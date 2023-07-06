Дефиле по-королевски: коллекция Эли Сааба на парижской Неделе высокой моды
Кутюрье Эли Сааб провел показ своей коллекции высокой моды осень-зима 2023-2024 в Музее декоративного искусства в самом центре Парижа. В средневековом и по-королевски торжественном антураже он представил новые платья от-кутюр, вдохновленные историческими фильмами с участием знаменитых актрис — от Кейт Бланшетт («Елизавета») и Софи Марсо («Храброе сердце») до Марион Котийяр («Макбет») и Изабель Аджани («Королеве Марго»).
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