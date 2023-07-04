Прогулки вдоль Сены: дефиле Chanel на Неделе высокой моды в Париже

Креативный директор дома Chanel Виржини Виар представила свою коллекцию в рамках парижской Недели высокой моды 4 июля на набережной Сены. Лейтмотив дефиле на пленэре — «изысканность и простота одновременно». Новая коллекция Виар построена на контрастах, сочетании твидовых тканей, шелковых шифонов, органзы и инкрустированных кружев с цветочными и графическими мотивами. Дизайнер напомнила, что такое сочетание противоположностей, «беззаботности и элегантности», балансирование на грани «между силой и мягкостью» в доме Chanel издавна называют особым термином — «аллюр».

Коллекция Chanel на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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