«Гений американского кино» Уильям Фридкин скончался в возрасте 87 лет

Американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин, постановщик множества кассовых фильмов, в частности фильма ужасов «The Exorcist — Изгоняющий дьявола» (1973), скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет — сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на вдову режиссера. Мировые СМИ и соцсети отдают дань памяти гениального режиссера и помещают отрывки из его знаменитых фильмов и многочисленных интервью.

Опубликовано:

2 мин
Выдающийся американский режиссер и сценарист Уильям Фридкин ушел из жизни 7 августа 2023 года в возрасте 87 лет.
Выдающийся американский режиссер и сценарист Уильям Фридкин ушел из жизни 7 августа 2023 года в возрасте 87 лет. REUTERS - Eric Gaillard
Нина Карель
Реклама

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо пишет, что «мир потерял одного из богов кинематографа», «иметь его было нашим благословением». Le Monde напоминает, что кинорежиссер, «король 70-х», в начале своей карьеры «был поклонником Орсона Уэллса, Антониони и Новой волны. Он пошел по пути авторского кино, прежде чем перейти на боевики». Агентство France-Presse пишет, что Фридкин принадлежал к «новому голливудскому поколению, освобождавшемуся от классических кодов, вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой и Мартином Скорсезе». Уильям Фридкин — «один из самых влиятельных режиссеров всех времен», пишет в Instagram актер и режиссер фильмов ужасов Эли Рот. Libération цитирует режиссера, объяснившего в одном из интервью свое неприятие репетиций в кино: " Я не добиваюсь совершенства. Мне нужна спонтанность».

Гильермо дель Торо: «Мир потерял одного из Богов кино. Кино потеряло настоящего ученого, а я потерял дорогого, верного и настоящего друга. Уильям Фридкин покинул нас».

«Общество друзей Марселя Пруста» публикует датированные 2020 годом воспоминания Уильяма Фридмана о том, что он открыл для себя творчество Пруста благодаря французской актрисе Жанне Моро. В конце 70-х годов актриса, в то время супруга Уильяма Фридмана, читала и переводила режиссеру произведения своего любимого писателя.

Работал до последнего времени

Первую широкую известность режиссер получил в 1971 году благодаря картине «French Connection —Французский связной». Фильм собрал необычайное число кинопремий «Оскар» (лучший фильм, сценарий, режиссура, лучшая мужская роль — Джин Хэкман). Зрелищная манера снимать автомобильные гонки, разработанная для этого фильма, повлияла на развитие техники съемок детективных фильмов.

Следующим всемирным успехом стал религиозно-мистический триллер «The Exorcist — Изгоняющий дьявола» (1973). Фильм собрал в мировом прокате 500 млн долларов и был отмечен «Оскаром»за лучшую режиссуру. Вторым «Оскаром» для Уильяма Фридкина. Затем вышли картины «Колдун»(1977), «Ограбление „Бринкса“» (1978), «Разыскивающий» (1980), «Федеральная полиция, Лос-Анджелес» (1985)… всего тридцать шесть картин.

Организаторы Венецианского кинофестиваля сообщают на сайте в интернете о том, что по случаю юбилейного 80-го выпуска кинофорума в программе предусматривался показ новой картины Уильяма Фридкина «The Caine Mutiny Court-Martial — Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“»и реставрированная версия «The Exorcist».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Поделиться :
Темы: