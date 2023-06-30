«Это не спектакль»: в Париже прошли слушания по делу Бенжамена Гриво против Павленского и де Таддео

дело Гриво

Российскому акционисту Петру Павленскому и французской студентке Александре де Таддео предъявлено обвинение во «вторжении в личную жизнь» бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. После публикации видео сексуального характера с его участием на сайте «Порнополитика» в феврале 2020 года он принял решение прекратить избирательную кампанию. Павленский считает «Порнополитику» своим художественным произведением, а де Таддео отрицает свою причастность. Репортаж RFI на русском из зала суда.

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Российскому акционисту Петру Павленскому и французской студентке Александре де Таддео предъявлено обвинение во «вторжении в личную жизнь» бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, после публикации видео сексуального характера с участием политика на сайте «Порнополитика». Павленский считает «Порнополитику» своим художественным произведением, а де Таддео отрицает свою причастность.

Спустя три года после произошедшего парижский суд рассмотрел дело о «вторжении в личную жизнь» Бенжамена Гриво бывшего кандидата в мэры Парижа от партии Эмманюэля Макрона «Вперёд, Республика!» (La République En Marche).

В феврале 2020 года видео cексуального характера с участием Гриво, а также его переписка с некой девушкой появились на сайте pornopolitique.fr («Порнополитика») в сопровождении текста за подписью акциониста Петра Павленского. Приводя многочисленные цитаты из выступлений Гриво о важности семейных ценностей, Павленский указывал на лицемерие политика: в официальных заявлениях Гриво подчеркивал важную роль семьи — троих детей и жены — в своей жизни, но при этом переписывался с неизвестной девушкой и отправлял ей интимные видео. Через несколько дней Гриво принял решение остановить свою избирательную кампанию.

Позже выяснилось, что подругой Гриво по переписке оказалась нынешняя девушка Павленского — француженка Александра де Таддео. Вскоре Павленский был арестован, она же сначала проходила по делу в качестве свидетельницы, затем ее статус был изменен на подозреваемую.

Павленский называет «Порнополитику» своей восьмой по счету художественной акцией, или, как он говорит, «восьмым событием». По версии пары, Александра ничего не знала о готовящейся акции, и Павленский просто нашел видео в ее телефоне и использовал их для своего художественного замысла.

Александра де Таддео и Петр Павленский в суде. Париж, 28 июня, 2023. © RFI en russe. Anastasiia Spirenkova

Эффектное появление

В день процесса, 28 июня, сам Гриво в зале суда не появился, его интересы представляли адвокаты Ришар Малька и Марин Вьегас. Несмотря перенос на десять минут, заседание началось без присутствия обвиняемых. Через час после начала процесса в зал вошли Павленский — по обыкновению в черном, и де Таддео — в лазурном блестящем платье в пол и на шпильках. В руках девушка несла свой недавно вышедший во французском издательстве Privé автобиографический роман «Любовь» (L’amour).

После того, как председатель суда подозвала обвиняемых к барьеру, Павленский вместо того, чтобы отвечать на вопросы судьи, повысил голос и начал делать заявление. В итоге заседание было прервано, три судьи покинули зал. После перерыва Павленский объявил, что раз суд не хочет его слушать, то он предпочитает молчать.

Де Таддео же согласилась дать показания и в ходе процесса вела себя более спокойно. В перерывах заседания пара держалась за руки. «Я обычная девушка, — объясняла она судьям. — Моя жизнь полна противоречий». Она рассказала, что выросла в консервативной и мачистской среде и была далека от мира искусства и идей феминизма. Однако после знакомства с Павленским и его творчеством для нее все изменилось. Де Таддео настаивала на том, что видеозаписи она стерла с телефона и хранила отдельно на флешке — «чтобы себя защитить». По ее словам, Павленский просто нашел эти файлы в ее компьютере и использовал их без ее ведома. При этом де Таддео признала, что понимает смысл художественной акции Павленского, и между «жизненным комфортом и проектом человека, которого любит» выбирает последнее.

Во время дачи показаний она зачитывала фрагменты из своего романа «Любовь», где в том числе описывает случившееся. Сетуя на то, что ее слова постоянно искажались «юридической машиной и медиа», де Таддео объяснила, что книга для нее — «единственный способ донести свои мысли».

На слушании, помимо журналистов, художников-зарисовщиков и зрителей вероятно присутствовали и представители французских спецслужб. Во время всех двенадцати часов с перерывами в зале присутствовало как минимум шесть человек в строгих костюмах и с гарнитурой в ушах. Находились они в основном рядом с адвокатами Гриво, а если те покидали зал, — сопровождали их. Остается неизвестным, к какой именно службе они принадлежали. Адвокат Павленского Яссин Бузру ответил RFI, что понятия не имеет, кто они.

Зал был полон, однако во время перерывов состав слушателей менялся, некоторые ушли, не дождавшись конца. За всем напряженно наблюдали полицейские и таинственные мужчины с гарнитурой, но никаких эксцессов не произошло, а заседание скорее запомнилось показаниями необычных свидетелей.

Свидетели

Суд планировал заслушать показания восьми свидетелей — все они были приглашены стороной обвиняемых. Трое из них, включая французскую актрису Беатрис Даль, давно поддерживающую творчество Павленского, в зале суда так и не появились.

Заминка началась уже с первой свидетельницы Дженни Дуссан (Jenny Doussan), профессора визуальных искусств лондонского университета Голдсмит, которая объяснила суду, что недостаточно хорошо говорит по-французски, а переводчика у нее нет. Исходя из процессуальных норм, судья могла обращаться с ней только по-французски. После нескольких попыток наладить диалог судья констатировала, что показания первой свидетельницы не могут быть заслушаны. О том, что для коммуникации в суде необходим сертифицированный переводчик, адвокатам защиты не могло быть не известно. Все это могло бы показаться нелепым недоразумением, если бы не следующие четыре свидетеля.

Вторая свидетельница, актриса по профессии, в качестве показаний начала декламировать строфы из пятого явления четвертого акта мольеровского «Тартюфа». Судья прервала ее речь.

Третьим свидетелем был вызван молодой человек, тоже актер. На первый же вопрос судьи он четким поставленным голосом начал читать наизусть пятое явление первого действия все того же «Тартюфа». Судья остановила его, спросив лишь номер сцены, которую он декламировал. «Меня попросили прочитать пьесу Мольера в суде, и я подумал, что это прекрасная возможность, потому что текст так сильно перекликается с тем, что здесь происходит»,— пояснил свидетель. После чего председатель суда стала настаивать на том, что свидетельски е показания не могут быть заранее заготовленными, и суд не может их принять. Кроме того, судья удалила из зала всех, кто аплодировал свидетелям. «Это не спектакль», — заявила она.

После аргументов защиты о том, что услышанное являлось «спонтанной реакцией» свидетелей на вопросы судьи, допрос продолжился. Четвертым свидетелем стал пятидесятилетний актер. «Тому, кто возлюбил бессмертные красоты…», — начал он, однако на третьей строке запнулся, забыв текст. Читать с листа ему запретили.

Пятой свидетельницей стала Кэрри Пильто — бывшая директриса Музея Матисса в коммуне Ле-Като-Камбрези, историк искусства и независимая кураторка, сотрудничающая с Музеем мировой культуры Амстердама. Мольера она зачитывать не стала, а принялась анализировать художественные акции Павленского: к примеру, сравнила его акцию «Освещение» с наследием Густава Курбе.

Александра де Таддео и Петр Павленский в суде. Париж, 28 июня, 2023. © RFI en russe. Anastasiia Spirenkova

Защита

Заключительные аргументы озвучила защита Бенжамена Гриво. Адвокат Марин Вьегас (Marine Viegas) настаивала, что де Таддео стояла у истоков акции Павленского и с самого начала знала о его намерениях. Она обратила внимание суда на то, что видео, фигурирующие в деле, не являются файлами, отправленными самим Гриво в мессенджере, а представляют собой видеозаписи экрана, сделанные во время видеозвонков. То есть Гриво не подозревал, что видеозвонок или его фрагменты могут быть записаны.

Вьегас также напомнила, что Павленский узнал о существовании Гриво именно от де Таддео. Кроме того, он каким-то образом, не говоря по-французски и якобы не зная Гриво, обнаружил в компьютере Александры среди десятков тысяч файлов именно видео с экс-кандидатом в мэры Парижа.

Второй адвокат истца Ришар Малька (Richard Malka) назвал выступления свидетелей «плохим маскарадом с жалкими актерами» и перешел к анализу действий Павленского. Он обратил внимание суда на то, что скоро акционисту предстоит суд по делу о драке с поножовщиной во время новогодней вечеринки у адвоката Хуана Бранко. Защитник Гриво напомнил, что после поджога банка Франции Павленский проходил психиатрическую экспертизу, и упомянул о том, что побудило акциониста и его бывшую супругу Оксану Шалыгину покинуть Россию — дело, связанное с изнасилованием актрисы театра ДОК Анастасии Слониной. Малька приводил цитаты из книги Шалыгиной «По лицу он меня не бил. История о насилии, абьюзе и освобождении», иллюстрирующие жестокость Павленского, и делал акцент на том, что тот потенциально опасен.

Адвокат в своей речи также упомянул сталинизм, нацизм и маоизм, намекая на то, что творчество Павленского — «сталинские фантазмы», и вспомнил о нелестных высказываниях акциониста о Солженицыне.. «Цель этого процесса, чтобы таких преступлений не повторялось», — заключил Малька.

«Суд сегодня был замусорен внешними элементами, которые не имеют ничего общего с этим делом. Мы были рады сегодня с юридической точки зрения подчеркнуть художественный аспект этого дела», — отметил в комментарии для RFI на русском адвокат Павленского Яссин Бузру (Yassine Bouzrou). Он подчеркнул, что в деле ключевую роль играет вопрос свободы художественного высказывания.

Прокуратура: «Быть судьями искусства — не наша роль»

Французская прокуратура запросила для Павленского в качестве наказания 6 месяцев тюрьмы. Столько же запросили для Александры де Таддео, но условно. Разницу в потенциальном наказании фигурантов можно объяснить тем, что у де Таддео судимостей нет, а у Павленского их уже немало.

Прокуроры считают, что суть дела не в художественной стороне, а в посягательстве на личную жизнь. Они обратили внимание суда на факт записи видеозвонка, хранении этих записей [по французским законам сам факт хранения такого контента уже является наказуемым] и поздравительные сообщения, которые де Таддео получила от друзей после публикации видео на сайте «Порнополитика». Прокуратура также призвала «оценить уровень опасности» обвиняемых.

Приговор будет оглашен через три месяца 11 октября.

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