Вера Мартынов в Авиньоне: «Хочу называть вещи своими именами. Это - война»

Авиньон 2023

Видная фигура современного российского театра, лауреат многочисленных театральных премий, в частности, «Золотой маски», режиссер и художница Вера Мартынов показывает в Авиньоне 14 июля проект War Inside. Сценический перформанс был создан в рамках программы PAUSE при Коллеж де Франс, для артистов, вынужденно покинувших Родину. Перформанс, основанный на дневниках и личной переписке Веры Мартынов, рассказывает о том, как война в Украине заставила её выбирать между двумя составляющими её жизни. Ведь первую половину жизни она провела в Украине, а вторую – в России.

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В беседе Вера Мартынов призналась русской редакции RFI, что решения уехать она не принимала: «Решение приняло себя само. Меня вытолкнуло. Хотя технически, это, безусловно, мое решение и я за него несу ответственность».

War Inside Веры Мартынов пройдет в день Национального праздника Франции в престижном культурном центре Авиньона – Доме Жана Вилара в программе Авиньона Off. Директор Дома и принимающая её структура, Высшая школа искусств Авиньона (ESAA – École supérieure d'art d’Avignon), дали художнику для этой работы карт-бланш.

Перформанс-чтение на четырех языках (русском, английском, французском и украинском), как объяснила Вера Мартынов, основан на невозможности ответить на постоянный вопрос, который с прошлого года стал назойливым «Ты украинка или русская?». Вопрос понятный, «особенно в сложившихся обстоятельствах: идет война».

War Inside Веры Мартынов будет показан 14 июля в Доме Жана Вилара в Авиньоне Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RFI на русском (@rfi_ru)

Конкретной же отправной точкой проекта стало предложение историка и директора ESAA Моргана Лабара (Morgan Labar) провести в Авиньоне публичную дискуссию на тему о российских деятелях культуры в изгнании. Дебаты о месте культуры в условиях кризисов всегда вызывают большой интерес у публики Авиньонского фестиваля. Однако, владеющая английским, русским и украинским языками артистка осознала сложность поставленной задачи.

Назвать вещи своими именами

«В рамках дискуссии, — объяснила она, — трудно раскрыть весь спектр противоречивых чувств, которые меня одолевали весь этот год. И я предложила сделать перформанс на основе своих заметок и текстов, которые я записывала в течение этого года. Плюс переписки, плюс дневник и рисунки. Словом, ворох разрозненных мыслей, которые сейчас, в рамках подготовки, я структурировала и получился текст для театра, совсем неожиданная для меня форма. Я, в целом, со своими текстами не работала, да и вообще с текстами. Один раз я писала текст либретто для SOS The Song of Songs, нашей кантаты с композитором Алексеем Сысоевым, но там смесь трех текстов: мои заметки, Плиний Младший и Песнь Песен из Ветхого завета. В спектакле было много разных атмосфер, сильнейшая музыка Сысоева, много людей. Здесь же – только текст, голый. Да я с двумя артистами».

Текст проекта обогащен результатами обмена Веры Мартынов с психотерапевтом: «Когда я сказала своему психотерапевту, что хочу называть вещи своими именами. Это – война. Она сказала, что тоже назовет вещи своими именами. Это – насилие».

Необходимость включить тексты на украинском языке для Веры Мартынов, выросшей в Украине (её родной город – затопленная в июне 2023 года Новая Каховка), возникла из хронологически совпавшего с началом войны интересу к музыке Валентина Сильвестрова.

«В начале февраля я слушала песни Сильвестрова «Тихие песни», — сказала Вера Мартынов. – Валентин Сильвестров - это украинский композитор. Он живет в Киеве. Я их слушала практически бесконечно. Это цикл на стихи Пушкина, Лермонтова, Китса, Есенина, Мандельштама, Шевченко. Это очень печальные песни, потусторонние. Мне важно было перенести эту атмосферу и я включила одно стихотворение Тараса Шевченко из цикла в перформанс. Поэт обращается к Украине с большой нежностью. Это то, что я чувствовала и чувствую до сих пор».

Слишком пессимистичное видение?

В программе Веры Мартынов 14 июля, после перформанса-чтения War Inside зрители смогут увидеть авторские видеодокументации ее перформансов: Parasomnias, SOS The Song of Songs, а также видео спектакля Love. Epilogue, премьера которого в Москве 18 февраля 2022 завершилась эмиграцией. Проекция в Авиньоне – своего рода реванш?

«Нет. У меня не было ни с кем войны, чтобы брать реванш, — настаивает Вера Мартынов. – Надо сказать, что когда мы делали Love. Epilogue, (а премьера была 18 февраля 2022 года, за шесть дней до начала войны в Украине), в начале февраля мои организаторы – независимый фестиваль Sound Up – вышли с пресс-релизами на прессу. Мы с ужасом поняли, что информацию блокируют. Не то, что не берутся писать статью. Просто отказываются публиковать анонс. Перформанс был по текстам Эзры Паунда. В пресс-релизе было несколько ключевых слов, важных для понимания творчества Паунда: фашизм, культура отмены, ответственность, дискуссия и т.д. Я эту лексику воспринимала в логике происходящего совершенно нормально. Но выяснилось, что это просто блокируется: дискуссии, оказывается, отменили, а мы и не заметили. Тем не менее мы сыграли спектакль. Помню, мне мои друзья сказали, что я слишком пессимистично смотрю на вещи».

В частности, по словам Веры Мартынов, в спектакле, посвящённом жизни поэта Паунда, брутально воспринималась сцена перформанса, когда актеры рвали на части слепленную на сцене глиняную фигуру. Они боролись и скользили в смеси воды и глины, стремясь занять лучшее, главенствующее место. В спектакле это – цитата картины Босха «Воз сена». Воз сена, за который, как подчеркивает режиссер, «люди друг друга разорвали в клочья». Следующая сцена, когда покрытые грязью с ног до головы перформеры умываются и смывают глину с рук и лиц, была полна тревожной символики. Вера Мартынов вспоминает, что её подруга, оперный режиссер, спросила после спектакля: «А можно ли после такого вообще отмыться?»

В программе War Inside Веры Мартынов в Доме Жана Вилара

С 16:00 до 19:00 проекция видеоработ:

Parasomnias (30 мин.): композитор Дмитрий Курляндский, режиссер и художник Вера Мартынов;

SOS The Song of Songs (1:10): композитор Алексей Сысоев, постановка и либретто Вера Мартынов.

Love. Epilogue (1:15): композитор Алексей Сысоев, постановка Вера Мартынов.

С 19:00 до 20:30 – чтение-перформанс War Inside

c участием Веры Мартынов и французских актеров Сабин Гарриг (Sabine Garrigues) и Владимира Перрена (Vladimir Perrin).

Афиша перформанса War Inside Веры Мартынов в Авиньоне. Июль, 2023. © Vera Martynov

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