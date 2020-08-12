Отчаянный знаменосец. Антонио Бандерасу — 60

Подавляющая часть женского населения Земли легко согласится, что кинематограф можно любить уже только за то, что в нем есть Антонио Бандерас. Он считается одним из самых красивых актеров во всем мировом кино и самым успешным испанским актером за всю историю кинематографа. Впрочем, все не так уж и просто.

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Антонио Хосе Домингес Бандерас родился в южной Малаге. Его отец был офицером полиции, и как-то ему довелось охранять супругу аргентинского президента Эву Перон. Знал бы тогда скромный офицер Хосе Доминго, что пройдут годы — и его старший сын Антонио будет играть возлюбленного этой самой Эвы. Мать Антонио работала в школе. Обычная семья среднего достатка, дружная, шумная. Как и все мальчишки, Антонио гонял мяч, потом принялся за дело всерьез — его взяли в юношескую команду. Он уже грезил международными турнирами, как сломал ногу, и врачи вынесли вердикт: профессиональным спортсменом ему не быть. Но к тому моменту Антонио уже трудился в маленьком местном театре и успел принести изрядную жертву на алтарь искусства — за участие в постановке запрещенной цензурой пьесы Бертольда Брехта Антонио был арестован и даже провел какое-то время за решеткой. Видимо, в какой-то момент искусство снова потребовало от него жертв, и юноша не смог устоять.

Он рванул в Мадрид покорять «большую» публику. Довольно быстро его приняли в труппу одного из мадридских театров, и тут-то мироздание, присмотревшись к парню внимательнее, решительно поцеловало его в макушку. На один из спектаклей пришел Педро Альмодовар — и судьба Антонио Бандераса была решена. Кстати, Бандерас — это его псевдоним, он взял фамилию матери «Бандера», добавил к ней «с» и уже под этим именем вошел в историю. «Bandera» по-испански «знамя» — гордое имя, обязывающее. Под этим знаменем Антонио и двинулся вперед.

Педро Альмодовар и Антонио Бандерас в Лос-Анджелесе. 27 октября 2019 г. © Jordan Strauss/Invision/AP

Если бы не Альмодовар, который обеспечил ему заметный дебют в картине «Лабиринт страстей», а потом снимал из картины в картину, — «Свяжи меня!», «Женщины на грани нервного срыва», «Матадор», «Закон желания», — скорее всего, актера и заметили бы, и карьера состоялась бы, но всего Бандераса целиком мы бы не узнали. Интересно, что Бандерас, этот общепризнанный мачо, любимец женщин всего мира, начинал кинокарьеру с ролей изломанных юношей и закомплексованных геев.

Но молодого актера звали медные трубы. В испанском кино ему стало уже тесно — грезы о Голливуде не давали покоя. И несмотря на уговоры Альмодовара этого не делать, Бандерас ринулся в Голливуд, сниматься в «Королях Мамбо». С этого момента и началась его репутация мачо, красавца, мечты женщин и сердцееда. Хотя, по справедливости говоря, ничего этого за ним особо не водится. Он однолюб — по крайней мере оба его брака были долгими и крепкими, желтая пресса никогда ничего о нем толком не может накопать. Женится, живет, потом мирно расходится, остается друзьями. С Мелани Гриффит, с которой он прожил почти 20 лет, часто ходит вместе обедать, хотя развелись уже пять лет назад. У них общая дочь Стелла, которая попробовала было пойти по стопам родителей и стать актрисой, но быстро потеряла к этой профессии интерес и теперь хочет заняться режиссурой.

Антонио Бандерас с супругой Мелани Гриффит REUTERS/Vincent Kessler

Насчет красавца-мачо —да как сказать… Не очевидно. Обаяние — невозможное, это правда. Причем такое не агрессивное, не обаяние самца — скорее мягкое, кошачье. С Бандерасом не хочется резких страстных оборотов — лучше бы головку на плечо ему положить и поворковать. Относительный такой мачо.

Но Голливуд распорядился именно так: быть тебе, Антонио, одним из главных красавцев-сердцеедов мирового экрана, рыцарем без страха и упрека, скакать тебе на конях, разбивать сердца, стрелять по врагам и отчаянно зыркать своими черными глазами. И пошло-поехало — «Отчаянный», «Дети шпионов», «Интервью с вампиром», «Однажды в Мексике», «Маска Зорро», «Наемные убийцы» и т.д., и т.п. Все это даже вполне пристойно, да только настоящий Бандерас — у Альмодовара. Только он умеет раскопать в своем старинном друге потаенные залежи тонкого, трепетного таланта, только ему всегда удавалось «раскрутить» Бандераса так, что все эти бессмысленные разговоры о мачизме и сердцеедстве забывались мгновенно. Серьезный глубокий актер с масштабным арсеналом актерских средств, умеющий молчать в кадре так, как мало кто умеет, и передавать бурю чувств чуть приподнятой бровью.

Антонио Бандерас с призом лучшему актеру за роль в фильме "Боль и слава". Каннский фестиваль, 25 мая 2019 г. © AP Photo/Petros Giannakouris

Когда Антонио уехал в Голливуд, Альмодовар страшно обиделся — бросил, мол, друга, куда я без тебя? Долго дулся, а через 20 лет все-таки пригласил в фильм «Кожа, в которой я живу» на роль современного Франкенштейна, сумасшедшего хирурга, помешанного на создании идеального человека. Это было триумфальное возвращение в авторское кино, которое продолжилось идеальным сотрудничеством Бандераса и Альмодовара на картине «Боль и слава», в которой Антонио сыграл по сути самого Альмодовара, подводящего итоги жизни в момент нагрянувшего душевного и творческого кризиса.

Почти в 60 лет Бандерас сыграл свою лучшую, самую серьезную роль — наконец-то нашлась такая для этого тонкого, глубокого актера, которого по ошибке внесли в какой-то чужой список. Уфф… Теперь бы не останавливаться.

В день своего 60-летия Бандерас объявил, что заразился коронавирусом. Как всегда, новость посмаковали, обсосали, обсудили и забыли. Но мы-то помним, что «banderas» означает «знамена». А знаменосец всегда должен быть впереди и в добром здравии.

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