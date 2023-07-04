Античный шик от Dior на Неделе высокой моды в Париже

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Париж – Предельная чистота линий, вдохновленная античными статуями, вертикальный силуэт, изысканные цвета: белый, черный, бежевый, золотой и серебряный. Такую коллекцию дом Dior представил 3 июля в Париже в рамках Недели высокой моды. Показ коллекций Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 прошел в музее Родена.

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Арт-директор Dior Мария Грация Кьюри отметила, что в представленных ею моделях «чистые линии на самом деле скрывают удивительную сложность». По ее словам, подготовка коллекции была «работой по вычитанию» элементов, традиционных для «нарядов от кутюр» (подкладок, корсетов ит.д.). Кьюри напомнила, что сам Кристиан Диор находил в «очевидной простоте» общее между собственными коллекциями и произведениями античного искусства.

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Коллекция Dior на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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