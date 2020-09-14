Чувствительный милиционер. На «Кинотавре» показали фильм «Доктор Лиза» Оксаны Карас

Екатерина Барабаш о фильме «Доктор Лиза», показанном на фестивале «Кинотавр», который в этом году проходит в необычных условиях.

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Нынешний «Кинотавр» — необычный. Пандемия сузила привычные рамки, и в этом году фестиваль позиционируется как «деловой кинофорум». В переводе на человеческий: никаких вечеринок. По крайней мере — официальных. И в этом есть несомненный плюс —все как-то строже и тише, хотя не всех это и устраивает. В зале Зимнего — без привычной тесноты. В этом году свободного прохода на фильмы нет — места надо бронировать заранее, и тебе автоматически определяется место. Рассадка — через одного. Хотя в последний момент откуда ни возьмись налетают безбилетники, которых втихаря пускают на свободные места без всякой рассадки. Между тем в здание вас не пустят без маски, и температуру измеряют перед каждым сеансом.

Кадр из анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или заговор «не таких» screenshot Youtube

Про фильм открытия нынешнего «Кинотавра», «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского RFI уже писала после премьеры фильма в Роттердаме. Полнометражную авангардную картину выдержали не все, но в этом нет ничего удивительно — Андрей Юрьевич мастер непростой, его надо учиться смотреть.

Первым конкурсным фильмом стала картина Алексея Камынина «Хандра» — по сути пестрая нарезка из разных событий из жизни трех 32-35-летних друзей-москвичей, об их кризисе «предсреднего» возраста. «Хандра ниоткуда. Но та и хандра/Что и не от худа, и не от добра», — писал Поль Верлен. Герои растеряны. — они уже вышли из юности, почти готовы вступить во взрослый возраст, но им там страшновато — там, за буйками, много опасностей и неприятностей, оттого и хандра. Хотя и правда — кто там разберет, отчего эта хандра? Словом, такой негромкий, остроумный и камерный портрет поколения, не претендующий на манифест, но тонко и точно уловивший страхи нынешних 30-35-летних.

«Доктора Лизу» Оксаны Карас ждали особенно трепетно. Это и понятно — ранняя трагическая смерть, смесь жертвенной благотворительности и сомнительных поступков на благо сомнительному государству, популярнейшая Чулпан Хаматова — все это заранее шло в копилку аргументов «за» фильм.

Фильм — рассказ об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. Шестилетняя Ева умирает от рака. У нее сильнейшие боли, но из больницы ее выписывают (правильнее сказать — выкидывают) умирать домой, а морфина в аптеке нет даже по спецрецепту. Глинка пускается в опасную авантюру, чтобы добыть девочке обезболивающее. За Глинкой неотступно следует суровый мент (Андрей Бурковский), чтобы к концу фильма перевоспитаться.

Елизавета Глинка была личностью, прямо скажем, неоднозначной. Ее вовлеченность в российские «дела» на Донбассе и в Сирии известна и вызывает самые разные, порой — противоположные — реакции. Не принимать это во внимание, создавая фильм про нее, — как минимум не совсем честно. Делать вид, что была только светлая сторона, — тем более. Что же делать в такой ситуации? Лучше — ничего. Или тогда уж — документальное кино. Или оставить до «лучших» времен, когда улягутся страсти, многое станет на свои места, что-то прояснится, а что-то забудется.

Иначе получится фильм в жанре «житие святого». Елизавета Глинка в исполнении Чулпан Хаматовой — человек без недостатков, сколько ни пытаются из нее сделать живого человека, сколько ни вставляй эпизодов, где она — просто слабая уставшая женщина. А история с перевоспитанным ею ментом (очень приличный тут Андрей Бурковский, совсем другой, чем все привыкли) вообще не укладывается в рамки приличной драматургии. Too much… Хотя это единственный образ, который претерпевает изменения на протяжении фильма, пусть и очень сериально-фальшивые. Выдающийся польский актер Анджей Хыра в роли Глеба Глинки — ну так, ангел на подтанцовках, сусальный герой с намертво приклеенной улыбкой.

Но при всем при том думается, что это кино небесполезное — хотя бы по части информирования. Россия — страна с каменной душой, и милосердие тут почитают за слабость и попытку оправдать зло. И конечно, дети, умирающие в страшных мучениях из-за идиотских законов по сути бросившего их государства, которое не в состоянии обеспечить их обезболивающими, — об этом надо кричать любыми способами. В этом смысле «Доктор Лиза» — своевременное социальное высказывание на очень больную и очень важную тему.

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