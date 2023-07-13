Режиссер Этьен Люно : «Чехов отвечает за Путина не больше, чем Мольер отвечал за Наполеона»

Авиньон 2023

В обширной неофициальной программе Авиньонского фестиваля, той, где театральные менеджеры отбирают спектакли на предстоящий театральный сезон, коллектив Le Grand Tigre представляет свою оригинальную работу T.C.H.E.K.H.O.V. — спектакль о жизни Антона Павловича Чехова, написанный на основе четырех главных пьес российского драматурга: «Чайки», «Вишневого сада», «Дяди Вани» и «Трех сестер».

Коллектив Le Grand Tigre представляет в Авиньоне до 29 июля свою оригинальную работу T.C.H.E.K.H.O.V - спектакль о жизни Антона Павловича Чехова, написанный на основе четырех главных пьес российского драматурга: «Чайки», «Вишневого сада», «Дяди Вани» и «Трех сестер».

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Спектакль T.C.H.E.K.H.O.V. — это около пятнадцати персонажей в исполнении трех актрис. Они по очереди воплощают на сцене то самого Антона Павловича, то его двух братьев и отца, то Ольгу Книппер, то издателей. Пьеса — коллективная работа членов команды Le Grand Tigre и на 80% состоит из чеховских цитат. Театральные критики во Франции отмечают присущую спектаклю свежесть и искрометный юмор, что не соответствует сложившемуся у французов стереотипу в отношении творчества классика русской литературы. В этом и состояла цель проекта — объяснил RFI режиссер Этьен Люно (Etienne Luneau).

«Речь не столько о несовпадении видений. Читая биографию, переписку и пьесы Чехова, мы поняли, что писатель был довольно веселым, живым, бойким человеком с замечательным чувством юмора. — говорит Этьен Люно. — Это видно в его письмах. И начинал он, оказывается, как писатель, зарабатывая публикацией юмористических рассказов. Именно этот юмор, уточненную иронию мы попытались показать в спектакле. Потому что поняли, насколько они важны в его произведениях. Ведь во Франции, чаще всего, чеховские пьесы воспринимаются как мрачные и меланхоличные произведения. Такое измерение у Чехова есть. Но мы хотели показать, что он был также человеком чрезвычайно живым, весёлым, общительным».

Согласная с этим актриса Одиль Эрну, тем не менее, считает необходимым подчеркнуть: «Чехов был, безусловно, человеком со сложной психологической конструкцией и мучился глобальными вопросами. Но не только…»

При создании пьесы члены коллектива должны были отказаться от большого объема интересовавшего их материала. «Все трудности в создании спектакля, — объяснила в свою очередь Эльза Робинн, — мы обошли, решив сосредоточиться на четырех основных пьесах конца карьеры Антона Чехова: „Чайке“, „Трех сестрах“, „Вишневом саде“ и „Дяде Ване“».

А Одиль Эрну напомнила принцип, который был положен ими в основу общей актерской работы над текстами Чехова.

Она сказала: «Начинающим актерам всегда рекомендуют, при работе над ролью, как бы „идти по стопам автора“, чтобы понять пьесу. Мы сделали что-то в этом роде. То есть, наш проект был в том, чтобы через жизнь писателя вернуть реальный смысл тому, что он хотел написать. Не просто сделать отсылку с прошлому, а понять, из чего на самом деле соткан текст».

Актрис Одиль Эрну (Olile Ernoult), Эльзу Робинн (Elsa Robinne) и Кремантин Лебосэ (Clémentine Lebocey) в спектакле сопровождает композитор и музыкант Жозеф Робинн (Joseph Robinne).

В конце беседы о работе над произведениями Чехова мы спросили у команды, как они относятся к возникшей на фоне войны в Украине у некоторых зрителей потребности временно увести русскую культуру и всё, что связано с Россией на второй план, убрать из медиа-пространства.

«Я считаю, – ответил режиссер Этьен Люно, – что Чехов тут ни при чем. И было бы ошибкой думать, что бойкот его [спектаклей] может чем-то помочь в русско-украинском, в частности культурном конфликте. Чехов отвечает за Путина не больше, чем Мольер отвечал за Наполеона или Шекспир за Фолклендскую войну».

Спектакль T.C.H.E.K.H.O.V. идет в программе Авиньона Off в Théâtre du Centre по 29 июля включительно. Это второй проект компании. До этого коллектив Le Grand Tigre выпустил спектакль по Мольеру и готовится взяться за Шекспира.

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