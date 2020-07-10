«Водоворот» и новый поворот. О новом сериале на платформе «Кинопоиска»

Еще один сериал появился на стриминговой платформе «КиноПоиск HD». «Водоворот» — история о ненужности человеческой жизни в сумасшедшем равнодушном городе. И о том, что всегда найдется кто-то, кто попытается положить конец равнодушию. Впрочем, каждый увидит в фильме то, что захочет увидеть.

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По сюжету в коллекторе, который между собой подростки называют водоворотом, на окраине Москвы обнаруживаются десятки расчлененных трупов подростков. Все дети — из неблагополучных семей, которые не слишком-то и заметили их отсутствие. Группа следователей — Краснов (Владимир Вдовиченков), Кирилл (Влад Абашин), Марк (Аристарх Венес) и Марина (Юлия Мельникова), — с помощью местного наркодилера (Иван Макаревич) приходит к выводу, что убийства — ритуальные. Пути-дорожки ведут к некоему инфернальному чудищу по имени Матас (Игорь Миркурбанов), который пока скрывает чело под капюшоном, но уже ясно, что на нем пробы ставить негде. На фоне кровавых событий разыгрываются и личные драмы. У Краснова при смерти жена, а дочь, зная об измене отца, считает его виноватым в ранней смерти матери. Марк только-только избавился от наркозависимости и тратит изрядное количество времени на посещение группы анонимных наркоманов. Кирилл — самый образованный и самый дальновидный из всей группы, но страдает посттравматическим синдромом, судя по всему побывав в горячих точках. А Марина влюблена в Краснова и становится причиной ссоры возлюбленного с его дочерью. Есть еще один значимый персонаж — девушка по прозвищу Муха (Алена Михайлова), приятельница Марка, его информатор, помощница, жертва пьяного насилия со стороны отчима и знаток всей местной отвязной шпаны. То самой шпаны, что сто лет не видела родителей трезвыми и что стала объектом пристального преступного внимания Матаса. Впрочем, пока вышло только три эпизода из восьми, так что подробности сюжета нам пока неизвестны.

Кто-то услышит в фильме тревогу — здесь действительно степень концентрации нелюбви сумасшедшая. Услышав тревогу, многие повнимательнее присмотрятся к собственным детям — а где они, кстати, проводят свободное время?

Кому-то все эти тревоги и намеки на назидательность покажутся излишними, и они станут смотреть сериал как отечественный нуар — редкий жанр на наших просторах. И будут тоже правы, потому что «добрым молодцам урок» — это, конечно, хорошо, но зрелищность и лихость сюжета в триллерах все равно всегда будут оставаться на первом плане.

И здесь нам, можно сказать, наконец-то повезло — мы стали свидетелями вполне зрелого российского триллера, что само по себе редкость. Полноценные нуар-триллеры, в которых сошлись бы хорошая драматургия, пристойная режиссура, качественная актерская игра и «взрослый» сюжет без скидок на специфику местных условий, в России пока снимать не научились. Некоторые исключения вроде «Мертвого озера» Романа Прыгунова, «Колл-центра» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова или «Эпидемии» Павла Костомарова погоды не делают.

Андрей Стемпковский (известный как режиссер по фильмам «Обратное движение» и «Разносчик») выстроил сценарий, аккуратно просчитав соотношение сюжета и рефлексий героев — рефлексий, на первый взгляд не имеющих отношения к сюжету как таковому. В те моменты, когда детективное полотно становится фоном для внутренних конфликтов героев, становится понятно, насколько эти внутренние конфликты важны для сценария и для развития действия. Такие драматургические наслоения часто случаются искусственными, призванными лишь показать, что авторам, а заодно и героям ничто человеческое не чуждо. В случае с «Водоворотом» мы имеем дело с продуманной драматургической концепцией, очень гуманной и профессионально воплощенной. Сюжет о брошенных и забытых подростках закономерно словно бы прорастает в больные человеческие проблемы, свойственные современному постиндустриальному обществу.

Режиссер Андрей Загидуллин смело, но аккуратно использует клиповый монтаж, придавая фильму сильный современный акцент, а камера оператора Владимира Башта тем временем словно летает над городом с его развязками, магистралями и одинаковыми спальными районами. Вообще надо отметить, что «Водоворот» — один из тех редких фильмов о современной Москве, который обошелся без видов Москва-сити, отправив действие метаться по окраинным новостройкам.

Наверняка многие увидели в «Водовороте» отсылы к известным западным фильмам и сериалам — можно вспомнить и «Семь» Дэвида Финчера, и «Настоящего детектива», и «Драйв» Николаса Рефна, — язык сериала действительно время от времени напоминает известные образцы нуар-триллеров. Но это никак не в обиду авторам — в конце концов мы только начинаем осваивать «неоновый нуар», и умение взять за пример лучшее, что было создано, — не самое плохое умение.

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