Авиньон 2023: «Эстетика неопределенности» и метаморфозы экспериментального театра британца Тима Крауча

Авиньон 2023

Английский язык находится в центре внимания 77-го по счету выпуска Авиньонского фестиваля. В числе англоязычных гостей — британский актер, писатель и режиссер, мастер экспериментального театра Тим Крауч. Впервые он представляет во Франции спектакль «An Oak Tree», который с 2005 года шел в разных странах мира более 360 раз.

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Не будет преувеличением сказать, что спектакль «An Oak Tree» (Дуб) обносится к разряду экстремальной формы искусства, которое во Франции называют «живым спектаклем». Каждый вечер Тим Крауч (Tim Crouch) играет с новым сценическим партнером, который не знает реплик. Всякий раз актеры знакомятся и готовятся к спектаклю за час до прихода публики. И затем, на час спектакля Тим Крауч становится партнером и гидом приглашенного актера, позволяет ему наполнять смыслом слова по мере их прочтения в блокноте прямо на сцене и выполнять действия, подсказанные Краучем в наушники. Поэтому диалог на сцене звучит пронзительно и приковывает внимание, как движение сомнамбулы над бездной. Крауч называет создаваемый эффект «эстетикой неопределенности».

👀 TIM CROUCH | #FDA23

An Oak Tree de @thistimcrouch



📅 6 | 8 9 10 11 Juillet / July

🕙 à 22h / at 10pm

📌 Cloître des Célestins

🎟 de 10 à 30 euros



FR | Pour aller plus loin 👉 https://t.co/2hRuvLWwCr



EN | To go further 👉 https://t.co/B7FNCTK1yM pic.twitter.com/WFvXAkYja5 — Festival d'Avignon (@FestivalAvignon) May 25, 2023

История о семейном трауре и метаморфозах

«An Oak Tree» — это история Энди, который случайно попадает на сеанс эстрадного гипнотизёра. Человека, который тремя месяцами ранее сбил на машине двенадцатилетнюю Клэр, дочку Энди. Безутешный отец не смеет поверить в смерть Клэр и решает, что дух дочки поселился в придорожном дубе рядом с местом ДТП. 6 июля Энди играла франко-швейцарская актриса с русскими корнями Наташа Кучумова. Величественные платаны древнего монастыря отшельников Целестинцев превратились, волей актеров, в деревья с места драмы. Дерево превратилось в девочку. А виновник смерти девочки в орудие выхода Энди из спирали траура в круговорот жизни. Театр, с древних времен, остается местом, где возможны все трансформации и метаморфозы. Ведь Гелиады и вакханки у Овидия в «Метаморфозах» тоже превращались в деревья.

На пресс-конференции в Авиньоне Тим Крауч объяснил, что каждый актер-гость его спектакля является для него, как бы, «представителем» зрителей на сцене. Ведь ему, как и публике, содержание спектакля не известно. В классическом театре всё внимание направлено на артиста, его исполнительский талант. Это культ актера. Поэтому Тим Крауч хотел в спектакле обратить всё внимание на зрителя, непременного и забытого участника спектакля. Он говорит, что пришло время совершить революцию в театре, «где мало, что изменилось за последние 50 лет».

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