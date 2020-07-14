Франции вернули украденную дверь зала «Батаклан» с работой Бэнкси

Сообщается, что пока "дверь Бэнкси" будет храниться во французском посольстве в Италии

Во вторник, 14 июля, Италия официально вернула Франции украденную дверь концертного зала «Батаклан» с работой легендарного британского художника Бэнкси, посвященной памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года. Дверь была похищена в январе 2019 года.

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0 июня 2020 года итальянская полиция обнаружила дверь на одной из ферм в регионе Абруццо.

Сообщается, что пока «дверь Бэнкси» будет выставлена в римском особняке, который занимает посольство Франции в Италии. По данным агентства France-Presse, когда и как именно артефакт будет возвращен во Францию, пока не известно. По версии источника итальянского информагентства Agi в ООН, он может быть помещен на постоянное хранение в здание международной организации в Париже.

Произведение в виде скорбящей фигуры, выполненное белилами, появилось в ночь на 25 июня 2018 года на двери аварийного выхода в пассаж Сен-Пьер Амело. Бэнкси сделал этот рисунок по собственной инициативе в память о теракте, в ходе которого 90 человек погибли и многие получили ранения.

Помимо изображения на двери «Батаклана» в 2018 году художник выполнил в Париже еще несколько работ. В том числе он нанес на обратную сторону двери паркинга возле Национального центра искусства и культуры Помпиду изображение крысы в маске. В сентябре 2019 года дверь также была украдена. Центр Помпиду подал заявление в полицию в связи с кражей и нанесением ущерба.

В июне 2018 года еще одна из работ Бэнкси была украдена в галерее Торонто. На аукционах стоимость произведений художника растет. В октябре 2018 года на аукционе дома Sotheby’s в Лондоне его произведение самоуничтожилось сразу после того, как его продали за миллион фунтов стерлингов.

В мае 2020 года Бэнски посвятил свою новую работу врачам, которые борются с коронавирусом. На рисунке, опубликованном в Instagram художника, он изобразил медсестру в образе супергероя. Бэнкси подарил произведение больнице Саутгемптона.

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