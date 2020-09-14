Чувствительный милиционер. На «Кинотавре» показали фильм «Доктор Лиза» Оксаны Карас
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Екатерина Барабаш о фильме «Доктор Лиза», показанном на фестивале «Кинотавр», который в этом году проходит в необычных условиях.
Нынешний «Кинотавр» — необычный. Пандемия сузила привычные рамки, и в этом году фестиваль позиционируется как «деловой кинофорум». В переводе на человеческий: никаких вечеринок. По крайней мере — официальных. И в этом есть несомненный плюс —все как-то строже и тише, хотя не всех это и устраивает. В зале Зимнего — без привычной тесноты. В этом году свободного прохода на фильмы нет — места надо бронировать заранее, и тебе автоматически определяется место. Рассадка — через одного. Хотя в последний момент откуда ни возьмись налетают безбилетники, которых втихаря пускают на свободные места без всякой рассадки. Между тем в здание вас не пустят без маски, и температуру измеряют перед каждым сеансом.
Про фильм открытия нынешнего «Кинотавра», «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского RFI уже писала после премьеры фильма в Роттердаме. Полнометражную авангардную картину выдержали не все, но в этом нет ничего удивительно — Андрей Юрьевич мастер непростой, его надо учиться смотреть.
Первым конкурсным фильмом стала картина Алексея Камынина «Хандра» — по сути пестрая нарезка из разных событий из жизни трех 32-35-летних друзей-москвичей, об их кризисе «предсреднего» возраста. «Хандра ниоткуда. Но та и хандра/Что и не от худа, и не от добра», — писал Поль Верлен. Герои растеряны. — они уже вышли из юности, почти готовы вступить во взрослый возраст, но им там страшновато — там, за буйками, много опасностей и неприятностей, оттого и хандра. Хотя и правда — кто там разберет, отчего эта хандра? Словом, такой негромкий, остроумный и камерный портрет поколения, не претендующий на манифест, но тонко и точно уловивший страхи нынешних 30-35-летних.
Фильм — рассказ об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. Шестилетняя Ева умирает от рака. У нее сильнейшие боли, но из больницы ее выписывают (правильнее сказать — выкидывают) умирать домой, а морфина в аптеке нет даже по спецрецепту. Глинка пускается в опасную авантюру, чтобы добыть девочке обезболивающее. За Глинкой неотступно следует суровый мент (Андрей Бурковский), чтобы к концу фильма перевоспитаться.
Елизавета Глинка была личностью, прямо скажем, неоднозначной. Ее вовлеченность в российские «дела» на Донбассе и в Сирии известна и вызывает самые разные, порой — противоположные — реакции. Не принимать это во внимание, создавая фильм про нее, — как минимум не совсем честно. Делать вид, что была только светлая сторона, — тем более. Что же делать в такой ситуации? Лучше — ничего. Или тогда уж — документальное кино. Или оставить до «лучших» времен, когда улягутся страсти, многое станет на свои места, что-то прояснится, а что-то забудется.
Иначе получится фильм в жанре «житие святого». Елизавета Глинка в исполнении Чулпан Хаматовой — человек без недостатков, сколько ни пытаются из нее сделать живого человека, сколько ни вставляй эпизодов, где она — просто слабая уставшая женщина. А история с перевоспитанным ею ментом (очень приличный тут Андрей Бурковский, совсем другой, чем все привыкли) вообще не укладывается в рамки приличной драматургии. Too much… Хотя это единственный образ, который претерпевает изменения на протяжении фильма, пусть и очень сериально-фальшивые. Выдающийся польский актер Анджей Хыра в роли Глеба Глинки — ну так, ангел на подтанцовках, сусальный герой с намертво приклеенной улыбкой.
Но при всем при том думается, что это кино небесполезное — хотя бы по части информирования. Россия — страна с каменной душой, и милосердие тут почитают за слабость и попытку оправдать зло. И конечно, дети, умирающие в страшных мучениях из-за идиотских законов по сути бросившего их государства, которое не в состоянии обеспечить их обезболивающими, — об этом надо кричать любыми способами. В этом смысле «Доктор Лиза» — своевременное социальное высказывание на очень больную и очень важную тему.
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