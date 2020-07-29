«Париж станет еще менее зеленым»: На Марсовом поле началось строительство павильона Гран Пале

В Париже на Марсовом поле начался монтаж временного павильона главного выставочного зала столицы — Большого дворца (Grand Palais). Сам дворец закрывается на ремонт, который продлится, по крайней мере, до 2024 года. Проектом нового здания недовольны экологи и ассоциации, защищающие парижское архитектурное наследие. Председатель ассоциации SOS Paris Кристин Неделек рассказала Русской службе RFI, чем грозит городу строительство павильона.

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Павильон, в котором в ближайшие годы будут проходить главные выставки, салоны и модные дефиле Парижа, официально называют «эфемерным Гран-Пале». За этим красивым названием стоит проект здания общей площадью 10 000 кв. м. Его автор — архитектор Жан-Мишель Вильмотт, создатель также недавно возведенного на парижской набережной Альма Свято-Троицкого православного собора. Новый павильон откроется зимой 2021 года и простоит, по крайней мере, до 2024, когда его площади будут использованы для мероприятий Парижской олимпиады.

Большой дворец, в котором проходили крупнейшие художественные выставки Парижа и такие мероприятия, как Le Saut Hermès, Art Paris, FIAC, Paris Photo, дефиле Chanel и многие другие, давно требовал реставрационных работ. На стенах появились следы протечек, в некоторых местах пострадали фрески, часть витражных окон пришлось закрыть щитами. Здание также необходимо было привести в норму, требуемую современными правилами безопасности, температурно-влажностного режима и доступности для людей с ограниченными возможностями. Единый вход соединит центральный пролет и галереи с помещениями Дворца открытий (Palais de la Découverte), который находится в том же здании.

«Использование экологичных материалов обеспечивает соответствие проекта современным нормам защиты окружающей среды», — говорится на сайте Гран-Пале. Там также подчеркивается, что строители не нарушат план Марсова поля, а само здание высотой в 20 м будет ниже 36-метровой Военной школы, находящейся по соседству. Памятник маршалу Жоффру, стоящий на месте строительства, будет вписан в планировку павильона и заодно отреставрирован.

Во время Олимпиады здание сменит одно красивое имя на другое и станет называться «Арена Марсова поля». Модульная структура позволит использовать конструкции здания и после его разборки.

Тем не менее, ассоциация SOS Paris, созданная в 1973 году для защиты наследия города, его окружающей среды и качества жизни парижан, сомневается, что здание вообще будет когда-либо разобрано. Еще большее сомнение вызывает у защитников архитектуры обещание архитекторов и городских властей не нанести вред зеленым пространствам Парижа.

«Вчера мы узнали, что наши опасения подтверждаются, и строители уже получили разрешение на дальнейшее расширение площадей за счет парка», — рассказала Русской службе RFI председатель ассоциации Кристин Неделек.

Почему SOS Paris выступает против проекта временного здания Гран-Пале на Марсовом поле?

В Париже всем меньше места для жизни самих парижан, любое пространство немедленно становится местом проведения каких-либо мероприятий. Кроме того, Марсово поле — общественный парк, а в нем собираются построить здание на бетонных сваях, и это, конечно, ему повредит. И стоит такой проект дорого.

Дорого — потому что павильон будет построен на Марсовом поле? Или вы в целом против строительства временного павильона в любом месте Парижа?

Дорого, потому что вместо строительства нового павильона можно было выбрать одно из пустующих зданий в пригороде. Нам все время говорят о том, что надо разгружать центр и привлекать людей в «Большой Париж», то есть, в ближайшие пригороды, где есть настоящие сокровища. В центре и так достаточно памятников и музеев, привлекающих туристов. Мы предложили дать возможность другим памятникам обратить на себя внимание.

Почему вы считаете, что павильон повредит городу?

Потому что в очередной раз городской парк будет частично забетонирован. Для того, чтобы укрепить павильон и технические конструкции, нужно вбить в почву 110 бетонных свай. В них уж точно нет ничего «эфемерного». Эти сваи 14-метровой глубины останутся и после того, как павильон снимут. А значит, на Марсовом поле можно будет и дальше проводить многолюдные мероприятия. К 10 000 кв. м. самого павильона, нужно прибавить 1225 кв. м технических построек, которые без зазрения совести назвали «техническим садом». И еще сами строительные помещения, которые просуществуют, по крайней мере, год, это еще 75 метров.

Вопреки тому, что было объявлено, все это займет не 4,6% площади Марсова поля, а 11%. Если прибавить к этому 3,5 га, которые уже отняла стена вокруг Эйфелевой башни, то парижане лишаются более 25% парка.

Кроме того, неизвестно, выдержат ли аллеи Марсова поля такое количество посетителей, парк не был для этого предусмотрен. Мы уже видим, как бетонируется пространство вокруг Эйфелевой башни. Там теперь стеклянная стена, как в аэропорту, а до 2000 года там вообще не было асфальта, только песок. Кроме того, с восточной стороны туристы протоптали тропинку прямо по газону, потому что стена мешает пройти. Я понимаю, что существуют нормы безопасности, которые нужно соблюдать. Но все решения идут в одном направлении — зеленых пространств в городе становится все меньше.

Нам обещали, что Олимпиада пройдет под знаком экологии и что для спортивных и других мероприятий будут использоваться уже существующие здания. А мы видим, что около Дома Инвалидов, у Елисейских Полей, на Трокадеро — везде в центре будут возведены временные павильоны.

Вы считаете, что Париж становится все менее зеленым городом?

Конечно. Мы боролись за оранжерейный сад Отейля, за многие другие парижские парки и площади, лишившиеся деревьев. Площадь Республики полностью покрыта плиткой после ремонтных работ, а несколько деревьев, которые там посадили, не растут. В Париже очень сильно страдают почвы, практически невозможно стало выращивать большие деревья, это еще один аргумент против того, чтобы уничтожать уже имеющиеся. На площади Данфер-Рошро Музей освобождения Парижа тоже получил разрешение расшириться за счет сквера. Общественному огороду, который жители разбили напротив кладбища Пер-Лашез, грозит застройка. Так называемый «парк на Сене» на парижских набережных — не парк, это 10 га асфальта. В 2016 году был принят новый план урбанизма, и он разрешил застраивать внутренние сады и озелененные дворы. Городские власти застраивают сады и стадионы. Все очень просто — обязательства по количеству жилья, которое должен построить город, не соответствуют имеющимся площадям, вот здания и наступают на сады и парки.

При представлении проектов о многих обстоятельствах строительства просто не объявляют. Когда около Гран-Пале устанавливали скульптуру Джеффа Кунса, никто не сказал, что будет уничтожен газон перед дворцом.

В фейсбуке ассоциации вы пишете о том, что нет ничего более вечного, чем временное решение. Существует ли риск, что павильон так и останется на Марсовом поле?

У нас есть пример здесь же, на Марсовом поле. Уже двадцать лет там стоит «Стена мира», которую в 2000 году поставили на четыре месяца. Теперь из-за строительства ее перенесут, и она закроет перспективу авеню Бретей. Вдобавок, этот проект, нарушающий один из знаменитых видов на Дом Инвалидов, будет стоить муниципалитету немалых средств — стену нужно разобрать, перевезти, собрать заново.

Почему было не поставить ее, например, на площади Балар, неподалеку от министерства обороны? Мы не против мира, но стеклянная стена снова будет установлена на газоне, а газон забетонирован.

Есть ли надежда, что удастся, если не отменить, то хотя бы частично изменить проект?

Ассоциация «Друзья Марсова поля» уже обратилась в суд. Против проекта выступает мэрия 7-го округа Парижа, на территории которого находится парк. Мы тоже обращались с открытым письмом к премьер-министру. Петиция в защиту Марсова поля уже собрала 26 000 подписей. Марсово поле должно быть объявлено памятником.

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