в жизни. И только в самом конце последней страницы записок, Поприщин вдруг падает духом. А когда вам становится его невыносимо жалко, герой вдруг совершает неожиданный логический загзаг, чтобы спросить у публики: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»

В большинстве произведений о шизофрении пишут об опасных или отчаянных лунатиках. Гоголь же дает нам смешной и восторженный рассказ. Поприщин видит не чудовищ, он слышит говорящих собак! Герой не становится кровожадным тираном. Он думает, что он — король, только никак не может разобраться в применяемом к нему «этикете» сумасшедшего дома.

И для меня такой позитив особенно ценен. Моя родная тётя больна шизофренией. Когда я был маленьким, она жила с нами. Мой отец, её брат-близнец, заботится о ней до сих пор. Для тех, кто видит такого больного ежедневно, смех может стать настоящим лекарством. Юмор дает исключительную жизненную силу. Смех Гоголя – не смех отторжения. Это – сочувственный, полный эмпатии смех.

Ведь у такого больного есть своя, непреклонная болезненная логика. Но её приходится принимать как таковую. Потому, что для больных их галлюцинации — это реальность. Они сопровождаются зачастую реальными физическими ощущениями. То есть, больные шизофренией могут действительно видеть и слышать то, о чем они говорят окружающим. Им может показаться, что это реальность, которую они просто не сразу поняли. Как это было с Поприщиным: «Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом».

Это для вас третья работа с произведениями Гоголя. Произведения Николая Гоголя записаны в сокровищницу мировой и русской литературы. Но вот, после начала войны в Украине, украинцы чувствуют всё чаще необходимость напомнить, что писатель родился в Полтавской губернии и, поэтому сегодня должен считаться не русским, а украинским писателем. Хотя в личной переписке в начале 19 века сам Гоголь не хотел выбирать. Он всей душой любил Италию. Что вы думаете о такой, пусть неявной, но полемике?

Я не специалист, но мне кажется, что восточная Украина, откуда родом Гоголь, находилась в его время под господством Российской империи. Это и объясняет сложность дискуссии.

Гоголь стал известен своими украинскими повестями. Но потом, в своем творчестве, он пошел на больший риск, когда стал писать о трудной жизни Санкт-Петербурга, о его бюрократии и коррупции. Он прекрасно осознавал эту опасность. Не случайно, поэтому, ему пришлось уехать из России, когда в высшем обществе возникло недовольство опубликованным и поставленным в театре «Ревизором».

Он пошел на риск, потому что царский режим критики не терпел. Николай I подавил восстание декабристов всего лишь 9-ю годами ранее — в 1825 году. И мастерство и гениальность Гоголя заключались именно в том, что он сумел под прикрытием литературного повествования, с добродушным юмором, описать бедственное положении в российском обществе. И делал он это несмотря на невозможность открытой критики. Просто описывая реальное положение дел.

Безусловно, с нынешней точки зрения, можно было бы говорить о Гоголе, как об украинском писателе, эмигрировавшем в Петербург, чтобы сблизиться с литературными кругами. Но он сделал это и из искреннего увлечения городом и стремления познакомиться с некоторыми авторами, в частности — с Пушкиным. Петербург притягивал его. Он чувствовал, что там — центр суровой власти. Но не противостоял ей открыто. Возможно потому, что Гоголь был очень религиозен, а царь считался наместником Бога на земле.

Спектакль «Записки сумасшедшего» Николая Гоголя коллектива «Voix des plumes» (в составе артистов Ронана Ривьера, Амели Виньо и пианиста Оливье Мазаля) идет в сопровождении фортепианных произведений Сергея Прокофьева.

В программе фестиваля «Месяц Мольера» в Версале спектакль идет до 19 июня включительно, а затем в парижском театре Lucernaire с 18 октября по 10 декабря.

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