Авиньон 2023

Авиньон 2023: Анна Тереза Де Кеерсмакер разложила вопрос о будущем по нотам и жестам

До 13 июля на театральном фестивале в Авиньоне можно увидеть постановку «Exit above, after the tempest» выдающейся танцовщицы и хореографа из Бельгии Анны Терезы Де Креесмакер. Спектакль, принятый с энтузиазмом критиками и СМИ, возвращает зрителя к истокам современного танца и западной поп-музыки. Отправной точкой выбрана песня «Walking Blues» легендарного американского блюзмена Роберта Джонсона.

До 13 июля на театральном фестивале в Авиньоне можно увидеть постановку «Exit above, after the tempest» выдающейся танцовщицы и хореографа из Бельгии Анны Терезы Де Креесмакер. Фото 6 июля, выход на бис. © Nina Desesquelle / RFI

Реклама Читать далее Спектакль «Exit above», идущий на сцене комплекса La FabricA, показывает блюз как источник различных музыкальных стилей. А ходьбу как начало любого танца. Блюз, рэп и техно в постановке составляют основу полуторачасовой оды движению, гармонии человеческого тела и голоса. Спектакль идет в ритме музыкальных композиций уроженца Бразилии гитариста Карлоса Гарбина и песен юной бельгийской исполнительницы эфиопского происхождения Мескерем Меес. В спектакле звучат написанные ею вариации на тему легендарного «Walking Blues». Их тринадцать — танцовщиков и танцовщиц из Бельгии. Начало спектакля статическое. Плечом к плечу на сцене артисты — выходцы из разных стран и разных континентов. Они пускаются в путь, под «Walkin' Song». Из ритма кристально чистого голоса Мескерем Меес рождается движение, сила группы, грация и сложность коллективного сценического действия. Коллектив Rosas, основанный фламандским хореографом Анной Терезой Де Кеерсмакер, работает в Брюсселе с 1983 года. «Exit above, after the tempest», Хореография: Анна Тереза ​​де Кеерсмакер. Музыка: Мескерем Меес, Жан-Мари Аэртс, Карлос Гарбин. © Christophe Raynaud de Lage Партитура движений Анна Тереза Де Кеерсмакер известна в хореографии своей «партитурой движений». Буквально «математической концепцией» движения в пространстве и времени. Ходьба на месте в спектакле – самая базовая, примитивная форма коллективного движения. Затем движение каждого в группе усложняется, интегрируя геометрические элементы — линии и вращения. Из кажущегося броуновского движения складывается пространственная композиция. И тогда один стиль танца начинает перетекать в другой. Авиньон 2023: открывки из спектакля «Exit above, after the tempest» бельгийского хореографа Анны Терезы Де Креесмакер Встань и иди В этом действии есть оппозиция энергии «коллективного марша» и стремления человека «выйти» из него. Взаимодействие коллектива и индивидуума — постоянный генератор. В интервью RFI Анна Тереза Де Кеерсмакер объяснила: «В ограниченном промежутке времени, времени представления, все сводится к обмену, энергии, открытию глаз и путешествию между чувством радости и печали, гневом и надеждой, между необходимостью задавать вопросы и защищать определенную точку зрения. Но, возможно, важнее всего — задавать вопросы. Эти процессы социально очень интенсивны». Хореограф считает, что предыдущие поколения, включая и ее собственное (она родилась в 1960 году), «принесли миру много проблем». Она говорит о необходимости надеяться, но, в то же время, цитирует книгу Греты Тунберг: «Мне не нужна твоя надежда. Мне нужна ваша паника. Потому, что надо действовать радикально в условиях критической ситуации». Анна Тереза Де Кеерсмакер говорит об ощущении какого-то «ускорения», «когда возникает вопрос, как мы будем жить на этой планете». Поэтому заложенное в спектакле «Exit above» приглашение к движению читается почти как простое (или как библейское) «Встань и иди».