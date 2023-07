Пять французских музыкальных фестивалей середины лета

фестивали

Сегодня в южных Пиренеях стартует Jazz in Marciaс, завтра эстафету примет фестиваль электронной и поп-музыки Lollapalooza, который пройдет на ипподроме Лоншан в Париже. Летний музыкальный марафон закончится на Rock en Seine в парке Сен-Клу под Парижем и Delta Festival — на пляжах Прадо в Марселе. Ну окончательно проводить лето и встретить осень можно будет встретить на Jazz à La Villette вместе с лучшими джазовыми исполнителями разных направлений и поколений.

C 20 июля по 4 августа | Марсьяк, Аквитания

Программа юбилейного 45-го джазового фестиваля в городке Марсьяк будет представлена на трех сценах «Шапито», «Бис» и «L'Astrada» по билетам и еще на двух бесплатных площадках в центре города и у озера. Фестиваль активно привлекает сотни волонтеров для проведения концертов. Организаторы называют свое детище «фестивалем свободы». С ними сложно не согласиться, вот уже пятое десятилетие Jazz in Marciac знакомит аудиторию с широчайшим спектром музыкальных стилей и экспериментов.

Среди хедлайнеров фестиваля — культовая певица и обладательница девяти премий «Грэмми» Нора Джонс; американский мультиинструменталист Бен Харпер со своей группой Ben Harper & The Innocent Criminals работающие на стыке блюза, фолка, соула, регги и рока; бразильская легенда Жилберту Жил, успевший побывать и министром культуры Бразилии, один из ключевых фигур движения тропикалии, которое стало не только музыкальным, но и политическим феноменом — с проектом Gilberto Gil & Family; американский блюз-рок гитарист Джо Бонамасса , американская вокалистка Сесиль Маклорин Сальван, известная оригинальными интерпретациями джазовых стандартов.

Среди ведущих исполнителей программы — малийская певица Фатумата Диавара, переплетающая традиционную музыку с элементами джаза и блюза; легендарный американский гитарист Пат Метени — не только выигравший 20 премий «Грэмми», но и единственный музыкант в истории, кто завоевал эту престижнейшую премию в десяти разных категориях. Американский певец Грегори Портер, двукратный лауреат «Грэмми» за за лучший джазовый вокальный альбом.

Пионер детротского техно Джефф Миллс представит проект «Tomorrow Comes The Harvest», который является продолжением его музыкальных поисков вместе с ныне покойным создателем стиля афро-бит Тони Алленом. Вместе с индийским перкуссионистом Прабху Эдуардом и пианистом Жан-Фи Дари Миллс поделится с публикой своими последними экспериментами. Американский пианист Бред Медлау представит свой сольный проект.

В программе Jazz in Marciac — французская певица Габи Хартманн; cаксофонист Родольф Лоретта, соединяющий карибскую музыку, хип-хоп, future-фанк и экспериментальную поп-музыку; бразильский гитарист Яманду Коста, исполняющий классическую самбу 1920-х годов чоро и босса-нову и бельгийская вокалистка Села Сью.

C 21 по 23 июля | Ипподром Лоншан, Париж

Французская версия американского фестиваля Lollapalooza откроется уже в пятый раз. В программе — поп-рок, электронная музыка, К-POP, дапстеп и хаус. Три дня на шести сценах, расположенных на ипподроме Лоншан в Булонском лесу будут играть рэпер Кендрик Ламар, которого журнал «Пичфорк» в свое время критиковал за «излишнюю политизированность», южнокорейский бой-бэнд Stay Kids с новым альбомом «The Sound» на японском языке, канадская дискжокей украинско-иранского происхождения Rezz, свободно переходящая от техно к нью-биту, норвежский хаус-диджей Kygo. Среди хедлайнеров и американский дуэт диджеев Slander, калифорнийский дабстеп-диджей и продюсер Дэнни Хоуленд, который обычно выступает под псевдонимом Svdden Death, но в этот раз выступит как The Voyd – в своей более «сумрачной и тяжелой» ипостаси, вдохновленной металлом.

На фестивале выступит Anna Kova, дочь Владимира и Сати Спиваковых. Впервые она приняла участие в Lollapalooza Paris еще шесть лет назад. На второй день полномасштабного вторжения Спиваков вместе с шестнадцатью другими деятелями культуры подписал письмо против войны с довольно сдержанным текстом. Большинство подписантов однако удалили текст письма из своих социальных сетей. Кто-то из них продолжил более активно выступать против войны, а кто-то, как Евгений Миронов посетил оккупированный Мариуполь и объявил о патронаже своего театра над театром Мариуполя.

В октябре 2022 года Спивакова отправили в отставку с поста арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре , которым он руководил 32 года. Кроме того маэстро после начала полномасштабного вторжения не может пользоваться своей скрипкой Страдивари, так как страховая компания отказалась продлевать страховку инструмента на территории РФ. Офицер ордена Почетного Легиона Спиваков владеет квартирой в Париже на улице Верди.

C 23 по 27 августа | парк Сен-Клу, Сен-Клу

Двадцатый юбилейный фестиваль Rock en Seine, то есть «Рок на Сене» будет идти пять дней подряд в парке Сен-Клу в четырех километрах к западу от Парижа.

Чтобы вспомнить успехи последних двух десятков лет, организаторы создали специальный таймлайн, на котором можно ознакомиться с программой Rock en Seine за каждый прошедший год и почитать, как менялся и развивался фестиваль. На этот раз организаторы ожидают около 200 000 зрителей.

Среди 60 исполнителей в программе этого года — американская поп-певица Билли Айлиш, к 21 году завоевавшая «Оскар», «Золотой глобус» и семь премий «Грэмми», британские инди группы Florence + The Machine и The Foals, артельнативщики Placebo, американская пост-панк группа The Strokes и электронщики The Chemical Brothers.

C 23 по 27 августа | пляжи Прадо, Марсель

Пока столичные любители рока соберутся на берегу Сены, в те же дни на пляжах Прадо под Марселем в восьмой раз пройдет Delta Festival. Послушать 250 исполнителей приедут 150 000 зрителей. В этом году фестиваль предлагает «XXL-версию» программы, вдохновленную темой сновидений. Посетители могут перемещаться между девятью тематическими «деревнями», где можно будет не отрываясь от музыки приобрести одежду, потанцевать, и конечно же, подкрепиться. Зрителей ждет и пиротехническое шоу.

Особенность Delta Festival состоит в том, что его основу составляют три тысячи волонтеров, которые обеспечивают прием посетителей и всю организацию на площадке. Организаторы уделяют особое внимание безопасности слушателей, поэтому на территории Delta Festival будут присутствовать «агенты безопасности», к которым можно обратиться в случае проблем от солнечного удара до сексуальных домогательств.

C 30 августа по 10 сентября | Парк Ла-Виллет, Париж

Связующим звеном между летом и осенью станет традиционный фестиваль Jazz à La Villette, который пройдет уже в двадцать второй раз. Ежегодный джазовый смотр длиной в полторы недели предлагает слушателям ознакомиться с широким спектром джазовых стилей и поколений. Здесь можно услышать легендарного эфиопского клавишника Мулату Астатке, американского соул-музыканта Ли Филдса, малийского вокалиста Уму Сангаре, французского контрабасиста Анри Тексье, джаз-рэперов De La Soul и американскую певицу Мешелл Ндегеоселло.

Фестиваль познакомит аудиторию и с новыми именами, среди которых 23-летняя американская Самара Джой, обладательница премий JazzTimes и Jazz Music Awards, и двукратная лауреатка премии «Грэмми» как «лучшая новая исполнительница» и автор «лучшего вокального джазового альбома»; британский экспериментальный бэнд в стиле «nu jazz» – минималисты GoGo Penguin; Лорен Барденн, известный по группе Poni Hoax; барабанщица Анн Пасео, родом из Кот-д'Ивуара, малиец Баллаке Сиссоко, виртуоз игры на щипковом инструменте кора, французский виолончелист и басист Венсан Сегаль и аккордеонист Вансан Пэрани.

