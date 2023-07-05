ФОТО

От-кутюр в опере и кино: Стефан Роллан почтил память Марии Каллас своей коллекцией для Недели высокой моды

Французский стилист Стефан Роллан выбрал парижскую Оперу Гарнье для показа своей коллекции осень – зима 2023/2024 в рамках Недели высокой моды. Его дефиле 4 июля было посвящено памяти легендарной оперной дивы Марии Каллас, чей столетний юбилей отмечается в этом году. Фееричное шоу парижского кутюрье, работающего в высокой моде с 2007 года, снимал мэтр французского кино Клод Лелуш. Сцена этого дефиле станет первой в будущем фильме 86-летнего классика с названием «Finalement ou la folie des sentiments» (Наконец-то, или безумие чувств).

Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI

Реклама Читать далее Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Французский кутюрье Стефан Роллан представляет свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Коллекция французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже 4 июля 2023. Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями