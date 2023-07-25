Коты в Орсэ, Неаполь в Лувре, лабиринт Бёртона в ля Вилетт и прятки в библиотеке. Летние выставки в Париже

выставки

Летом в Париже можно успеть на ретроспективы архитектора Нормана Фостера, художницы Анны Эйснер и скульптора Рона Мьюэка, изучить итальянскую живопись из крупнейшего музея Италии в залах Лувра, совместные работы Уорхолла и Баскии, узнать больше об истории европейского квир-искусства в центре Помпиду, познакомиться с художницами-сюрреалистками в музее Монмартра. Сходить в лабиринт Тима Бёртона и узнать, что спрятала Настя Родионова в книжных шкафах в Исторической библиотеке Парижа.

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до 7 августа

Ретроспектива культового британского архитектора Нормана Фостера занимает почти 2200 квадратных метров центра Помпиду. На экспозиции можно увидеть большой шкаф с чертежами, рабочими тетрадями, многочисленными моделями и прототипами, дающими представление о примерно ста проектах Фостера в области архитектуры и дизайна. Архитектурные наброски окружены произведениями современного искусства, подчеркивающими источники влияния на автора в разные периоды его творчества. Особое внимание на выставке уделено попыткам Фостера «примирить» технический прогресс и охрану окружающей среды.

Помимо временных выставок не стоит забывать и про постоянную экспозицию, ведь центр Помпиду уже через полтора года закроется на глобальную реконструкцию на целых пять лет.

Режиссер Тим Бёртон, 2012 год. REUTERS/Charles Platiau

до 20 августа

Иммерсивная выставка американского аниматора, художника и режиссера Тима Бёртона предполагает 45-минутное погружение в мир его фильмов и творческих фантазий. Экспозиция устроена в форме лабиринта, каждый посетитель проходит через 15 залов, в каждом из которых находятся около десятка оригинальных работ, а также декорации, костюмы и тексты.

Каждый зал связан с одним из фильмов Бёртона: «Эдвард руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Битлджус», «Алиса в стране чудес», «Труп невесты» и «Кошмар перед Рождеством».

Настя Родионова, «Игра в прятки», 2023. Роман-инсталляция. © Настя Родионова

c 22 по 26 августа

Роман-инсталляцию Насти Родионовой можно будет увидеть в Исторической библиотеке Парижа на протяжении пяти дней в августе. Проект представляет «Ателье художников в изгнании» — французское НКО, поддерживающее творческих деятелей, получивших убежище во Франции.

Из восьми книжных шкафов, установленных в библиотеке, будут звучать детские считалки на разных языках и песня об игре в прятки, написанная композитором Дмитрием Курляндским на текст Насти Родионовой. Каждая из считалок будет звучать на языках тех стран и территорий, на которые в разные исторические периоды нападала Россия: на финском, польском, чешском, латвийском, чеченском, грузинском и украинском.

Прятки – одна из первых игр, в которую начинают играть дети во всем мире. Они прячутся в Алжире, в Сирии, в Конго, в Афганистане, в Украине, в России. Они начинают играть в эту игру, когда им еще не от кого убегать, когда им ничего не угрожает или они пока не осознают угрозу. Мир еще кажется им безопасным, но они уже учатся скрываться в нем от врага, образ которого они пока не осознают. Роль водящего играют они сами, их друзья, родители, братья и сестры. Но вдруг оказывается, что их игра никогда не закончится, кто-то переписал детские правила, и вот они уже прячутся от прямых угроз, от летящих снарядов, от полицейских, от людей с автоматами. Настя Родионова

«Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки, кадр из фильма. © Музей на набережной Бранли им. Жака Ширака

до 27 августа

Антропологический музей на набережной Бранли представляет монументальный гобелен «Аситака избавляется от проклятия демона» – первый из серии гобеленов по мотивам анимационного фильма «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки. Проект осуществляется совместно с Международным центром гобеленов Обюссона и японской студии «Гибли», принадлежащей самому Миядзаки. Всего планируется представить пять таких монументальных работ, продолжающих традицию повествовательных гобеленов XVII-XVIII веков, сотканных по мотивам литературных произведений.

до 28 августа

Выставка в фонде Луи Вуиттон фокусируется на периоде совместного творчества Жана-Мишеля Баскии и Энди Уорхола. В течение 1984-1985 годов они вместе создали примерно 160 живописных работ, которые их общий друг Кит Харинг называл «разговором с помощью краски».

Всего в экспозиции представлено более трехсот работ и документов, включая восемьдесят совместно подписанных холстов. Можно увидеть и отдельные работы каждого из авторов и работы художников их нью-йоркского круга 1980-х годов: Майкла Халсбанда, Кита Харинга, Дженни Хольцер и Кенни Шарфа.

Анна Эйснер, «Вход в лагерь Путнам», около 1960 года. Холст, масло. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Pauline Guyon

до 3 сентября

Музей на набережной Бранли им. Жака Ширака представляет ретроспективу Анны Эйснер (1911-1967). Поворотным событием в жизни американской абстрактной художницы и пейзажистки стала поездка в начале 1930-х годов в Конго, являвшегося тогда бельгийской колонии. Эйснер прожила целых семь лет поблизости от поселений народа мбути, который изучал ее муж антрополог Патрик Путнэм.

Эйснер не только вдохновлялась искусством Конго, но и коллекционировала его. Ее собрание стало частью коллекции Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. После смерти мужа Эйснер несколько лет продолжала руководить основанном ее супругом лагерем Путнэм в Конго.

до 10 сентября

Авторы выставки в музее Монмартра предлагают сфокусироваться на роли женщин в истории сюрреализма. На примере работ около пятидесяти художниц со всего мира кураторы размышляют о том, какую роль играло женское начало в одном из главных течений XX века.

Среди представленных художниц есть как более известные — писательница и фотограф Клод Каон, чешская художница Тойен (ее настоящее имя Мария Черминова), французская художница Дора Маар, ретроспективу которой в 2019 году показывал центр Помпиду (многие помнят ее портреты, созданные Пикассо), американская фотохудожница, модель и военная корреспондентка Ли Миллер, швейцарская сюрреалистка Мерет Оппенгейм, британская писательница, скульптор и художница Леонора Каррингтон, так и менее знакомые широкому кругу зрителей — британская художница, гравер и рисовальщица Марион Аднамс, британская писательница, драматургиня, художница и оккультистка Ителл Колхун, хирург, исследовательница психологии и художница Грейс Пэйлторп, бельгийские сюрреалистки Джейн Граверол и Сюзанна Ван Дамм, датские сюрреалистки Рита Кернн-Ларсенн и Франциска Клаузен, Жозетт Экзандье, французская художница и буддийская монахиня Яне Ле Тумелен.

Теофиль Стейнлен «Черная кошка, свернувшаяся клубком на диване», 1920. Контурный карандаш; серо-голубая бумага. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / DR

до 10 сентября

Новая выставка графики в музее Орсэ посвящена кошкам. На экспозиции представлены книги Паради де Монкрифа «Кошки» (1727 г.) и энциклопедия искусствоведа Шанфлёри «Кошки: история, повадки, случаи» (1868-69 гг.) с гравюрами Делакруа, Мане, Мериме и Хокусая, рекламные плакаты к которой делал Эдуар Мане. Последний делал очень много набросок своей кошки Зизи в 1880-х, а на его шедевре «Олимпия» тоже присутствует черная кошка.

В залах Орсэ можно будет увидеть различные иллюстрации к рассказу Эдгара По «Черный кот», оригинал афиши знаменитого кабаре Родольфа Салиса на Монмартре «Черная кошка» (1881 г.), работы Теофиля Стейнлена, который не только постоянно изображал кошек, но и состоял в Обществе защиты животных и подкармливал всех окрестных кошек у своего дома; графические блокноты современной художницы Франсуазы Петрович.

«Посредник между природой и культурой, кошка объединяет противоположности: дикая и домашняя, независимая и ласковая, хищная и нежная, она обладает такими подлинными, символическими и эстетическими качествами, которые привлекают внимание иллюстраторов», — отмечают авторы выставки.

Рон Мьюэк, «Масса», 2017. © Fondation Cartier

до 5 ноября

Фонд современного искусства Картье показывает монументальные скульптуры австралийского гиперреалиста Рона Мьюэка, живущего в Великобритании. Это уже третья ретроспектива художника в фонде Картье — первая состоялась десять лет назад. Французская публика впервые увидит его монументальную инсталляцию «Масса» и масштабную скульптуру созданную специально для выставки.

Икона Святого Иоанна Крестителя VI века из монастыря Святой Екатерины на горе Синай. Музей Богдана и Варвары Ханенко, Киев. Энкаустическая роспись по дереву. Лувр, Париж, 13 июня 2023 года. AP - Michel Euler

до 6 ноября

Лувр продолжает показывать пять редких икон, в декабре 2022 года эвакуированных в условиях строжайшей секретности из национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Выставка — символ поддержки Украины со стороны не только Лувра, но и Франции в целом в сохранении украинской культуры и ее наследия.

Всего в рамках специальной операции по эвакуации было спасено 16 работ, однако на выставке представлено лишь пять из них: четыре иконы, написанные по дереву в раннехристианской технике энкаустики в VI-VII веках из монастыря Святой Екатерины Синайской, и константинопольская мозаичная икона конца XIII - начала XIV века.

►►► Сюжет RFI на русском о выставке смотрите здесь и читайте в специальном репортаже.

до 13 ноября

«Господи, спасибо, что я — гей», — гласит афиша выставки «Над радугой», названной в честь одноименной песни Джуди Гарленд, ставшей настоящим квир-гимном. В экспозиции представлено более 500 работ и документов, проливающих свет на художественный вклад ЛГБТКИА+ (то есть лесбиянок, геев, бисексуалов, транс-персон, квиров, интерсексуалов, асексуалов и представителей других идентичностей) сообщества в движение за равные права.

Большинство экспонатов куратор проекта Николя Люччи-Гутников отобрал из коллекции Центра Помпиду, стремясь показать, как с начала XX века развивалась и менялась художественное самовыражение сексуальных меньшинств. Здесь и артефакты лесбийского литературного салона американки Натали Клиффорд Барни в Париже, и гомоэротические опусы Жана Кокто, и фотоработы 20-30–х годов швейцарской сюрреалистки Флоранс Анри и французского кинофотографа Раймона Вуанкеля, который в том числе много снимал Жана Кокто и его возлюбленного, актера Жана Марэ, и иллюстрации датской художницы Герды Вегенер – именно ее муж стал первым в истории человеком, прошедшим через операцию по изменению пола, став Лили Эльбе. На выставке представлены рукописи Жана Жене «Кэрель» и «Песня любви» конца 1940-х, фильмы американского киноавангардиста 1960-х Кеннета Энгера, скончавшегося этой весной в возрасте 96 лет, скульптуры Нэнси Гроссман из черной кожи, активистская графика и видеоработы парижского движения «Гомосексуальный фронт революционных действий» 1970-х, плакаты группы «Акимбо» из Сан-Франциско 1980-х годов разгар эпидемии СПИДа, появление квир-теории в 1990-х и, наконец, новейшие произведения искусства на тему гендера и его репрезентации в обществе.

Благодаря проекту библиотека Кандинского при Центре Помпиду пополнилась документами, фотографиями, книгами, журналами и квир-зинами (то есть независимыми малотиражными периодическими изданиями на квир-тематику), представляющими ценный архив визуальной ЛГБТКИА+ культуры XX и XXI веков.

Мазаччо, «Распятие». 1426 год. Дерево, темпера, позолота. Музей Каподимонте, Неаполь, Италия © Музей Каподимонте, Неаполь, Италия

до 8 января 2024

В залах Лувра гостит один из крупнейших музеев Италии — неапольский Каподимонте, являющийся одним из самых значительных собраний живописи в Европе. Коллекция Каподимонте охватывает все школы итальянской живописи, а коллекция графики является второй по величине в Италии после галереи Уффици.

В Лувр на полгода приехали около 60 шедевров из Неаполя, которые заняли салон Карре, Большую галерею и зал Роза в крыле Денона. Беспрецедентная выставка проходит под личным патронажем президентов Франции и Италии. Работы из Неаполя выставлены вместе с шедеврами из Лувра. В этом заключается основной замысел выставки, позволяющий по-новому взглянуть как на коллекцию Лувра, так и на собрание Каподимонте.

«Распятие» Мазаччо, «Преображение» Джованни Беллини, три полотна Пармиджанино, включая «Антею» из музея Каподимонте выставлено вместе с работами Корреджо из Лувра. Кураторы называют это соседство одним ключевых событий этой выставки.

Другим примечательным сочетанием является экспонирование набросков Микеланджело и Рафаэля для Ватикана из музея Каподимонте, включая вместе с графикой Рафаэля и его ближайшего ученика Джулио Романо, хранящейся в Кабинете Рисунков Лувра. Отдел гравюр и рисунков пополнялся уникальными работами благодаря ученому и библиотекарю кардинала Фарнезе — Фульвио Орсини Каподимонте. Именно Орсини создал первую в мире коллекцию, в которую начали включать учебные рисунки и наброски. Графическое собрание музея Каподимонте насчитывает более 30 000 работ.

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