Древние злаки, фрукты и хлеб — в Париже открылась выставка «Последний ужин в Помпеях»

Формы для пирогов в виде сердечек и караваи хлеба — парижская выставка «Последний ужин в Помпеях» доказывает, что со времен Римской империи наш стол изменился на удивление мало. А фреска, на которой этими же хлебами оплачивают голоса избирателей, неизбежно заставляет задуматься и о параллелях с античным обществом.

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В Париже в самый разгар эпидемии открылись — закрылись и снова открылись — сразу две выставки, посвященные Помпеям. Проекты не были скоординированы ни между собой, ни, тем более, с актуальными событиями. Но ощущение «последнего дня» неожиданно совпало — коронавирус накрыл Европу не хуже пепла и лавы.

Трагические моменты ценны для историков материальной культуры. В такие дни очевидцы невольно фиксируют детали существования. В наше время так и случилось — с первых же дней самыми популярными статьями и передачами стали материалы о «карантинных рецептах». Жители Помпей ничего зафиксировать не успели, за них это сделал плотный, непроницаемый слой пепла, окруживший и людей, и предметы. Он и сохранил для нас хлеб в булочных, печи в домах, масличные прессы, кухонную утварь и даже продукты на столах.

Стол в Помпеях. © Musée archéologique national de Naples

Обменять голос на хлеб

На выставке «Последний ужин в Помпеях» в парижском Музее человека пройдем по помпейской вилле — из атриума и булочной на кухню, затем в сад и, наконец, в триклиний, столовую. Экспозиция повторяет строение помпейского дома — зажиточного, с собственной печью. Не каждый дом мог похвалиться таким дорогим оборудованием, а домашних масличных прессов во всех Помпеях археологи и вовсе наши только три штуки. Репродукции фресок на стенах рассказывают, как питались остальные жители. Самые бедные довольствовались «стрит-фудом», что не скажешь про наши дни. Булочные предлагали на вынос хлеб и разные наполнители для «сандвичей», овощные и мясные. Люди среднего достатка относили в булочную для выпечки собственный хлеб.

Вот, на одной из фресок человек раздает хлеба. Это не булочная — так покупали в Помпеях голоса избирателей на местных выборах. «Иди к такому-то — советует граффити на стене — у него хлеб лучше». Программы писали тоже на стенах, рогаторы, часто женщины, выкрикивали их вслух.

Грецкие орехи. © Musée archéologique national de Naples

«Все говорят о римских оргиях, — рассказывает нам куратор Магдалена Руиз Мармолехо — а римляне питались довольно умеренно. Утром — только воду, в лучшем случае с куском хлеба. Обед был не обязателен, а если и случался, то из одного блюда, овощного или из бобов». Настоящее пиршество начиналось вечером — наконец появлялись мясо, соусы, вина. До конца банкета додержаться удавалось не всем — на фреске раб поддерживает не твердо стоящего на ногах хозяина, а тот извергает из себя съеденное. Но и на банкете существовали строгие правила поведения, для гостей и для хозяев. «О них археологи узнают в основном из граффити, — продолжает куратор. — Кого-то на банкете обидели, поднесли не те блюда, а встать нельзя, у каждого свое ложе. Потом вышел, ну и написал на стене, что лежит на сердце». Кураторы сдержанно воспроизвели на стенах самые вежливые записи, рядом повесили правила для хозяев банкета, тоже не потерявшие актуальность. Самое приятное для гостей — невозможно было уйти без подарка.

Пирог сердечком

Дарили в основном посуду с того же банкета. Помпеи были крупным центром гончарного производства — и массового и марочного. Мода на «бренды» тоже, оказывается, старее, чем мы думали — помпейские мастерские ставили на свои горшки и амфоры клейма, а покупатели интересовались горшками определенного мастера.

Бронзовая посуда и кухонная утварь тоже украшены. Когда-то они отливали золотом и медью, начищенные до блеска, потом почернели от пепла, но сохранили изящество формы. Античная хозяйка, оказывается, как и мы, любила выпечь пирог в виде сердца или аккуратного круга с узором. В состоятельных семьях ковши — непременно с витыми ручками и с носиком, самый красивый предмет — весы для пряностей с фигурными гирями, одна из них в виде головы Юпитера.

Чечевица, найденная при раскопках в Помпеях. © Musée archéologique national de Naples

Финики, смоквы, чечевица

Окаменевшие, законсервированные в лаве зерна, фрукты, орехи и есть — самые интересные экспонаты. Например, финики, которые на праздник начиняли орехами и монетками. Такие сладости хозяин дарил членам семьи и рабам. Рецепт стоит записать, он вполне годится для новогоднего стола.

Чечевица в миске, смоквы, пряности, грецкие орехи — как будто только что легли на стол. С ними работали археоботаники — последователи Николая Вавилова, прослеживающие великое перемещение семян и растений, разделяющие находки по сортам, освобождающие их от лавы. Плоды фигового дерева не изменились, а персику прошедшие со времен извержения Везувия (79 г. н. э.) века пошли на пользу. В римские времена он был гораздо кислее, его и ели замаринованным в уксусе.

Инструменты из археоботанической лаборатории тоже выставлены для обозрения, а над ними — засушенные колосья из коллекции французского Института растительных культур Arvalis, старинные сорта бородатой пшеницы, полбы, двурядной и шестирядной ржи. Все предметы, кроме этих венков и снопов, представил на выставку Неапольский археологический музей. Во Франции они впервые, но и в самих Помпеях увидеть их сложно. Обугленные зерна — предметы непритязательные, редко поднимаются из запасников.

Вздохнув над древней пшеницей с низким содержанием глютена (клейковины), при выходе с выставки можно выписать рецепт из Апиция или Плиния. «Возьми садовой руты, кориандра, мяты, фенхеля, рукколы, а еще любисток, мед и гарум, а если нужно, добавь уксус» — советует Апиций на тот случай, если кто-то решил замариновать на ужин домашний сыр.

Помпейская фреска. Избиратели обменивают свои голоса на хлеб. © Musée archéologique national de Naples

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