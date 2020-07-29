Стали известны обстоятельства последних дней жизни Ван Гога

Накануне 130-летия со дня смерти Ван Гога историк Воутер ван дер Веен опубликовал результаты своего исследования, раскрывающего обстоятельства последних дней жизни художника. Маршрут последней прогулки Ван Гога удалось выяснить, сопоставив его картину «Корни деревьев» со старинной открыткой, изображающей пейзаж в окрестностях города Овер-сюр-Уаз.

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Винсент Ван Гог скончался 29 июля 1890 года во французском городке Овер-сюр-Уаз от пулевого ранения. На протяжении ста тридцати лет обстоятельства его смерти оставались невыясненными. Исследователи и поклонники творчества Ван Гога не оставляли надежды найти подтверждение одной из существовавших гипотез, от самоубийства до шальной пули, результата детской шалости.

Весной 2020 года автор нескольких посвященных Ван Гогу книг, историк Воутер ван дер Веен, составляя инвентарный список старинных открыток с пейзажами Овер-сюр-Уаз, заметил, что на одной из них запечатлены корни деревьев необычной формы, в точности напоминающие картину «Корни деревьев» великого живописца.

Черно-белая открытка 1910 года изображала ничем не примечательный пейзаж улицы Добиньи, носившей во времена Ван Гога название Большой улицы. Велосипедист остановился под высокими деревьями, чьи обнаженные корни сплелись в странный узор. Внимательно рассмотрев открытку, ван дер Веен понял, что сплетение корней напоминает картину Ван Гога «Корни деревьев». Незадолго до того специалисты признали ее последним произведением художника, над которым он продолжал работать перед самой смертью, уже после ранения.

Открытка с видом улицы Добиньи и наложенным на него фрагментом картины Ван Гога "Корни деревьев" © arthenon.com

Гипотезу подтвердил Музей Ван Гога в Амстердаме, сотрудники которого высчитали расстояния между корнями на открытке и на картине, их углы и пропорции. Потребовалась консультация с дендрологами, специалистами по эволюции древесных растений. С 1890, года смерти Ван Гога, до 1910, которым датирована открытка, город Овер-сюр-Уаз почти не изменился, однако растительные пейзажи изменяются гораздо быстрее городских. Сравнение обоих изображений с современным расположением корней подтвердило, что речь идет об одних и тех же деревьях. Странный корень, который местные жители прозвали «слоном», существует до сих пор.

Научный руководитель ассоциации "Институт Ван Гога" Воутер ван дер Веен у места, где, как он предполагает, художник написал свою последнюю картину © FRANCOIS GUILLOT / AFP

Ван дер Веен также смог расспросить местную жительницу 104 лет, которая подтвердила, что мимо корней проходила в ее детстве дорога к полям, по которой она прогоняла стадо овец на пастбище. Этим путем и прошел 27 июля Ван Гог — от постоялого двора, где он жил, к пшеничному полю.

Самоубийство или шальная пуля

Версия самоубийства долго являлась единственной. По возвращении домой Ван Гог неоднократно повторил хозяевам постоялого двора, а затем и жандармам, что хотел покончить с собой, показав им рану от пули, залегшей неподалеку от сердца. Однако в 1930-е годы возникла иная гипотеза, объяснявшая смерть художника шалостью подростков, стрелявших в поле по птицам и нечаянно попавших в проходившего мимо живописца. Местные дети часто развлекались тем, что досаждали странному художнику, подсыпая ему в кофе соль или запуская змею в ящик с красками. В их числе были и два брата, вышедшие с пистолетом в поле 27 июля 1890 года. Уже во взрослом возрасте их допрашивала полиция, но версия непредумышленного убийства не подтвердилась.

В 2011 году гипотеза воскресла благодаря американским ученым, опубликовавшим результаты своего исследования в книге, посвященной жизни Ван Гога. Они мотивировали свое предположение тем, что смертельно раненый художник не мог самостоятельно вернуться с поля домой. В 2014 году была проведена баллистическая экспертиза, но эксперты выступили с противоречивыми трактовками ее результатов.

Последний маршрут художника, прочерченный в результате нового открытия, значительно короче пути вокруг замка Овер, по которому, как предполагалось ранее, Ван Гог вернулся на постоялый двор. Дорога с корнями на обочине позволила бы ему дойти до дома после попытки самоубийства. Образ корней, считают искусствоведы, еще раз свидетельствует о мучивших художника мыслях о смерти и подтверждает версию самоубийства.

После открытия участок вокруг корней, послуживших сюжетом последней картины Ван Гога, окружили ограждением.

Подробное описание своего открытия ван дер Веен опубликовал в свободном доступе в интернете 28 июля, накануне 130-летия со дня смерти Ван Гога.

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