Вышедший из комы актер Матье Кассовиц призвал поклонников идти смотреть картину «Visions»

Известный французский актер Матье Кассовиц, получивший серьезные травмы в аварии на мотоцикле в воскресенье 3 сентября, был благополучно прооперирован, вышел из искусственной комы и обратился в среду через соцсети к своим поклонникам с благодарностью за поддержку и призывом не пропустить во французском прокате картину «Visions», где он снялся с немецкой актрисой Дианой Крюгер.

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В послании на аккаунте в Instagram Матье Кассовиц поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье. Сказал, что «не знал, что у него столько друзей» и такое внимание ему было очень приятно. Он подтвердил, что «при падении с мотоцикла сломал себе щиколотку и повредил тазобедренный сустав». Но теперь, после операции, он проходит восстановительные процедуры.

« Je sors de l’opération »



Trois jours après son accident à moto, Mathieu Kassovitz a donné de ses nouvelles ce mercredi sur les réseaux sociaux depuis sa chambre d’hôpitalhttps://t.co/tNtRUr5y3e — Le Parisien (@le_Parisien) September 6, 2023

«Спасибо всем, спасибо за вашу поддержку, — сказал Матье Кассовиц. — Как назло, не смогу пойти сегодня на премьеру в прокате нашего фильма „Visions“. Я не пойду, но, надеюсь, что вы пойдете».

Психологический триллер «Visions» режиссера Яна Гозлана выходит на экраны кинотеатров во Франции 6 сентября, но потрясенные аварией коллеги Матье Кассовица, в частности исполнительница главной роли Диана Крюгер, были не в состоянии давать интервью для рекламы картины, пока Кассовиц был тяжелом состоянии в больнице. До аварии актриса признавалась, что с большим удовольствием работала с Матье Кассовицем. Потому, что «он любит импровизацию». Диана Крюгер надеется сниматься с ним снова.

Tриллер «Visions» режиссера Яна Гозлана выходит на экраны во Франции 6 сентября 2023 г.

56-летний актер получил серьезные травмы во время тренировочных заездов на мототреке площадки Линас-Монтлери (коммуна Эссон). Инцидент, который актер называет «глупым», произошел во время тренировок для съемок новой картины. В 2019 году RMC Découverte назвала актера " бесстрашным» мотоциклистом. В интервью каналу Матье Кассовиц рассказал, что стал увлекаться мотогонками еще в 2000-х годах благодаря друзьям в США. Однако, по словам артиста, он никогда себе не позволял рискованных действий. «Я езжу аккуратно, но быстро. Забавляюсь, но не позволяю себе делать глупостей».

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