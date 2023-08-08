«Гений американского кино» Уильям Фридкин скончался в возрасте 87 лет

Американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин, постановщик множества кассовых фильмов, в частности фильма ужасов «The Exorcist — Изгоняющий дьявола» (1973), скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет — сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на вдову режиссера. Мировые СМИ и соцсети отдают дань памяти гениального режиссера и помещают отрывки из его знаменитых фильмов и многочисленных интервью.

Выдающийся американский режиссер и сценарист Уильям Фридкин ушел из жизни 7 августа 2023 года в возрасте 87 лет.

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Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо пишет, что «мир потерял одного из богов кинематографа», «иметь его было нашим благословением». Le Monde напоминает, что кинорежиссер, «король 70-х», в начале своей карьеры «был поклонником Орсона Уэллса, Антониони и Новой волны. Он пошел по пути авторского кино, прежде чем перейти на боевики». Агентство France-Presse пишет, что Фридкин принадлежал к «новому голливудскому поколению, освобождавшемуся от классических кодов, вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой и Мартином Скорсезе». Уильям Фридкин — «один из самых влиятельных режиссеров всех времен», пишет в Instagram актер и режиссер фильмов ужасов Эли Рот. Libération цитирует режиссера, объяснившего в одном из интервью свое неприятие репетиций в кино: " Я не добиваюсь совершенства. Мне нужна спонтанность».

Гильермо дель Торо: «Мир потерял одного из Богов кино. Кино потеряло настоящего ученого, а я потерял дорогого, верного и настоящего друга. Уильям Фридкин покинул нас». The world has lost one of the Gods of Cinema. Cinema has lost a true Scholar and I have lost a dear, loyal and true friend. William Friedkin has left us. We were blessed to have him. pic.twitter.com/6Mi0EL1gla — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 7, 2023

Работал до последнего времени

«Общество друзей Марселя Пруста» публикует датированные 2020 годом воспоминания Уильяма Фридмана о том, что он открыл для себя творчество Пруста благодаря французской актрисе Жанне Моро. В конце 70-х годов актриса, в то время супруга Уильяма Фридмана, читала и переводила режиссеру произведения своего любимого писателя.

Первую широкую известность режиссер получил в 1971 году благодаря картине «French Connection —Французский связной». Фильм собрал необычайное число кинопремий «Оскар» (лучший фильм, сценарий, режиссура, лучшая мужская роль — Джин Хэкман). Зрелищная манера снимать автомобильные гонки, разработанная для этого фильма, повлияла на развитие техники съемок детективных фильмов.

Décembre 1973. William Friedkin dévoile son film d'horreur "L'Exorciste", mettant en scène une fille possédée par un démon. Un film glaçant qui va marquer le public.



⚫ Le réalisateur américain est décédé ce lundi 7 août à l'âge de 87 ans.#CulturePrime pic.twitter.com/ajhZgNmNXI — INA.fr (@Inafr_officiel) August 8, 2023

Следующим всемирным успехом стал религиозно-мистический триллер «The Exorcist — Изгоняющий дьявола» (1973). Фильм собрал в мировом прокате 500 млн долларов и был отмечен «Оскаром»за лучшую режиссуру. Вторым «Оскаром» для Уильяма Фридкина. Затем вышли картины «Колдун»(1977), «Ограбление „Бринкса“» (1978), «Разыскивающий» (1980), «Федеральная полиция, Лос-Анджелес» (1985)… всего тридцать шесть картин.

Организаторы Венецианского кинофестиваля сообщают на сайте в интернете о том, что по случаю юбилейного 80-го выпуска кинофорума в программе предусматривался показ новой картины Уильяма Фридкина «The Caine Mutiny Court-Martial — Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“»и реставрированная версия «The Exorcist».

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