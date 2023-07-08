Авиньон 2023

Авиньон 2023: Триумф «Сада земных наслаждений» Филиппа Кена в карьере Бульбон

С первых дней Авиньонского фестиваля французская пресса назвала спектакль Филиппа Кена событийным. Спектакль на сцене легендарного карьера Бульон основан на тематике знаменитого триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Автор, сценограф и режиссер, Филипп Кен цитирует символический ряд Босха и увлекает зрителя в странное «ретрофутуристическое путешествие».

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Сцена из спектакля «Сад земных наслаждений» Филиппа Кена в карьере Бульбон. Авиньон, 2023 г.
Сцена из спектакля «Сад земных наслаждений» Филиппа Кена в карьере Бульбон. Авиньон, 2023 г. © Christophe Raynaud de Lage
Нина Карель
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Название картины «Сад земных наслаждений» (Jardin des délices) служит отправной точкой для сценического действия. Спектакль Филиппа Кена (Philippe Quesne) начинается с «приезда» в автобусе странной группы единомышленников, искателей каких-то целей, почитателей каких-то реликвий, искателей наслаждений. Приезд условен. Потому, что автобус не работает, его толкают сами активисты группы. Ритуал то ли чествования, то ли похорон проходит вокруг принесенного на площадку и коллективно «посаженного» в землю гигантского яйца.

Сцена из спектакля «Сад земных наслаждений» Филиппа Кена. Карьер Бульбон, Авиньонский фестиваль 2023.
Сцена из спектакля «Сад земных наслаждений» Филиппа Кена. Карьер Бульбон, Авиньонский фестиваль 2023. Christophe Raynaud de Lage - Christophe Raynaud de Lage

Это могло бы быть яйцо динозавра. Белое, гладкое и хрупкое. Как на картине Босха. Этот эллипс в центре ритуального круга людей может обещать рождение неизвестного и прекрасного, либо неизвестного и ужасного. Он может означать и прошлое, далёкое как эра динозавров.

Есть ожидание, но нет «земных наслаждений». Впрочем, и Земли тоже нет. Есть придерживающаяся строгих демократических принципов взаимодействия группа из восьми человек — длинноволосых мужчин и женщин в цветных очках, в брюках клёш и остроносых ковбойских сапогах. Вертикальные каменные стены карьера Бульбон делают из группы, одетой по моде 70-х годов, путешественников не то в межпланетном, не то в межплеменном пространстве. И кажется, что они еще не нашли, но ищут именно наш простой земной мир и нашу простую логику.

Как, в момент попытки расколоть Европу надвое, разделить на «Восток» и «Запад» людей, еще вчера объединенных пониманием общечеловеческих свобод и богатства мирового культурного наследия, не услышать особенно четко реплику о единстве мира: «Если идти дальше и дальше на Восток, то получится Запад?»

Вопросы принадлежности к группе, места зрителя в творчестве, пустоты космоса и неповторимости обитаемой нами планеты... Как и картина Босха «Сад земных наслаждений», живая картина Филиппа Кена приглашает к многочисленным многоплановым прочтениям и поиску смысла в жестах и срежиссированных сценах.

Французские СМИ с удовольствием играют словами вокруг названия спектакля. Они согласны в том, что постановка «Сад земных наслаждений», из-за даруемого зрителями наслаждения, уже вошла в историю театрального Авиньона.

Этот второй по размаху спектакль Авиньона (после открывшего фестиваль в Папском дворце спектакля Welfare Жюли Делике) — результат 20 летней работы Филиппа Кена с многодисциплинарным театральным коллективом Vivarium Studio в Париже. Он двадцать лет изучает связи между пространством, сценой и телом.

Фантасмагорический «Сад земных наслаждений» позволил открыть для зрителей сцену легендарного карьера Бульбон — настоящей заброшенной каменоломни в 15 км от Авиньона. Пауза длилась семь лет. Техническое оборудование для проведения спектакля в пространстве каменоломни стоит очень дорого. Поэтому какое-то время Авиньонский фестиваль был вынужден экономить средства.

В географию фестиваля это место вписал знаменитый Питер Брук. В 1985 году он искал место «не несущее отпечатка культуры», чтобы поставить 15-часовую «Махабхарату». Сегодня карьер Бульбон — одна из всемирно известных театральных площадок под открытым небом, принимавшая, среди прочих, постановку «Отвечай» Пьера Булеза (1988), дважды конные спектакли Бартабаса, «Моцарта и Сальери» Анатолия Васильева (2006) и «Карамазовых» Жана Беллорини (2016).

Официальная программа Международного театрального фестиваля идет в Авиньоне с 5 по 25 июля.

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