Забастовка сценаристов Голливуда расширяется в разгар сезона международных кинофестивалей

Забастовочное движение сценаристов и актеров Голливуда расширяется. 1 сентября к нему присоединились работники сектора видеоигр. Представители творческих профессий требуют от киностудий и стриминговых платформ увеличить гонорары и оградить от подмены авторов и актеров креативными программами на основе искусственного интеллекта.

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Забастовка в Голливуде началась 2 мая. После провала переговоров авторов с киностудиями, 14 июля к голливудским независимым сценаристам присоединилась гильдия актеров. Это первый случай профессиональной солидарности двух категорий работников киноиндустрии США за последние 63 года. С 1 сентября требование делиться получаемой прибылью и отказаться от использования программ ИИ в обход и в ущерб авторов и исполнителей, выдвинули создатели видеоигр.

CNN: Голливуд надеялся, что забастовка авторов закончится летом. Но консенсуса пока не видно. Hollywood hoped the writers strike would end with summer. But a deal remains nowhere in sight. https://t.co/GiaumaBB0G pic.twitter.com/leirtAAO2N — CNN (@CNN) September 4, 2023

Голливудское забастовочное движение начинает вызывать сбои в работе мирового кинорынка. Переговоры между студиями и сценаристами, возобновившиеся было несколько недель назад, не позволили обговорить даже список базовых требований. А между тем, многие работники киноиндустрии указывают, что снижение гонораров заставляет многих подрабатывать на других работах. Заработанных средств иногда не хватает, даже если сценарист является постоянным автором успешного сериала.

Влиятельные профсоюзы кинематографистов перешли к жесткому взаимодействию с киностудиями, обвинив их в намеренном затягивании переговорного процесса. Теперь, в разгар сезона международных кинофестивалей, профессиональные объединения требуют от сценаристов, режиссеров и актеров — всех тех, чьего появления на «красном ковре» для почетных гостей ожидают любители кино — не участвовать в торжественных церемониях и презентациях новых кинокартин. Исключение творческие гильдии сделали только для независимого авторского кино.

Эмилия Кларк в Довиле: Мы должны помнить, что каждая картина - плод коллективного творчества. "Nous devons nous souvenir que chaque film, chaque histoire, est le résultat d’une collaboration", plaide Emilia Clarke depuis @DeauvilleUS, en pleine grève des acteurs et des scénaristes à Hollywoodhttps://t.co/AhxM5DAuWJ — Jerome Vermelin (@jvermelin) September 4, 2023

Так, из-за забастовки, отказались от поездки в Довиль на открывшийся там 1 сентября Фестиваль американского кино такие звёзды экрана, как Натали Портман и Джуд Лоу. А вот британская актриса Эмилия Кларк, игравшая в феноменальном сериале «Игра престолов», воспользовалась оказанным ей в Довиле триумфальным приемом, чтобы выступить в поддержку американских коллег. В конкурсной программе Довиля актриса защищала независимый фильм «The Pod Generation», где она является одновременно исполнительницей главной роли и продюсером.

France-Presse сообщает, что 80-й выпуск международного Венецианского кинофестиваля также затронут забастовкой. Среди отказавшихся от участия в престижном фестиваля числится французская актриса Леа Сейду. Одна из немногих европейских актрис, хорошо известных кинозрителям по ту сторону Атлантики, решила, в знак солидарности с голливудскими забастовщиками, пропустить начавшийся 30 августа Венецианский кинофестиваль. Она не стала рекламировать фантастический триллер Бертрана Болело «La bête — Зверь». Фильм французский. Но, по словам актрисы, трудно чествовать киноискусство в момент, когда Голливуд парализован забастовкой.

Примером эффективной коллективной акции стал уход 13 июля с премьеры в Лондоне всех, работавших в картине «Оппенгеймер» (Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Джефферсон Холл и Дэвид Дастмалчян). Вызванный этим актом шок заставляет киностудии сегодня отсрочивать выход на экраны новых фильмов и сериалов.

СМИ цитируют результаты опубликованного в среду 30 августа институтом Gallup опроса общественного мнения, согласно которому 72% американцев поддерживают движение, начавшееся 1 мая по инициативе сценаристов.

Голливудская забастовка сопровождается потерей 35 тысяч рабочих мест в секторе американской киноиндустрии. Многие из спекталистов опасаются остаться совсем без работы в 2024 году.

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