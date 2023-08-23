Тото Кутуньо и его французские хиты

МУЗЫКА

Итальянский певец, композитор и автор песен Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет после долгой и тяжелой болезни. Об уходе из жизни музыканта и автора всемирно известных хитов 22 августа сообщил СМИ его менеджер. Автор более трехсот песен, он имел оглушительный успех в 1970-1980-х годах, прославившись далеко за пределами родины своим мегахитом «L'italiano» — «Итальянец». Во Франции его мелодии звучали в суперпопулярных песнях «L'Eté indien» Джо Дассена, «Laissez-moi danser» Далиды, а также хитах Эрве Вилара и Мишеля Сарду.

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По сообщению менеджера музыканта Данило Манкузо, «после продолжительной болезни состояние певца в последние месяцы ухудшилось». Сальваторе (Тото) Кутуньо скончался во вторник в больнице Сан-Рафаэле в Милане. 7 июля этого года он отметил свой 80-летний юбилей.

«Lasciatemi cantare/ Con la chitarra in mano...» «Дай мне спеть, с гитарой в руке...». Так начинается знаменитая песня «Italiano» (или «Italiano vero») Тото Кутуньо, вышедшая в 1983 году и сразу занявшая первое место в чартах Италии и Швейцарии, а также вышедшая на вторую строчку хит-парадов во Франции. Вскоре эта песня покорила слушателей во всем мире —от Израиля и Ирана до СССР и Южной Кореи.

Этот нестареющий хит с запоминающимся припевом до сих пор остается одним из самых популярных в музыкальных ротациях многих радиостанций мира: «Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano» («Дай мне спеть с гитарой в руках, дай мне спеть, я — итальянец»).

Оригинальный клип этой песни в начале 80-х снимали… на Елисейских полях в Париже.

Во Франции песня «Итальянец» Тото Кутуньо, став суперпопулярной, почти сразу получила и свое переложение на французском языке. На мелодию итальянского композитора автор песен Дидье Барбеливьен (Didier Barbelivien) и певец Эрве Вилар (Hervé Vilard) написали собственный текст, назвав его «Méditerranéenne». Идея родилась за дружеским ужином, а новый текст был готов к утру. Через три дня Эрве Вилар записал свою версию хита в студии. Летом 1983 «Italiano» Тото Кутуньо и «Méditerranéenne» Эрве Вилара стали соперниками во французских хит-парадах.

Французский текст не является переводом с итальянского, которого автор текста Барбеливьен попросту не знал. Он вспомнил старый хит «Méditerranée» (Средиземное море) французского шансонье-классика Тино Росси и сочинил стихи о любви к девушке-цыганке из табора, кочующего по Средиземноморью.

Родившийся 7 июля 1943 года в Тоскане, Сальваторе (Тото) Кутуньо за свою музыкальную карьеру написал более трехсот песен — как для себя, так и для других исполнителей, в том числе для своих соотечественников Орнеллы Ванони и Адриано Челентано, а также для многих звезд французской эстрады.

К музыке Тото Кутуньо пришел благодаря отцу, военному моряку и трубачу в муниципальном оркестре. В интервью газете Le Monde в 2018 году он кратко рассказал об этом пути: «Мой отец (...) взял меня на репетицию, когда мне было 8 лет, и дирижер спросил его, могу ли я играть на барабане. От барабана я перешел к ударным, затем к аккордеону и фортепиано».

Кутуньо играл на ударных в первых двух музыкальных группах, с которыми начинал свою карьеру: в Ghigo e i Goghi и в Toto e i Tati, основанной в 1965 году. До конца 60-х команда Toto e i Tati выпустила несколько синглов и добилась небольшого успеха в Италии с песней «La ragazza della spiaggia».

В 1974 году музыкант присоединился к новой группе Albatros, став ее вокалистом. В следующие четыре года команда записала несколько синглов и альбом. Некоторые их песни были переведены на французский язык.

Пожалуй, самой известной во Франции стала песня «Africa» (Африка) группы Albatros. Точнее, ее мелодия. Оригинальный текст — на английском — в исполнении Тото Кутуньо был историей афроамериканского певца, вспоминающего о своих корнях и призывающего к возвращению на землю предков.

Во Франции на мелодию итальянского композитора Клод Лемель и Пьер Деланоэ написали песню, ставшую пронзительным признанием в любви в исполнении Джо Дассена. В 1975 году эта композиция «L'Eté indien» (Бабье лето) стала мировым хитом в исполнении французского певца.

В 70-х Тото Кутуньо много работал со звездами французской сцены. На его мелодию, например, написана одна из самых известных песен Мишеля Сарду (Michel Sardou) «En chantant» (1976). Она о том, что «с песней жизнь веселее и менее безнадежна».

В 1981 году Мишель Сарду взял мелодию итальянского композитора для еще одной своей крайне популярной песни — «Musica» (Музыка).

В итальянском оригинале Тото Кутуньо песня, впрочем, написана на ту же тему (о любви к музыке и ее силе) и называется почти также «La mia musica» (Моя музыка).

«Laissez-moi danser» (Дайте мне танцевать) — французский хит 1979 года в исполнении Далиды. Он стал переработкой оригинальной композиции Тото Кутуньо «Voglio l'anima», которая дала название второму сольному альбому итальянского певца и автора. С выходом этого диска Кутуньо стал настоящим признанным мэтром итальянской эстрады. А во Франции на мелодию главного сингла альбома новый текст написал знаменитый поэт-песенник Пьер Деланоэ. Далида включила песню «Laissez-moi danser» в свой репертуар, в котором она стала одним из ее самых популярных хитов.

В 1979 году одним из хитов во Франции стала песня «Nous» (Мы) в исполнении Эрве Вилара, написанная на мелодию композиции Кутуньо «Donna Donna Mia».

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