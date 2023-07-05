ФОТО
От-кутюр в опере и кино: Стефан Роллан почтил память Марии Каллас своей коллекцией для Недели высокой моды
Французский стилист Стефан Роллан выбрал парижскую Оперу Гарнье для показа своей коллекции осень – зима 2023/2024 в рамках Недели высокой моды. Его дефиле 4 июля было посвящено памяти легендарной оперной дивы Марии Каллас, чей столетний юбилей отмечается в этом году. Фееричное шоу парижского кутюрье, работающего в высокой моде с 2007 года, снимал мэтр французского кино Клод Лелуш. Сцена этого дефиле станет первой в будущем фильме 86-летнего классика с названием «Finalement ou la folie des sentiments» (Наконец-то, или безумие чувств).
Опубликовано:
4 мин
Реклама
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться