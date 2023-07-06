Тьягу Родригеш: «Мы можем наконец начать наш праздник свободы творчества, свободы мысли»

Авиньон – 2023

Международный театральный фестиваль открылся в Авиньоне 5 июля сенсационным спектаклем Жюли Делике «Welfare». Арт-директор фестиваля Тьягу Родригеш рассказал специально для русской редакции RFI о радостном и волнительном моменте открытия первой для него авиньонской программы, о своей вере в «утопию» народного театра, о резонансе войны в Украине.

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RFI: Что вы чувствуете в этот конкретный момент начала первого для вас Авиньонского фестиваля в качестве арт-директора?

Тьягу Родригеш: Это первые минуты фестиваля, мой первый фестиваль. Поэтому момент очень насыщенный и радостный. Много сильных волнений. Наконец я смогу посвятить себя публике. Потому что последние месяцы я работал исключительно на команду, на артистов, на «утопию» народного театра, в который верю, который меня вдохновляет и который является духом фестиваля в Авиньоне.

Это момент усталости или новой мобилизации?

Усталости нет. И не может быть в первые минуты Авиньонского фестиваля. Она будет потом. Действует присутствие зрителей. Мобилизует ожидание встреч, которые мы готовили для публики с артистами. Ведь на подготовку ушли месяцы, иногда целый год и даже больше года работы. Это, конечно, работа. Но очень радостная, с широкой улыбкой. Потому, что мы можем наконец начать наш праздник свободы творчества, свободы мысли. Это также праздник гражданский. Фестиваль посвящен сценическому искусству и стремлению театра понять и объяснить наш мир. Он — о мире и для мира. Это большая радость и большая привилегия служить такой идее и участвовать в организации подобного праздника.

Вы говорите о мире. В центре Европы, в Украине — война. Есть связь этой реальности с фестивалем?

Конечно, в истории и ДНК фестиваля заложена способность не закрывать глаза на несправедливость в мире. Мы отдаем дань уважения людям творчества, сценическому искусству. Показываем, что может дать театр, который тесно связан с миром и главными событиями современности.

Преступная война в Украине нас беспокоит. Ей посвящены на фестивале дебаты, чтения, и постановки. Такие, как работа режиссера из Польши Марты Горницкой на основе свидетельств десятков украинских беженок из Мариуполя и других городов Украины. Это будет важным моментом последних дней фестиваля.

Последний вопрос: вы уже увидели выставку фотографа фестиваля Кристофа Рейно де Лажа?

Не только видел, но и слежу с прошлого года, когда была представлена первая часть архивов «L’ Oeil présent». И потом участвовал в подготовке экспозиции этого года «L’ Oeil présent continue». Эта фотоистория не имеет конца.

Кристоф Рейно де Лаж — официальный фотограф фестиваля уже 19 лет. Возможность показать его видение, его предпочтения, позволяет возродить коллективную память. А также открыть фестиваль для перспективы новых творческих событий, для новых поколений артистов. И мне не терпится открыть эту выставку для публики.

В музее Жана Вилара открылась выставка Кристофв Рейно де Лажа, официального фотографа Авиньонского фестиваля последних 19 лет . © Nina Desesquelle / RFI

Экспозиция позволяет погрузиться в прошлое фестиваля. Какие ощущения вызвало это у вас, нового директора?

Потрясает возможность видеть глазами человека, который наблюдал фестиваль в течение почти 20-ти лет. Не просто видел, но и сохранил визуальную память. Волнует и то, что на выставке вдруг попадаешь на сцены, сохранившиеся в глубине моей собственной памяти. На экспозиции много фотоснимков, сделанных в незабываемые моменты спектаклей, которые я сам видел на Авиньонском фестивале. Они попадаются среди сотен фотографий, сделанных на спектаклях, которые я не видел никогда. Но я знаю и эти сцены, они волнуют меня. В этом исключительная работа Кристофа Рейно де Лажа.

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