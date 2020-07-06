Патриарх Кирилл выступил против возможного возвращения собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал возможный пересмотр статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Русская православная церковь в понедельник, 6 июля, выпустила пресс-релиз.

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В нем патриарх Кирилл выразил беспокойство «призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. Он назвал этот шаг «угрозой христианской цивилизации», а также «духовности и истории». Патриарх также напомнил, что «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием». Ранее против превращения собора в мечеть выступил и глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей.

Собор Святой Софии был возведен в VI веке. В 1453 после захвата Константинополя османами султан Мехмед II распорядился превратить храм в мечеть. А в 1935 году Мустафа Кемаль Ататюрк постановил сделать собор Святой Софии музеем.

Идею вернуть собору статус мечети президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвигал еще в 2019 году. В четверг, 2 июля, на турецком Государственном совете (высший орган административного правосудия страны) обсуждалась возможность реализации этого проекта. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение двух недель.

В Кремле также прокомментировали идею турецких властей о возвращении собору Святой Софии статуса мечети. Об этом сообщают российские СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал турецких коллег при принятии решения учесть тот факт, что расположенный в Стамбуле собор включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет как архитектурную, так и духовную ценность. Слова Пескова приводит РБК.

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