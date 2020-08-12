Порнографический идиотизм — о первом сериале по антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»

На интернет-платформе Peacock, а следом и в России появилась новая экранизация одного из первых знаменитых романов, сочиненных в жанре антиутопии. То бишь фантазии о будущем, в котором мир не изумителен, а тоталитарен и уродлив.

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Первой антиутопией для меня остается роман «Мы» Евгения Замятина 1920 года. Вторым — «О дивный новый мир» (в оригинале Brave New World) англичанина Олдоса Хаксли, опубликованный в 1932-м. В последние годы стали популярны молодежные антиутопии от «Голодных игр» до «Дивергента». Но они сделаны для большого экрана. В «Дивном новом мире» — 9 серий. Типичный минисериал.

«О дивный новый мир» не похож на роман «1984» работавшего на правительство США Джорджа Оруэлла. Хаксли не Оруэлл. Он написал не антикоммунистическую, а сложную философскую антиутопию. Можно сказать, она об особом пути развития государственного капитализма, который, впрочем, вопреки убежденности марксистов-троцкистов-ленинистов, не всегда отличишь от коммунизма.

Тем не менее роман Хаксли допустили в СССР (фрагменты) — в середине 1930-х, а потом уже в 1977-м и окончательно в конце 1980-х.

Из-за идеологических казусов непросто разобраться, чем хороша и не очень новая экранизация «Дивного нового мира», созданного писателем, которого семь раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе.

Но к экранизации: она плоха уже потому, что нельзя до такой степени измываться над оригинальным классическим романом, наверняка оправдывая себя тем, что впрямую экранизировать долгие философские дискуссии «Дивного нового мира» — невозможно. Но попробуем хотя бы понять, чего же хотели создатели сериала.

Суть романа в том, что в Англии примерно 500-летнего будущего существует очередной Новый мировой порядок. Не фаши но и не оруэлловский.

У Хаксли общество искусственным путем создает пять рас. Дело не в цвете кожи, а в умственных способностях, возможностях и социальном предназначении. Есть альфы это чиновничья элита. Есть беты, причем разные: бета-плюс, бета-минус etc. На последней ступени — эпсилоны. Это разнорабочие, уборщики и вообще идиоты — их такими (в том числе умственно и физически слабыми) делают генетически, еще на стадии зародышей вливая им в сосуды вместо крови, кажется, слабый раствор этилового спирта.

Я не уточнил, что один из запретов в это новоанглийское время — на личные отношения. Все должны спать со всеми — это правило. С эпсилонами и недалекими от них гаммами — нет, конечно. Но альфы с бетами — тут уж вопросов нет, тем более, что все стерилизованы. Женщины класса Бета, хотя и занимают серьезные должности, фактически параллельно выполняют роль квалифицированных проституток. Больше всего элита обожает смотреть порно.

О дивный новый мир!

Дети при этом не рождаются естественным путем. Они все — из пробирок. Прямо как в польской комедии 1980-х «Новые амазонки» или же «Секс-миссия» Юлиуша Махульского. Только там в феминистском обществе будущего производили исключительно девочек. А в романе Хаксли в лабораториях производят и женщин, и мужчин.

Самое печально забавное, и это актуально для наших дней, что термины «отец» и «мать» считаются в этом будущем грубыми ругательствами (причём если к слову «отец» примешан оттенок юмора и снисходительности, то «мать», в связи с искусственным выращиванием в колбах, едва ли не самое грязное словцо).

При этом в «Дивном новом мире» Хаксли ликвидировано все возвышенное и вызывающее сильные чувства: любовь, религия, искусство, свободомыслие, наука.

В итоге главным героем у Хаксли становится человек, которого — так случайно вышло — мать родила естественным образом. Мать из высших слоев. Он пытается вписаться в общество, даже становится знаменитостью, но сама природа порождает в нем нонконформиста. Другое дело, что его выпад против убогого общества оказывается фактически жертвой.

По ходу просмотра делаешь простой вывод: зачем нам и той же Америке онлайн. Он, оказывается, необходим. Без него сейчас никак. В онлайне проходит то, что гибель для большого экрана. У нас обретет цензурный рейтинг 18+, а в США NC-17, то есть в обоих случаях «подростки до 18-ти лет не допускаются». Наши кинотеатры зачастую закрывают глаза на этот рейтинг. Американские – не способны: слишком много консервативных общественных контролирующих организаций. Так что онлайн сейчас во всем мире — пространство киносвободы.

К сожалению, минисериал, который нам предлагают, это ересь по отношению к сочинению Хаксли. Напущено много тумана, но толку-то.

Переврано всё. Персонажи, которые в романе глупы донельзя- типа ЛенИны она же Линайна — тут главные идеологи. Ленина, кстати, от имени Ленин. У Хаксли почти все персонажи носят имена знаменитостей.

А еще вдруг возникает главная таинственная афро-американка, этакая Пифия из «Матрицы». И произносит загадочные фразы, которые, однако, означают, что она и определяла все. Какого, извините, черта? Откуда она вообще взялась? Я сочинил за свою жизнь, наверное, пару тысяч кинорецензий. Но почему-то никогда не задавался в них вопросом: какой дурак слепил этот сценарий? Что за придурки — режиссер и продюсеры — это экранизировали? Почему бы вместо того, чтобы пакостить обществу, снимая бессмысленное кино, им не заняться общественно полезным трудом? Убирать улицы, например.

Хочется все же завершить этот комментарий на положительной ноте. Поэтому приведу несколько цитат из оригинального Хаксли, актуальных для наших дней.

Один из вождей нового дивного мира, идеологический глава Нового Лондона (всего таких в мире десять), чье имя напоминает об Ататюрке, — всем интеллектуалам: «Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частностей; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом». Здорово, правда?

Вот еще: «Мозг рассуждающий, желающий, решающий — весь насквозь будет состоять из того, что внушено. Внушено нами! — воскликнул Директор торжествуя. — Внушено Государством!».

Все тот же глава Нового Лондона восхищен, читая чью-то

новую математическую концепцию жизни, но пишет: запретить и сослать автора на остров святой Елены. Потому что мало ли до чего они иначе дорассуждаются. В итоге главноуправитель (таково его звание), однако, думает с тоской: как бы интересно стало жить на свете, если бы можно было отбросить заботу о всеобщем счастье. О, господи, они, оказывается, выносят нам мозги ради нашего же блага! У Хаксли вожди хотя бы не воруют. Как он был наивен!

Ну и чтобы бросить хоть одну кость дурацкой экранизации, о которой мы говорим, приведу умную мысль из нее. Этот мир стар. Он знает только одну ситуацию: кризис. Он навязывает нам одну и ту же историю.

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