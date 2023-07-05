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Сюрреализм повседневного гардероба: коллекция Schiaparelli на Неделе высокой моды
Показ новой коллекции от-кутюр дома Schiaparelli прошел 3 июля в выставочном Малом дворце Парижа — Petit Palais. Креативный директор легендарного бренда Дэниэл Розбери для нынешней Недели высокой моды решил переосмыслить «повседневный женский гардероб» в сюрреалистическом ключе. Дерзкие «спонтанные комбинации» элементов коллекции осень – зима 2023/2024 американского стилиста заставили всех забыть споры, возникшие вокруг его январского дефиле от-кутюр, где платья Розбери были украшены искусственными головами животных.
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