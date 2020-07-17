Сериал «Чики» — Маленькая вера. И такая же надежда

Вышедший на онлайн платформе more.tv 8-серийный минисериал «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна и ряда известных продюсеров, среди которых Федор Бондарчук, Рубен Дишдишян и Вячеслав Муругов, один из самых жестких, правдивых и по-настоящему впечатляющих отечественных фильмов последних лет.

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16 июля онлайн-сервис more.tv завершил демонстрацию 8-серийного минисериала «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна, которая длилась полтора месяца.

Я этот сериал поначалу недооценил. Посмотрел только половину первой серии — и бросил, решив, что это комедия для гопников, которую от телевизионных сериалов отличает лишь обилие мата, алкоголя и курева на экране. Ситуация с курением на ТВ у нас доходит до идиотизма. Один из лучших сериалов 2010-х «Острые козырьки» невозможно смотреть, поскольку персонажи (а действие там происходит в мафиозной среде Бирмингема начала 1920-х) постоянно дымят, и даже на кабельных каналах, доступных только их подписчикам, сигарету и дым закрывают размытым пятном. В итоге лиц актеров — а там прекрасные актеры, один только Киллиан Мёрфи чего стоит — попросту не видно. Хорошенький, однако, просмотр!

В этом смысле онлайн-платформы, конечно, находка для современных режиссеров и продюсеров. И, как это ни цинично прозвучит, ситуация с коронавирусом пошла на пользу кино, поскольку публика устремилась в онлайн. Только там, за отдельную плату, можно получить сегодня фильмы, в которых персонажи ведут себя и выражаются так, как в жизни. По крайней мере, как в нашей провинции (хотя и в Москве, стоит отъехать две-три станции от кольцевой линии, все изъясняются так же).

По количеству мата «Чики» побивают все отечественные кинорекорды. Но теперь, посмотрев фильм целиком и оценив его по-настоящему, я с чистой совестью замечу, что нет ни одной ситуации в «Чиках», когда мат меня бы покоробил, показался неестественным, был использован ради дешевого понта либо желания шокировать зрителя. Действие происходит на Юге. Я сам с Юга. Персонажи говорят так, как и в моих родных краях.

Правда, в мои времена девушки не матерились, а ругаться при девушках считалось неприличным. Поэтому мужики плевались на тех, кто приходил на футбол с женой или подругой. На футболе мужики оттягивались. Расслаблялись. Там с трибун несся сплошной мат. И на тебе: какой-то козел припер с собой, извините, бабу! Как его все ненавидели! Ведь, по тогдашним правилам, теперь требовалось сдерживаться. А мужик неделю держал себя в ежовых рукавицах, чтобы прийти на футбол, немного выпить и высказать всё, что он думает об этой долбаной жизни — и потом вернуться, успокоившись, к семье и работе и терпеть еще неделю.

Я упомянул «родные края». Но действие происходит в чуточку иных. Из данных фильма понятно, в каких. Но они не упоминаются и большой роли не играют, так что просто скажем, что речь о Предкавказье.

Героини сериала "Чики" © more.tv

Межнациональные и межконфессиональные дела в «Чиках» роли не играют, хотя тут есть мусульмане и звучит «слава аллаху». Фактически это казацкая станица. Хотя какая станица (тем более, что снимали ее в трех разных местах): в ней есть большая церковь, парк с аттракционами, немаленький стадион. Это, как определяли в советские времена (если не ошибаюсь, термин используется и сейчас, причем не только в России, но и в ряде бывших советских республик), поселок городского типа.

Мафия там — сплошь русская. Какая, к черту, мафия? Тупые бандиты. Народ — зверь. За позаимствованную соседом по даче луковицу для салата с помидорами — убьют на фиг.

Там давно работают проститутками, в основном, обслуживающими дальнобойщиков, три подруги: незнакомые мне прежде замечательные актрисы Алёна Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова.

В тот самый момент, когда они в очередной раз влипают в дурацкую ситуацию — а влипают они в них нередко, в основном, по собственной глупости, — появляется их главная подруга и неформальный лидер. Ее играет ставшая модной, и как актриса, и как блогер Ирина Горбачева.

Она год вместе со своим 10-летним сыном провела в Москве, чем там занималась, не вполне понятно (по ходу фильма озвучиваются разные версии), но в итоге вернулась на шикарной маленькой иностранной машине. К тому же, в отличие от подруг, у нее свой дом — каменный, с железными воротами.

И у нее есть бизнес план: создать первый в городе фитнес-центр. Для этого нужны два миллиона рублей. Кому нужен фитнес-центр в городке, где обитают те, кто окучивает собственные огороды и занимается грабежом? К тому же в городе есть стадион: пожалуйста, подтягивайся, прыгай, бегай.

Но весь вопрос в том, как раскрутить в городке новую модную потребность.

Собственно, эта проблема и заставила меня счесть фильм комедией и отторгла от его просмотра. А фильм-то совсем не о том.

Он о том, как сложно и фактически невозможно девушке, особенно если она красивая, вырваться из провинциального городка. Особенно если он южный. А в южных городах особенно силен мужской авторитаризм, при том, что мужчин, тупее и наглее южных, на свете найти очень трудно. Они полны самомнения, но не готовы сдвинуться с места ни дома, ни на работе, считая при этом женщин рабынями, которые обязаны делать и давать по первому приказу.

Это край мужской трусости (семеро против одного — запросто) и мужской дебильности. Нормальных мужиков в фильме — смелых, честных — почти нет. Трое, пожалуй. Ну, порадую, четверо. Режиссер фильма не настолько туп, чтобы показать остальных убогими негодяями. У каждого есть вариант проявить свою человечность. Но очень временную.

Среди многочисленных тем фильма обозначу еще две: одиночество и несчастье. Они в той или иной мере свойственны всем персонажам.

Я сейчас не про свою Родину. Она все-таки немного другая, и там, уж в мои времена точно, существовали, повторяю, свои рыцарские правила.

Заодно это фильм о том, как сложно и — опять-таки — почти невозможно открыть в России какое-либо новое заведение. Известно, что многие люди со средними капиталами уезжают из страны как на Запад, так и на Восток (включая Ближний), потому что там на накопленные деньги можно открыть магазин, ресторанчик, прачечную — что угодно, а у нас всё уйдет на взятки налоговой, пожарной, санитарной и прочим инспекциям. Но на Юге страны тебя прижмут еще и бандиты. И уж точно полиция. А уж банки! Фильм и об этом тоже.

Сатира, которую я ожидал, оборачивается трагедией о беспомощности женщины на российском Юге, даже если эта женщина зубаста, отчаянно смела, сама готова влепить мерзавцу затрещину, располагает деньгами и замыслами. Но она всё равно обречена.

Да, она настраивает себя на борьбу. Да, ей способен помогать психологическими советами молодой батюшка («Если ты полагаешь, что будет легко, то это не так. Как только человек становится на путь исправления, в него сразу камни летят. Так что если ты что-то для себя решила, то упорствуй до конца, не сворачивая».) Но это, скорее, самоуспокоение.

В конечном счете, я понял, какой именно классический советский фильм (фильм эпохи перестройки, когда стала возможна критика советской действительности) напомнили мне «Чики».

Эти «Чики» — 8-серийная «Маленькая Вера» 2020-го. И тоже ведь Юг. И, кстати, «Маленькая Вера» — первая феминистская картина последних времен советской власти. Были феминистские ленты и в 20-30-е Но настолько современной, подлинной и живой — даже во времена перестройки — СССР не знал.

Для забавы: В начале шестой серии некий пьяненький рассказывает девочкам-героиням: «Там киношники — комедию снимают. Стране крантец, а мы комедию снимаем».

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