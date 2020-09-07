Международный фестиваль Visa pour l’image вручил премии за лучшие фоторепортажи года

Visa pour l’image — крупнейший международный фестиваль фотожурналистики в мире — проходит во французском Перпиньяне на средиземноморском побережье. Премии, которые вручаются на фестивале, считаются одними из самых престижных в профессиональной репортажной фотографии.

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В этом году «Золотую Визу» за новостную фотографию (Visa d’or News) получил фотограф The New York Times Фабио Бучьярелли (Fabio Bucciarelli). На его снимке — шестидесятилетний итальянец, больной ковидом, к которому пришли добровольцы Международного комитета Красного Креста.

«Золотая Виза» за репортаж (Visa d’or Magazine) также досталась The New York Times. Ее получил Брайан Дентон (Bryan Denton) за сюжет о проблеме питьевой воды в Индии.

В области ежедневной прессы премию получила медсестра из Балтимора Розем Мортон (Rosem Morton) за работу для CNN на тему насилия в отношении женщин. Она взяла в руки камеру после того, как сама стала жертвой сексуального насилия.

"Золотая Виза" за работу, опубликованную в ежедневной прессе. © Rosem Morton / CNN.com

Над темой семейного насилия работали также одиннадцать журналистов французской газеты Le Monde и сопровождавшая их фотограф Камий Гарби. Журналистский коллектив удостоился «Золотой Визы» за публикацию в онлайн-медиа.

Репортаж «Феминицид: механизм объявленного преступления» был опубликован на сайте Le Monde 2 июня. Работа над ним шла на протяжении года. Журналистское расследование также вышло отдельным приложением из 12 страниц, по его следам был снят документальный фильм. Денежную премию в 8000 евро журналисты пожелали передать центру помощи женщинам – жертвам насилия при больнице в пригороде Парижа Сен-Дени.

За репортаж о семейном насилии коллектив журналистов газеты Le Monde получил премию Vsa pour l'image. 2020 г. © Camille Gharbi

Среди других лауреатов — фотограф AFP Антони Валлас (за работу на тему волнений в Гонконге) и турецкий фотограф Сабиха Симен, получившая приз Canon «За лучшую работу женщины-фотографа». Премия позволит ей продолжить работу над документальным фильмом «Хранительницы Корана».

Фотографы называют Visa pour l'image «самым большим журналом в мире». Ежегодно в город Перпиньян собираются фотожурналисты со всего мира, здесь проходят выставки, профессиональные встречи и мастер-классы, заключаются контракты, обсуждаются тенденции, темы и работы. Для молодых фотографов «перпиньянский фестиваль» — возможность встретиться с мэтрами и показать им свои работы. Для классиков репортажной фотографии — способ понять, куда направлен взгляд тех, кто приходит им на смену.

Гонконг, 2020 г. Премия Rémi Ochlik. © Anthony Wallace / AFP

Фестиваль был основан в 1989 году главным редактором Paris Match Роже Тероном. Журнал, который выходит под девизом «вес слов, шок фотографий», всегда славился фоторепортажами, обеспечивавшими ему тиражи более полумиллиона экземпляров. Военные репортеры и папарацци первому несли свои снимки Терону, который умел выбрать лучшие и выстроить из них визуальную историю.

Фестиваль начинается в последние выходные августа, в первую неделю он открыт только для профессионалов. Выставки проходят по всему городу — в зданиях двух бывших монастырей, в университетских и спортивных помещениях, во Дворце конгрессов, в театрах и кинозалах. Каждый вечер на экранах, вывешенных в городе, проводится показ фотографий.

Сначала Роже Терон намеревался проводить фестиваль в родном Сете, но по предложению мэра Перпиньяна перенес его в этот небольшой город, с которым связано имя Сальвадора Дали. «Приближенную гвардию» и сотрудников журнала глава Paris Match обычно собирал на обед на песчаном пляже в кафе Chiringuito. Эту традицию журнал сохранил после его смерти, стараясь поддержать уникальную атмосферу, свойственную фестивалю.

Visa pour l’image закончит работу 27 сентября.

Элиф (9 ans), в первый раз надела хиджаб и направляется в школу изучать Коран. Турция, 2018 г. © Sabiha Cimen

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