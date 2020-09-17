Gallimard переведет доход от продаж «Собора Парижской Богоматери» на реставрацию Нотр-Дам

Французское издательство Gallimard переведет на реставрацию собора Нотр-Дам 40 тысяч евро, вырученных от продажи романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Об этом в издательстве заявили в четверг, 17 сентября.

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В Gallimard отмечают, что после пожара, разгоревшегося в главном соборе французской столицы 15 апреля 2019 года, популярность романа Гюго у читателей выросла, потому и было принято решение пожертвовать полученные от его продажи средства на восстановление монумента.

Таким образом роман в некотором смысле вновь приходит на помощь собору: в момент публикации в 1831 году роман Гюго спровоцировал интерес к Нотр-Дам, находившемуся в ту пору в таком плачевном состоянии, что власти задумывались о том, чтобы разрушить постройку. «Собор Парижской Богоматери» также оказал влияние на проекты реставрационных работ, проводившихся с 1844 по 1864 годы под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка. К примеру, архитектор вдохновлялся описаниями горгулий в романе Гюго.

Архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк, руководивший реставрацией Нотр-Дам де Пари в 19 веке, вдохновлялся тем, как Гюго описал горгулий. Фото 9 июня 2020 AFP/Archivos

7 сентября в крипте собора открылась выставка «Нотр-Дам де Пари от Виктора Гюго до Эжена Виолле-ле-Дюка», посвященная различным этапам в истории монумента. В экспозицию включены и материалы, связанные с романом Гюго.

Крипта стала самой первой частью музейного комплекса Нотр-Дам, открывшейся для посещения после пожара. До пожара музейный комплекс ежегодно посещали не менее 170 тысяч человек.

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