Не стало композитора Эннио Морриконе

В одной из римских клиник скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила газета La Repubblica. Композитору был 91 год.

Реклама Читать далее

Несколько дней назад Морриконе получил перелом при падении и был доставлен в больницу. Сообщается, что причиной смерти стали последствия травмы.

Композитор родился 10 ноября 1928 года в семье джазового трубача Марио Морриконе, окончил римскую консерваторию Святой Чечилии. Сначала Морриконе зарабатывал на жизнь работой в различных оркестрах, однако его настоящей мечтой было композиторское творчество. В 30-летнем возрасте он начал писать музыку к фильмам. Широкую известность Морриконе принес творческий тандем с режиссером Серджо Леоне, для кинокартин которого он создавал музыку («За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе» и другие фильмы).

Эннио Морриконе являлся автором музыки к многочисленным фильмам, в числе которых — «Однажды в Америке», «Профессионал», «Лолита», «Джанго освобожденный», российская лента «72 метра». В 2007 году он получил «Оскар» за вклад в киноискусство, а в 2016 вновь удостоился этой премии, но уже в качестве автора музыки к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». От также являлся трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус», шесть раз получал премию BAFTA, удостаивался «Грэмми».

В 1956 году Эннио Морриконе женился на Марии Травиа. У пары четверо детей — три сына и дочь. Старший сын Андреа пошел по стопам отца и стал композитором и дирижером.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться