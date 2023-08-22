«Разбилось сердце редкостное»: в Доме кино простятся с куратором кинофестивалей Алексеем Медведевым

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После почти четырех недель поисков стало известно о гибели программного директора ведущих международных кинофестивалей, куратора, кинокритика и переводчика Алексея Медведева. На протяжении последних десятилетий он придумывал программы ведущих международных киносмотров в России: от Санкт-Петербурга до Сахалина. О Медведеве и работе с ним вспоминают российские и зарубежные режиссеры, кинокритики и деятели культуры. Прощание пройдет в четверг 24 августа в Доме Кино в Москве.

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Алексей Медведев являлся программным директором международных фестивалей «Край света» на Сахалине (2011 — 2016; 2017 — 2020), «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, «2in1» (2009 — 2012) и «2morrow» (2007 — 2009) в Москве, «Якутского международного фестиваля» (2016 — 2019), «Зеркало» (2011) в Иваново. На других киносмотрах в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Архангельске и Калининграде он курировал отдельные программы. Медведев отбирал программы российского кино для Каннского фестиваля во Франции в секции Les cinemas du Monde и международного кинофестиваля Ajyal в Дохе. Кинофестивали в Чехии, Румынии и Польше приглашали его для участия в жюри. С 2000 по 2006 годы он являлся членом отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Кинофестивали, организованные Алексеем Медведевым всегда сопровождались мастер-классами, лекциями и круглыми столами. Кроме того, он преподавал в «Московской школе кино», и образовательном лагере для подростков «Марабу», где рассказывал детям о технологии построения фестивалей. Он записал несколько лекций для проекта Arzamas. С 2003 по 2014 год Медведев возглавлял отдел перевода на ММКФ. Впервые организацией международных фестивалей он занялся в начале 2000-х. Его рецензии и критические статьи публиковались в журналах «Сеанс», «Искусство кино», входили в киноведческие сборники. Среди них тексты о якутском кино, феномене синефилии, Жаке Риветте и Джармуше,

Фестиваль — это такое одномоментное событие, которое позволяет нам ухватить дух времени, позволяет понять, что с нами происходит сейчас, позволяет дать срез потока времени, о чем-то подумать, сообразить, где мы, что мы и что с нами будет дальше. Надо сказать, что фестивальная традиция не только очень древняя, но и парадоксальная, потому что никакого соревнования в искусстве быть не может. Алексей Медведев

Исчезновение и поиски

Медведев проживал в подмосковных Мытищах и 21 июля ушел из дома, не взяв с собой мобильный телефон. Его поисками занималась полиция и волонтерские поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт». На следующий день после его исчезновения тело Медведева обнаружили, как написал Telegram-канал Baza, «случайные люди» «в районе железнодорожных путей». Но выяснилось это значительно позднее, в пятницу 18 августа, спустя почти месяц поисков, когда информация о гибели появилась и на форуме «Лизы Алерт».

Несмотря на то, что все его документы находились при нем, его имя не попало в базы полиции и скорой помощи. Как уточнил «Коммерсант», тело погибшего было обнаружено в Московской области. Через день его жена и коллега по фестивальной работе, куратор и креативный продюсер Наталья Пылаева уточнила, что Медведев погиб 22 июля «на путях, недалеко от платформы Яуза. Его сбил маневровый тепловоз. Сейчас ведется следствие, подробностей катастрофы мы не знаем. Мы также не знаем — почему этот случай оказался вне общей системы полиции». Железнодорожные пути из Мытищ в сторону Москвы проходят через эту платформу.

Зарубежные и российские кинематографисты вспоминают

Рассказывая о совместной работе с Алексеем Медевевым, российские и зарубежные коллеги вспоминают не только о его блестящем уме и профессионализме, но особенно подчеркивают его человеческие качества.

Антон Долин: «Его чувство справедливости было настолько обостренным, что стоило ему работ, репутации, отношений много с кем. Он не понимал, как можно продолжать жить обычной жизнью, когда сидит Сенцов или травят Навального. Война с Украиной его и убила – это не фигура речи. Для Леши невыносимо было существовать, когда страна дышит этой войной. Разбилось сердце редкостное».

«Эти качества в России не совместимы с жизнью», — заметил в одном из комментариев в Facebook документалист и основатель ArtDocFest Виталий Манский.

Куратор кинопрограмм и критик Алексей Медведев. / Film programmer and critic Alexei Medvedev. © Максим Фёдоров / Maxim Fyodorov

Для многих зарубежных кинематографистов первая поездка в Россию состоялась именно благодаря Алексею Медведеву.

Кураторка кинопрограмм британского фестиваля «OpenCityDocs», немецкого «Берлинале», швейцарского «Kurzfilmtage» и арт-критик Кармен Грэй (Carmen Gray) из Берлина в комментарии для RFI вспоминает: «Все мои отношения с Россией связаны с Алексеем. Он много раз приглашал и помогал мне приехать туда, и всегда был добрым и отзывчивым и поддерживал мою работу и горячий интерес к этой стране. Очень редко можно встретить человека с бескомпромиссным чувством честности, которое я сразу почувствовала в нем. Это тронуло меня с самого начала, а когда времена стали темнее — определяющим для него больше, чем я могла предположить».

Британский документалист, кинокритик, автор знаменитой киноэпопеи «История кино: Одиссея», лауреат Премии Европейской киноакадемии Марк Казинс (Mark Cousins) в комментарии для RFI отметил: «Я запомню Алексея как задумчивого, страстного синефила. Он был щедр, интернационален, молчалив и удивителен. Его улыбка озаряла весь день. Мы нуждались в его остром гуманизме и до сих пор нуждаемся».

Испанский документалист Андрес Дуке (Andrés Duque) в комментарии RFI вспоминает: «Медведев был благородным человеком, который всегда давал мне хорошие советы. Возможно, ему нравилось, что иностранные кинематографисты снимают фильмы в России и о российской культуре, потому что он был выдающимся ее послом. Когда мы везли Олега Каравайчука в Испанию на премьеру моего фильма «Олег и редкие искуства» (2016), который Медведев показывал на кинофестивале «Послание к человеку», Алексей попросил меня прислать фотографию Каравайчука. Мы ехали на кинофестиваль Punto de Vista в Наварру, и Олег Николаевич после долгого сна вдруг проснулся и первое, что он спросил: "А что, Горбачев умер?" Ему очень понравился этот анекдот».

Куратор кинофестивалей и критик Алексей Медведев. / Film festival curator and critic Alexei Medvedev. © Максим Фёдоров / Maxim Fyodorov

Команда кинофестиваля «Послание к человеку», с которым Медведев начал сотрудничать в 2013 году как консультант, став в итоге программным директором смотра, написала так: «Алексей отличался страстной натурой, его неравнодушие и темперамент перехлестывали через край. Он мог быть резким и, как принято говорить, необъективным. Но, в конечном счете, именно за это его любили и ценили. Он не был абсолютно ни на кого похож – отдельный, особенный, сложный, и очень яркий талантливый человек. Он не признавал компромиссов и кожей чувствовал чужую боль. Был из тех редких людей, кто, следуя завету Солженицына, жил не по лжи, а по совести. Таким всегда трудно, а иногда – невыносимо трудно».

Документалистка, видеохудожница и специалист по киномонтажу Таисия Круговых вспоминает: «Леша и Наташа (*супруга и коллега Алексея — прим. RFI) звали меня показывать фильмы на фестивалях, которые они курировали. Всегда это пространство вибрировало невероятно. Они надували паруса и мне, и другим режиссерам/кам. Леша был кинокритиком, который был политически активен, кажется, он был единственным таким. Выходящим с плакатом на улицу, писавшим комментарии и посты, возящим передачи в спецприемники».

Пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

Алексей Медведев неоднократно выходил на одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который тогда находился в российской тюрьме и держал голодовку. Сохранилась видеозапись пикета 10 сентября 2018 года. Уже через год, ровно в этот день Сенцов и Кольченко будут давать в Киеве первую пресс-конференцию после освобождения в результате двустороннего обмена.

В мае 2018 года, когда Сенцов только что объявил бессрочную голодовку, Медведев написал колонку «Почему Сенцов?» в журнале «Сеанс», где рассказал, почему российским культурным деятелям и медийным личностям важно поддержать Сенцова.

Куратор кинофестивалей и критик Алексей Медведев на одиночном пикете у администрации президента РФ в 120-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова. 10 сентября, 2018 года / Film festival curator and critic Alexei Medvedev at a solitary picket outside the Russian presidential administration on the 120th day of Ukrainian film director Oleg Sentsov's hunger strike. 10 September, 2018. © RFI на русском

Рассуждая о причинах, по которым Медведев оставался жить и работать в России, журналист Остап Кармоди пишет: он жил, «зная, что это его страна, и каждый день пытаясь сделать ее лучше. И на своей прямой работе, организовывая столичные по уровню кинофестивали в далёкой провинции. И в свободное время, выходя на все демонстрации, а потом на одиночные пикеты».

Сахалин

Благодаря Медведеву фестиваль «Край света» стал ожидаемым ежегодным событием для жителей Сахалина и стал заметной точкой на региональной карте. Своими размышлениями о роли фестиваля под руководством Медведева сахалинцы поделились с RFI.

Журналистка Елена Перегудова рассказывает: «Он делал программу кинофестиваля “Край Света” такой, что мы и представить не могли, что в некоторых странах вообще в принципе может существовать хорошее качественное кино. Сахалинцы завороженно, словно в трансе смотрели фильмы из Ирана, Китая, Индии, Кореи, Японии и других стран. Внимательно вчитываясь в субтитры, не покидая зрительный зал, даже если фильм был концептуально сложный и выходил за рамки привычного представления о кинематографе».

Журналистка Любовь Барбашова в интервью RFI отметила, что «смотр стал феноменом культурной жизни Сахалина».

Мы, живущие на острове, на окраине континента, привыкли, что все интересное и важное происходит где-то там, на материке. И внезапно энергия забурлила у нас, мало того, мы стали ее частью. Выставки, концерты, мастерские фотографов, аниматоров, сценаристов… Можно было зайти в шатер перед кинозалом и обсудить кино с Александром Сокуровым, Алексеем Германом-младшим или режиссёром-философом Анандом Ганди. По нашим улицам стали ходить Мохсен Махмальбаф, Лав Диас, и еще десятки кинематографистов из разных стран. Но важнее, что мы стали их узнавать и пользоваться возможностью остановить и заговорить. Мы почувствовали себя участниками глобального культурного сообщества. В городе с населением меньше 200 тысяч человек, мероприятия фестиваля посещали 30 тысяч. Заслуга Алексея Медведева, как программного директора в том, что он не пытался потакать вкусу «массового зрителя». Собранная им программа не была аттракционом, развлечением. Никаких скидок на провинциальность, неискушенность сахалинцев. Он верил в нас, а мы доверяли его вкусу, и залы на показах были полные, хотя часто авторские картины от самобытных режиссёров Таиланда, Индонезии, Турции требовали от нас серьёзной зрительской работы. «Край Света» не проводится уже четвертый год. Но фантомные боли по нему остаются до сих пор. Он много лет был встроен в наше расписание и была надежда, что мы ещё увидим, как на площади возводят шатер с логотипом фестиваля. Сейчас, со смертью Алексея, эта надежда исчезла. Любовь Барбашова

Речь Алексея Медведева на открытии кинофестиваля «Край света» на Сахалине в 2012 году

Не только кино

Художник Семен Файбисович вспоминает о рецензии Медведева на его выставку «Собачья жизнь»: «Это был лучший отзыв на мою живопись за все время: всегдашнее для Леши абсолютное понимание и тонкое чувствование. Потом написал еще пару рецензий — уже на заказ — и я уже никого больше не хотел видеть в качестве рецензента своего творчества. Последнее эссе он написал для каталога моей последней выставки “Разгуляй. Прощание” в Московском Еврейском музее и центре толерантности. И этот текст так и останется лучшим, что про меня написано. Так что к рвущей душу боли от потери друга примешивается и бесконечная благодарность за то, что он для меня сделал».

Два месяца назад вышел выпуск передачи «Идеи без границ» о шедеврах искусства в контексте глав из Торы, где Медведев беседует с Ури Гершовичем о живописи, философии и кинематографе.

Переводчик

Многие киноманы помнят Медведева как переводчика пиратского кино, выходившего на видеокассетах. «Сначала я узнал голос, а потом человека», вспоминает переводчик Сергей Козин. Медведев был «не таким известным как Володарский, но одним из нескольких самых топовых, еще он много переводил Стивена Кинга и другую литературу», — добавляет кинокритик Мария Кувшинова. Как сам Медведев рассказывал изданию «Афиша.Daily», его интересовали прежде всего не массовые фильмы, а картины «для нарождающегося племени синефилов, которое быстро освоило видео». Переводил он «классику и современное кино, тогда в большом почете были Гринуэй и Джармен».

Об особенностях перевода в эпоху VHS Алексей Медведев писал в специальном материале для той же «Афиши»: «Закадровый перевод фильмов я никогда не считал профессией — скорее субкультурой, чем-то вроде катания на скейтборде рыбинского производства. Результаты нашего труда были вполне эфемерными, и рано или поздно все они истлеют, как пленки последних VHS-кассет. Кто-то коллекционирует старые переводы из ностальгических соображений, но я лично в домашней видеотеке оставлю только пару кассет с голосом Алексея Михалева. “Бартон Финк” — обязательно. В 90-х мы работали на слух, без монтажных листов и транскриптов. Кроме того, часто не было возможности “переговорить” запинку или ошибку — фильмы записывались без остановки, от начала до конца».

Увлечение переводами переросло в руководство отделами перевода на кинофестивалях. Сергей Козин рассказывает, как это произошло: «Леша в это время был кинокритиком и обозревал фестивальную программу. Начальником он стал примерно так: после очередного фестиваля Михалков собрал журналистов и стал расспрашивать, всё ли было хорошо и какие вообще впечатления. Лёша взял слово и сказал: да всё, в принципе, как у людей, а что с переводами? И прямо там устроил перформанс, зачитав самые нелепые ошибки, которые он весь фестиваль коллекционировал. Все поржали, после чего Михалков сказал: ну раз ты такой умный, возглавь».

Многим коллегам запомнилась способность Медведева в любой момент подключиться в ходе фестиваля и синхронно перевести встречу с режиссером или фильм. Антон Долин пишет, как на презентации его первой книги про Ларса фон Триера оказалась «копия документального фильма о "Догвилле" без перевода, и Леша сам предложил посинхронить. Просто так, бесплатно, экспромтом. И сделал это».

Прощание c Алексеем Медедевым пройдет 24 августа в 11.30 в конференц-зале Дома Кино в Москве на Васильевской улице. Отпевание состоится в 14:00 в церкви Апостолов Петра и Павла на улице Солдатской. Захоронен Медведев будет на Введенском кладбище.

Алексею Медведеву было 53 года. У него остались жена, маленькая дочь и двое сыновей.

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