Авиньонский фестиваль открывается 5 июля ангажированным спектаклем Жюли Делике Welfare

Авиньон 2023

Новый арт-директор Авиньонского фестиваля Тьягу Родригеш доверил сцену Папского дворца режиссеру Жюли Делике. 5 июля, в день открытия 77-го по счету театрального форума, руководитель знакового для Франции Театра Жерара-Филиппа в Сен-Дени представит сценическое переложение фильма американского документалиста Фредерика Уайзмана «Welfare».

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В 70-х годах в США фильм «Welfare» (обиходное название социальных пособий беднейшим категориям граждан в США) режиссера-документалиста Фредерика Уайзмана о людях в крайней нужде произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он показал обществу, как безработные, эмигранты и не имеющие средств к существованию матери-одиночки бьются в Нью-Йорке у окошечка службы соцобеспечения за сохранение минимума прав на помощь. Кинематографист дал Жюли Делике полную свободу для адаптации фильма в театре, пожелав ей сделать эту социальную проблематику и фильм «своими».

Во время репетиции спектакля Welfare Жюли Делике на сцене Папского дворца в Авиньоне. Июль, 2023 год. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Для Жюли Делике «Welfare» — не первый опыт переложения кинопроизведений в театральное измерение. Для «Комеди-Франсез» она адаптировала в 2019 году картину шведского режиссера Ингмара Бергмана «Фанни и Александр», удостоенную четырех «Оскаров». Затем, в 2020 году — «Рождественскую сказку» Арно Деплешена. А в 2021 году, на сцене Театра Жерара Филипа, поставила неореалистическую мыльную оперу Райнера Вернера Фассбиндера «Восемь часов еще не день».

Не дворец, а форум на 2000 мест

Режиссер Жюли Делике ассоциирует Папский дворец не с помпезностью и престижем власти католической церкви. Преображенный в театральный форум, внутренний двор дворца и его гигантская сцена становятся для нее форумом древней Греции, местом «в высшей степени политическим и демократическим». В таком контексте звучат аргументы и мольбы о спасении 15 персонажей.

В интервью газете Le Figaro Жюли Делике объяснила: «Фильм Фредерика Уайзмана не дуалистичный, агрессия исходит с обеих сторон. Звучат чудовищные слова, но люди не чудовища. Пришедшие в центр социальной помощи — жертвы государства, которое бросает их на произвол судьбы. Но они не сдаются».

Режиссер считает, что сам факт, что несчастным людям дается возможность аргументировать, общаться, быть солидарными и биться за собственные гражданские права, показывает, что они уже не жертвы. Даже если некоторые пытаются изворачиваться, лгут и преувеличивают свои несчастья. Они делают это, чтобы подстраховаться. В то время как многим уже «больше нечего терять, кроме гражданства США». Но уже то, что они получили право голоса и их слышит целый форум, восстанавливает героев современной трагедии в правах и возвращает им статус полноправных членов нашего общества.

43-летняя Жюли Делике стала первой за прошедшие шестьдесят семь лет женщиной-режиссером, удостоенной чести открыть Авиньонский фестиваль спектаклем в Папском дворце. До неё фестиваль открывала только одна женщина. Знаменитая режиссер Ариана Мнушкина в 1982 году показала на легендарной сцене постановку «Двенадцатой ночи» и «Ричарда II».

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