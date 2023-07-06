Дефиле по-королевски: коллекция Эли Сааба на парижской Неделе высокой моды

Кутюрье Эли Сааб провел показ своей коллекции высокой моды осень-зима 2023-2024 в Музее декоративного искусства в самом центре Парижа. В средневековом и по-королевски торжественном антураже он представил новые платья от-кутюр, вдохновленные историческими фильмами с участием знаменитых актрис — от Кейт Бланшетт («Елизавета») и Софи Марсо («Храброе сердце») до Марион Котийяр («Макбет») и Изабель Аджани («Королеве Марго»).

Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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Реклама Читать далее Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Эли Сааб. Коллекция для Недели высокой моды в Париже 5 июля 2023. Elie Saab - Haute Couture осень-зима 2023/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями