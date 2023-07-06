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Неделя высокой моды в замке Шантийи: дефиле Valentino в живописном антураже

Дом Valentino представил свою коллекцию от-кутюр осень-зима 2023/2024 в замке Шантийи, в 40 километрах от самого Парижа, где с 3 по 6 июля прошла Неделя высокой моды. Креативный директор знаменитого бренда Пьер Паоло Пиччоли провел свое модное шоу в живописной и романтичной обстановке одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей Франции. Показ завершился коллективным приветствием Пиччоли и команды ателье, за которым последовала вечеринка и частная экскурсия по замку для избранных гостей.

Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI

Реклама Читать далее Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Показ коллекции дома Valentino на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Арт-директор Пьер Паоло Пиччоли и коллектив дома Valentino. Показ коллекции на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER Арт-директор Пьер Паоло Пиччоли и коллектив дома Valentino. Показ коллекции на Неделе высокой моды. Замок Шантийи, 5 июля 2023. Коллекция осень-зима 2023-2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями