Авиньонский фестиваль предлагает до 1500 спектаклей в день до конца июля

Авиньонский фестиваль

Южный Авиньон, город с историей в две тысячи пятьсот лет, сегодня всемирно известен своим театральным фестивалем. Резиденция католических первосвященников в 14 веке была средоточием политических баталий. Политические конфликты, человеческие драмы и комедии разыгрываются в Авиньоне и по сей день. Не только в Папском дворце, но и на 150 сценических площадках города.

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Международный фестиваль появился благодаря актеру и режиссеру Жану Вилару, который летом 1947 года, сразу после войны, организовал в Авиньоне «Неделю драматического искусства» и поставил в Папском дворце историческую фреску Шекспира «Ричард II».

Фестиваль существует сегодня в двух форматах — с официальной программой In и неофициальной Off.

Официальная программа этого года, составленная под руководством нового арт-директора, португальского режиссера Тьягу Родригеша, откроется 5 июля спектаклем Wellfare француженки Жюли Делике.

А неофициальная (та, что привлекает каждый год до полутора тысяч продюсеров со всего мира и определяет содержание каждого следующего театрального сезона не только во Франции, но и в Европе в целом), предложит с 7 по 29 июля до 1500 спектаклей в день. Среди них – французские постановки по Гоголю и Чехову.

Афиша спектакля T.C.H.E.K.H.O.V. по мотивами пьес А,П,Чехова в постановке коллектива Le Grand Tigre= Авиньон, июль 2023. © Nina Desesquelle / RFI

Жан Вилар стремился вывести театр за пределы театральных залов. В этом году Авиньон станет в 77-й раз столицей сценического искусства мира под открытым небом. Как и каждый год, город, бывший некогда резиденцией римских пап, готов принять более полумиллиона зрителей.

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