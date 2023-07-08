Авиньон 2023: Триумф «Сада земных наслаждений» Филиппа Кена в карьере Бульбон

Авиньон 2023

С первых дней Авиньонского фестиваля французская пресса назвала спектакль Филиппа Кена событийным. Спектакль на сцене легендарного карьера Бульон основан на тематике знаменитого триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Автор, сценограф и режиссер, Филипп Кен цитирует символический ряд Босха и увлекает зрителя в странное «ретрофутуристическое путешествие».

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Название картины «Сад земных наслаждений» (Jardin des délices) служит отправной точкой для сценического действия. Спектакль Филиппа Кена (Philippe Quesne) начинается с «приезда» в автобусе странной группы единомышленников, искателей каких-то целей, почитателей каких-то реликвий, искателей наслаждений. Приезд условен. Потому, что автобус не работает, его толкают сами активисты группы. Ритуал то ли чествования, то ли похорон проходит вокруг принесенного на площадку и коллективно «посаженного» в землю гигантского яйца.

Сцена из спектакля «Сад земных наслаждений» Филиппа Кена. Карьер Бульбон, Авиньонский фестиваль 2023. Christophe Raynaud de Lage - Christophe Raynaud de Lage

Это могло бы быть яйцо динозавра. Белое, гладкое и хрупкое. Как на картине Босха. Этот эллипс в центре ритуального круга людей может обещать рождение неизвестного и прекрасного, либо неизвестного и ужасного. Он может означать и прошлое, далёкое как эра динозавров.

Есть ожидание, но нет «земных наслаждений». Впрочем, и Земли тоже нет. Есть придерживающаяся строгих демократических принципов взаимодействия группа из восьми человек — длинноволосых мужчин и женщин в цветных очках, в брюках клёш и остроносых ковбойских сапогах. Вертикальные каменные стены карьера Бульбон делают из группы, одетой по моде 70-х годов, путешественников не то в межпланетном, не то в межплеменном пространстве. И кажется, что они еще не нашли, но ищут именно наш простой земной мир и нашу простую логику.

Как, в момент попытки расколоть Европу надвое, разделить на «Восток» и «Запад» людей, еще вчера объединенных пониманием общечеловеческих свобод и богатства мирового культурного наследия, не услышать особенно четко реплику о единстве мира: «Если идти дальше и дальше на Восток, то получится Запад?»

Вопросы принадлежности к группе, места зрителя в творчестве, пустоты космоса и неповторимости обитаемой нами планеты... Как и картина Босха «Сад земных наслаждений», живая картина Филиппа Кена приглашает к многочисленным многоплановым прочтениям и поиску смысла в жестах и срежиссированных сценах.

Французские СМИ с удовольствием играют словами вокруг названия спектакля. Они согласны в том, что постановка «Сад земных наслаждений», из-за даруемого зрителями наслаждения, уже вошла в историю театрального Авиньона.

Этот второй по размаху спектакль Авиньона (после открывшего фестиваль в Папском дворце спектакля Welfare Жюли Делике) — результат 20 летней работы Филиппа Кена с многодисциплинарным театральным коллективом Vivarium Studio в Париже. Он двадцать лет изучает связи между пространством, сценой и телом.

Фантасмагорический «Сад земных наслаждений» позволил открыть для зрителей сцену легендарного карьера Бульбон — настоящей заброшенной каменоломни в 15 км от Авиньона. Пауза длилась семь лет. Техническое оборудование для проведения спектакля в пространстве каменоломни стоит очень дорого. Поэтому какое-то время Авиньонский фестиваль был вынужден экономить средства.

В географию фестиваля это место вписал знаменитый Питер Брук. В 1985 году он искал место «не несущее отпечатка культуры», чтобы поставить 15-часовую «Махабхарату». Сегодня карьер Бульбон — одна из всемирно известных театральных площадок под открытым небом, принимавшая, среди прочих, постановку «Отвечай» Пьера Булеза (1988), дважды конные спектакли Бартабаса, «Моцарта и Сальери» Анатолия Васильева (2006) и «Карамазовых» Жана Беллорини (2016).

Официальная программа Международного театрального фестиваля идет в Авиньоне с 5 по 25 июля.

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