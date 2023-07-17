Памяти Джейн Биркин: культовые песни музы Сержа Генсбура

ИСТОРИЯ

В истории французской песни имя певицы и актрисы Джейн Биркин, ушедшей из жизни в возрасте 76 лет, навсегда неразрывно связано с именем шансонье, поэта и композитора Сержа Генсбура. История их легендарного дуэта, родившегося в самом конце 1960-х, продолжилась и после драматичного разрыва в 1980 году. Культовые песни Генсбура в исполнении Джейн Биркин, а также ее собственные поздние сочинения — в подборке RFI.

Реклама Читать далее

«Je t'aime... moi non plus» (1969) : дебют со скандалом

Песня «Je t'aime...moi non plus» (Я тебя люблю… я тебя тоже нет), прозвучавшая в 1969 году в исполнении Сержа Генсбура и Джейн Биркин, прорвалась к мировой славе на фоне скандала. Годом ранее актриса перебралась из родной Великобритании во Францию, где на съемочной площадке фильма «Слоган» познакомилась со знаменитым шансонье.

Исполнение этой по-генсбуровски провокационной композиции недвусмысленно эротического содержания Джейн Биркин сопровождала более чем откровенными вздохами и стонами чувственного наслаждения. Песню громогласно осудил Ватикан, радиостанции отказывались ставить ее в эфир, а лейбл Phillips — распространять пластинки с шокировавшей тогдашние нравы записью. Но скандал стал для дуэта лучшей рекламой. Вскоре песня вырвалась в топы хит-парадов в Великобритании и в самой Франции, а диск спустя несколько месяцев разошелся миллионным тиражом.

Это сочинение Генсбура стало знаковым для революционной «эпохи 1968 года», глубоко изменившей страну, общество и нравы. Написана же песня «Я тебя люблю… я тебя тоже нет» была за год до потрясений «мая 68-го» и предназначалась для звезды киноэкрана Брижит Бардо, с которой у Генсбура был скоротечный, бурный и тайный роман. Запись их дуэта в конце 60-х так и не была обнародована: актриса в то время была замужем за немецким миллионером Гюнтером Саксом, и шокирующий трек остался в архивах до 1986 года.

«69, année érotique» (1968) : революция нравов

Дух «революционного» времени отражала еще одна песня Сержа Генсбура, отметившая дебют их творческого дуэта с Джейн Биркин. «69-й эротический год» — композиция с таким нарочито двусмысленным, провокационным названием была написана в разгар революционных событий 1968-го. Годом позже она вышла в записи теперь уже культового дуэта Генсбура и Биркин.

«Di doo dah» (1973) : первый сольный альбом Джейн Биркин

В 1971 году у Биркин и Генсбура родилась дочь — Шарлотта, ставшая известной актрисой и певицей. А два года спустя — в 1973 году — Джейн выпустила свой первый сольный альбом. Из песен, написанных для нее Сержем Генсбуром в соавторстве с Жан-Клодом Ванье. Название диску дал его главный сингл — песня «Di doo dah».

«Ди-ду-ди-ду-да... О ди-ду-ди-ду-да... Во мне есть что-то от мальчишки-сорванца», — поет Джейн в песне о собственном отрочестве, подростковых комплексах и пробуждении женственности. Эта композиция стала одним из культовых хитов Джейн Биркин, которую французы долгие годы будут называть секс-символом, а также иконой моды и стиля.

«Ex-fan des sixties» (1978) : прощание с эпохой

«Экс-фанат шестидесятых» — эта песня дала название альбому, вышедшему в 1978 году и написанному Генсбуром для Биркин. Джон Леннон, Пол Маккартни, группа Doors и Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Элвис… Этим культовым фигурам эпохи, с подчас трагической судьбой, певица отдает дань памяти и уважения в своей ностальгической композиции об ушедших «безумных годах».

«Baby Alone in Babylone» (1983) : после расставания

Три года спустя после драматического разрыва музыка вновь соединила Джейн Биркин и Сержа Генсбура. Певица выпустила новый сольный альбом, написанный для нее поэтом и композитором. Темы разлуки и отчаяния стали основными в песнях диска «Baby Alone in Babylone». А мелодия главного сингла, давшего названием всему альбому, перекликается с симфонией № 3 Иоганнеса Брамса.

«Quoi» (1983) : любовь как беспощадная дуэль

В альбом 1983 года, ставший золотым диском, вошла песня, написанная Сержем Генсбуром по личной просьбе Джейн Биркин. «Quoi» (что) — песня о «жестокой любви», похожей на «дуэль без пощады», в которой «у тебя есть выбор — оружия или слез».

«Les dessous chics» (1983): любимая песня Джейн Биркин

Певица называла ее «самой прекрасной песней о расставании, которая только могла быть написана». Композицию «Les Dessous chics» из все того же альбома «Baby Alone in Babylone» Джейн Биркин даже называла своей «любимой песней», подчеркивая исключительное «целомудрие чувств», отличающих те сочинения, которые Генсбур писал для нее до самой своей смерти.

« Lost s ong » (1987) : поздний дебют на сцене

Следующим генсбуровским сольным альбомом Джейн Биркин стал диск «LostSong», вышедший в 1987 году. В главном сингле, давшем название сборнику, звучали переклички с сюитой «Пер Гюнт» Эдварда Грига, а песни альбома дали старт концертной карьере певицы, которая до этого никогда не выходила на сцену. Последним альбомом, который Генсбур написал для Джейн, стал диск «Amours des feintes» (Любовь к притворству), вышедший в 1990 году. Помимо песен, перу поэта и композитора принадлежал выполненный тушью портрет певицы на обложке этого альбома.

«Je suis venue te dire» (1992) : песня прощания

Год спустя после ухода Сержа Генсбура из жизни, в 1992-м, Джейн Биркин вышла на сцену с его песней, прозвучавшей как последнее прощание с поэтом. Слова «Je suis venu te dire que je m'en vais» (Я пришел сказать тебе, что ухожу), написанные им в 1973 году, прозвучали со сцены главного музыкального конкурса Франции Victoires de la musique, на котором Джейн Биркин назвали французской «певицей года».

После Генсбура

Все последние 30 лет своей карьеры Джейн Биркин неизменно возвращалась к песням Сержа Генсбура как в студийной работе, так и на своих концертах. От проекта «Arabesque» (Арабеска) 2002 года, где сочинения шансонье прозвучали в обработке берберских музыкантов, до альбома «Birkin, Gainsbourg, le symphonique» (2017), который певица записала в сопровождении симфонического оркестра.

С 1998 года в Джейн Биркин расширила свой песенный репертуар сочинениями многих современных музыкантов и авторов, а в 2008 году выпустила первый альбом своих собственных сочинений «Enfants d'hiver» (Дети зимы).

В 2020 году вышел ее последний диск с названием «Oh! Pardon tu dormais…» (Ох, прости, ты спал). Музыку на стихи Джейн Биркин написали шансонье Этьен Дао (ее многлетний соавтор) и композитор Жан-Луи Пьеро.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться