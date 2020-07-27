Королевские игры. Хелен Миррен — 75

Британская актриса Хелен Миррен 26 июля отметила свой 75-летний юбилей. О творческом пути актрисы в кино и театре, ее «королевских», но также скандальных ролях, «русских» корнях и главных наградах напоминает обозреватель RFI.

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Как только речь заходит о Хелен Миррен — почему-то первое, о чем все считают нужным упомянуть, — ее русские корни. Как будто мы любим ее только за это. Какая-то неизбывная странная привычка гордиться национальной принадлежностью.

Ну да, Хелен Миррен родилась как Елена Лидия Васильевна Миронова. Ее дед, царский военный инженер и дипломат Петр Васильевич Миронов, занимался закупкой оружия в Россию, был человеком влиятельным и, разумеется, революции не принял — бежал от нее в Англию. Отец Хелен, Василий Петрович Миронов, повзрослев, стал носить имя Бэзил Миронофф, а еще чуть позже — Бэзил Миррен. Он всеми силами пытался ассимилироваться в Великобритании — в отличие от отца, который люто ностальгировал и пытался привить внукам любовь ко всему русскому. Как только дед оказывался в непосредственной близости от внуков, он раскрывал большую карту-рисунок их поместья в Кирьяново и «водил» детей по усадьбе — «вот здесь стоял большой стол, за которым мы обедали», «это — конюшня», «а здесь был яблоневый сад с прекрасными яблоками». Между тем отец пытался забыть Россию, не имел ни малейшего желания ее посетить, и если бы не железная нервная система Хелен, ей бы пришлось совсем не сладко между двумя противоположными взглядами на ее историческую родину.

Видимо, влияние отца оказалось все-таки сильнее — Хелен Миррен совсем, даже чуть-чуть не говорит по-русски. Кстати, ее прапрапрапрадедом был знаменитый фельдмаршал Михаил Федотович Каменский, полководец, впавший в немилость императрицы Екатерины II и возвращенный из опалы Александром I. На возвращение Каменского из опалы сам Державин написал оду, в которой именовал полководца «оставший меч Екатерины, булат, обдержанный в боях».

Ну вот и не получилось сразу перейти к творческим достижениям юбилярши, минуя ее родословную. Хотели, да не вышло — уж больно привлекательная оказалась эта родословная. Но любим мы Хелен Миррен и правда не за это.

Вообще-то Миррен — актриса даже больше театральная. Хоть в кино она снимается достаточно много, основным своим творческим «пристанищем» она считает театр. Стать актрисой Хелен решила еще в раннем детстве, хотя родители настаивали на карьере учительницы. Но девочка поступила в самодеятельную студию — и быстро стало понятно, что ни в какие учительницы идти ей не надо.

Когда Хелен было 18 лет, ее пригласили в труппу Национального Молодежного театра, где через год ей доверили роль Клеопатры, а еще через два года молодую актрису пригласили в труппу Королевской Шекспировской компании, где она переиграла, кажется, все шекспировские женские роли. В 1975 году она дебютировала на Бродвее, где сыграла рок-звезду в мюзикле «Зубы и улыбки», а через год отметилась и в русской драматургии, примерив на себя образ Нины Заречной.

В кино Миррен начала сниматься в 60-е, но не сказать чтобы слишком удачно. В ее фильмографии больше 130 работ, но настоящее признание в кино пришло не сразу. Снимали ее много и охотно, в ее арсенале к тому моменту были и скандальные роли — в «Калигуле» Тинто Брасса, в фильме Питера Гринуэя «Повар вор, его жена и его любовник», были просто удачные — в «Эскалибуре» Джона Бурмана, в «Белых ночах» Тэйлора Хэкфорда и много других, — но о настоящем масштабе Миррен по-прежнему знал только театр. Хотя популярности ей было не занимать – уже одно ее регулярное появление в телесериале «Главный подозреваемый» в течение пятнадцати лет обеспечило бы ей изрядную популярность. Роль детектива Теннисон несколько раз принесла Миррен премию BAFTA, а в 2006 году — и «Эмми».

Знаменитая «королевская серия» работ Миррен началась в 1993-м, когда она сыграла у Николаса Хайтнера в «Безумии короля Георга» королеву Шарлотту. Следующая «королевская» роль — Елизавета I в одноименном минисериале в 2005 году. Окончательное масштабное признание Хелен Миррен принесла роль ныне здравствующей английский правительницы в «Королеве» Стивена Фрирза в 2006 году. Вместе с признанием эта роль принесла актрисе и рекордное количество наград и номинаций, включая «Золотой глобус» и «Оскар». Кстати, Миррен — одна из 17 актрис, имеющих в своем арсенале все три главных награды кино-, теле- и театральной индустрий — «Оскара», «Эмми» и «Тони».

В 2019 году Хелен Миррен согласилась на роль русской императрицы Екатерины Великой в одноименном сериале. Многих, правда, не устроило (не без оснований), что актриса играет женщину намного ее моложе, но Миррен это, кажется, не смущает.

Если хотите узнать Хелен чуть лучше — загляните в ее инстаграм. Удовольствие не меньше, чем от ее ролей. Редкий случай, когда актриса в летах и не думает эти лета скрывать. Вот она как на ладони — со всеми своими морщинками, со всеми своими годами, без косметики. Ей словно нравится стареть, и кажется, что она смотрится в зеркало только для того, чтобы прикинуть, какую из королев ей еще сыграть.

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