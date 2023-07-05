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Сверкающие платья Армани на парижской Неделе высокой моды
Свою новую коллекцию от-кутюр 88-летний модельер Джоржо Армани представил на парижской Неделе высокой моды 4 июля. Сверкающие вечерние туалеты, платья-футляры, брючные костюмы с облегающими жакетами, туфли на шпильках были представлены в салонной атмосфере, созданной приглушенным освещением. Главный цвет коллекции — красный — маэстро выбрал даже для свадебного платья.
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