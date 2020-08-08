Нож и молоток — оружие пролетариата. О фильме «Неистовый» с Расселом Кроу

Кинокритик Юрий Гладильщиков посвятил свою еженедельную заметку новому фильму с Расселом Кроу, для которого звезда «Гладиатора» сильно изменил свою внешность. Фильм «Неистовый» вышел в российский прокат 6 августа.

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Разжиревший и размордевший ради искусства Рассел Кроу сыграл одну из своих редких отрицательных ролей в вышедшем вчера у нас триллере «Неистовый»: в оригинале — Unhinged, можно трактовать и как «Психованный», и как «Неуравновешенный». Удивительно, что этот вроде бы традиционный боевик о противостоянии простых хороших людей с лютым злодеем предсказал многое из того, что случилось после пандемии и расовых столкновений как в Америке, так и остальном Западном мире. И неизвестно, стоит ли считать его пророчества окончательными.

Ясным провинциальным американским утром женщина в возрасте примерно 35+, которую никак не назовешь удачливой, по своей необоримой традиции (в России подобную именуют раздолбайством), в очередной раз встает слишком поздно, по привычке забыв завести будильник.

Пока она сладко спит, мы видим на фоне предваряющих фильм титров сначала жестокого убийцу с лицом растолстевшего ради нового кинообраза Рассела Кроу, который убивает молотком какую-то семью и поджигает ее дом. А затем телерепортажи о том, что Америка теряет контроль над собой. Сотни тысяч уволенных. Непробиваемые пробки на дорогах. Из любой искры тут же возгорается пламя. Полицейских не хватает, потому что из-за бюджетного дефицита их тоже увольняют сотнями. Правда, ничего не говорится о расовых конфликтах: фильм снимали до эпохи коронавируса и начала массовых стычек полиции с населением из-за убийства афроамериканцев.

Беспечная проспавшая мать не обращает внимания не обеспокоенность своего примерно 15–16-летнего сына, что он опять опоздает в школу, и из-за третьего опоздания подряд его оставят в наказание после уроков. И что она, в свой черед, не успеет на встречу с клиенткой. Не стоило и пророчить: они тут же попадают в непролазную пробку. Позвонила разъяренная из-за ее, явно не первого, опоздания, клиентка, и ее уволила. Чем именно занималась героиня, для меня осталось непонятным, но это и не важно: главное, что клиентка была ее самой перспективной. А подозреваю, что и единственной. Дома у героини обитают младший брат с подругой, которые ни за что не платят, но постоянно обещают, что их сверхуспешный проект вот-вот принесет тонны денег.

Тут-то на дороге и случается конфликт, который героиня воспринимает просто как очередную в этот неудачный день неприятность. Зря она его недооценивает.

Окончательно опаздывая, она раздраженно жмет на клаксон, когда какой-то тип в мощном пикапе задерживается на светофоре, и нарочито злобно объезжает его. Тип — это и есть персонаж Рассела Кроу — догоняет ее в конце следующей пробки, извиняется за то, что задумался на повороте, но просит ответного извинения. Ведь на клаксон можно нажать не оскорбительно, а аккуратно и вежливо. Но только что уволенная клиенткой героиня раздражена особенно, ругается и в ответ слышит от мужика в пикапе примерно следующее: у вас явно трудный день. У меня тоже. Но я покажу, что такое по-настоящему трудный день.

После этого начинается погоня того, кто сидит за рулем пикапа, за главной героиней и всей ее семьей. Количество жертв, в том числе случайных защитников героини и представителей власти, к концу гонки не сосчитать.

Не первый раз поражаюсь провидческим качествам, которыми обладает кинематограф. Подумаешь, полтора часа развлекательного, пусть при этом и пугающего коммерческого зрелища (а фильм «Неистовый» вместе с итоговыми титрами и идет-то ровно полтора часа). Кто-то кого-то преследует. Кто-то убегает. Тоже мне проблем-то!

И ладно бы Эйзенштейн, Фриц Ланг, Тарковский, Брессон, Кубрик, Бунюэль, Антониони, Висконти или Ларс фон Триер. А то ведь просто боевичок, все художественные откровения которого — заставивший раздобреть себя Рассел Кроу.

Но ведь какое попадание аккурат в середину 2020 года! Падение мировой экономики. Миллионы уволенных. Массовая озлобленность. Люди на дорогах из-за любого конфликта готовы в лучшем случае бить друг другу морды, в худшем случае — убивать. После появления видеорегистраторов мы видим эти стычки в массах телепередач. О, как радуются каждой такой стычке циничные телевизионщики, которые демонстрируют эти драки в десятках программ.

Тут в фильме кое-что перенакручено. Ясно, что персонаж Кроу, обманом пришедший на встречу с адвокатом ставшей его врагом женщины на трассе (ее зовут Рейчел) мог похитить ее телефон на автозаправке. Где сбил пытавшегося помочь ей парня. Но как он нашел незнакомого ему адвоката Энди и просчитал их встречу с Рейчел? И уж тем более украл его телефон и подкинул его в ее бардачок?

Не ройте яму другому. Как говорит персонаж Рассела Кроу сыну ненавистной ему дорожной соперницы, твоя мать должна понять, что всякое действие влечет за собой последствие. И ведь хотя он монстр, зверь, кровавый убийца, его тоже отчасти жаль: он озверел после того, как потерял работу и семью и совершенно отчаялся. Об этом в фильме сообщают по телеканалам. Как говорят по ТВ, кто остался за бортом, брызжут яростью как вулканы.

В Москве уже был случай (СМИ о нем умолчали, но он был подробно описан в сообществе фейсбука, охватывающего жителей начала Ленинградки, Беговой, Динамо, Аэропорта и Сокола), когда человек шел вдоль Белорусского вокзала и бил в лицо каждой проходящей женщине. Все закончилось тоже дико, хотя кто возразит, будто несправедливо? Мужчины, находящиеся неподалеку, набросились на хулигана и сильно его избили. К месту действия пришлось вызывать несколько скорых.

И самое скверное: попробуйте убедить меня, что это — и на Западе, и у нас — лишь случайные акции. Увы, это лишь начало.

Сумасшествие современного мира не сводится лишь к терроризму, расовому или религиозному экстремизму, хотя одних их было бы достаточно, чтобы окончательно нарушить порядок и привести либо к гражданским войнам, либо установлению даже в бывших демократических странах диктаторских режимов: граждан всё устроит, лишь бы в стране воцарились порядок и спокойствие.

Плохо и то, и другое. Но еще хуже: миром начинают править психопаты. Сколько расстрелов в западных школах произошло за последние четверть века? «Слон», за который американский мэтр Гас Ван Сэнт получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля (2002), анализирует лишь один из них.

Что, однако, начнется, если накатит вторая ожидаемая волна коронавируса? Люди очумели от сидения дома. Если половина населения в развитых странах потеряет рабочие места, расовые, национальные и религиозные конфликты, позволяющие выплеснуть энергию, обострятся до предела. Приехавшие на заработки в более благополучные страны не смогут заработать даже на билеты домой, а в той же Москве, чего не было во времена СССР, возникли анклавы, населенные только такими людьми.

Боюсь, скоро поймем озлобленность персонажа Рассела Кроу, которая уже начинает проявляться и может стать проблемой посильнее КОВИДа.

Опасность фильма «Неистовый» в том, что он взывает не только к сопротивлению бандитам, но и разжигает чистую ненависть. А пойди иногда сходу определи, кто ее достоин, а кто нет. Да и кто способен в состоянии массовой истерики определить, кто бандит, а кто нет? И как бы самому, сопротивляясь бандиту, не попасть под суд.

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