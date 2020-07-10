Возвращение «короны»: переговоры Франции и Мадагаскара о реституции ценностей

Власти Республики Мадагаскар официально просят Францию вернуть корону последней королевы острова Ранавалуны III, правившей в конце XIX века. Cтрана была аннексирована Францией в 1896 году, а правительница была низложена в следующем году и изгнана. Ранавалуна III умерла в Алжире в 1917 году. Планы реституции короны обсуждались, но передача реликвии была отменена.

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►Оригинал на сайте www.rfi.fr

В письме президенту Франции от 20 февраля 2020 президент Андри Радзуэлина просит «вернуть королевскую корону» Ранавалуны III, «а также все малагасийские культурные ценности, находящиеся на территории Франции». «Малагасийцы должны стать хозяевами своей истории и ее символов», — говорится в письме главы Республики Мадагаскар.

А есть ли корона?

По словам журналиста и историка искусства Дидье Рикнера, который изучал эту тему, предмет, о котором говорит малагасийский президент, не корона, а вершина королевского трона, сделанная из цинка и тканей. Настоящая золотая корона Ранавалуны III была украдена в Антананариву в 1991 году.

Опрошенный RFI министр связи и культуры Мадагаскара Лалатиана Ракутундразафи признает, что требуемый для реституции предмет не является короной последней королевы. Но это неважно, главное — символ. Это вопрос национальной идентичности.

Антананариву требует полной реституции

В Мадагаскаре ожидали возвращения реликвии ко Дню Независимости 26 июня 2019 года. Однако, когда ценный предмет повезли из Музея армии в Париже, где он хранился, в аэропорт, власти Мадагаскара решили все прекратить.

Лалатиана Ракутудразафи заявила, что соглашение с Францией не было удовлетворительным. Французское законодательство пока допускает лишь временную реституцию, передачу культурных ценностей в длительное пользование. Власти Мадагаскара ожидали, что законодательство изменится, но с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом этот вопрос с повестки дня был снят. По словам министра, переговоры все еще продолжаются: малагасийская сторона требует полной и окончательной реституции культурных ценностей.

Глава администрации президента Мадагаскара Лува Хасинирина Ранурумару, с которой связалось RFI, надеется на положительный исход переговоров: «В настоящее время идут переговоры между послом Франции на Мадагаскаре, французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и малагасийскими министрами иностранных дел и культуры. Мы хотели бы добиться полной реституции, а не временного решения. Переговоры идут успешно, и мы уверены, что реституция может быть проведена до октября. Мы видим реальную готовность Франции вернуть нам нашу культурную ценность», — сказала RFI Лува Хасинирина Ранурумару.

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