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Сверкающие платья Армани на парижской Неделе высокой моды

Свою новую коллекцию от-кутюр 88-летний модельер Джоржо Армани представил на парижской Неделе высокой моды 4 июля. Сверкающие вечерние туалеты, платья-футляры, брючные костюмы с облегающими жакетами, туфли на шпильках были представлены в салонной атмосфере, созданной приглушенным освещением. Главный цвет коллекции — красный — маэстро выбрал даже для свадебного платья.

Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI

Реклама Читать далее Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Джорджо Армани собственной персоной. Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция Giorgio Armani на Неделе высокой моды в Париже 3 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями