Из тундры — с любовью. Нестоличное кино на 31-м «Кинотравре»

Закончились конкурсные показы 31-го «Кинотавра». Победителей узнаем через несколько часов, но подвести предварительные итоги — самое время.

Реклама Читать далее

Хоть нынешний «Кинотавр» не сумел порадовать крепкой программой, чему есть и вполне объективные причины — например, коронавирус, спутавший карты и производителям, и фестивальщикам, — некоторые открытия все-таки случились. Первое и главное, несомненное – это фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова, режиссера из якутского села, где он параллельно трудится учителем начальных классов.

Героиня фильма — местная целительница и знахарка, настоящая волшебница, которой под силу вылечить любого. На нее молятся, когда приходит беда, к ней идут за здоровьем и жизнью, но ее же и презирают, когда она отводит беду. Ей не продают в магазине продукты, ее выбрасывают из магазина на снег, и мальчишки закидывают ее снежками. Она – женщина без возраста, неухоженная и мрачная, как и ее полупустой, заросший грязью дом. Ее долго и мучительно рвет всякий раз после очередного «сеанса» лечения. Она пьет много водки и приходит отогреваться в местную кочегарку — кочегар тут единственный, кто ее не чурается. Она мечтает о якутской скрипке кырыымпа, порой танцует в одиночку в тундре и словно живет где-то на грани реальности и древней якутской мифологии.

Фильм соткан из множества деталей-метафор, уносящих в мир холодной природы и загадочного шаманства, и черно-белая палитра добавляет картине суровых мифических смыслов. Пугало здесь — проводник между человеком, постепенно забывающим, что он часть природы, и природы, не желающей человека отпускать. В главной роли снялась известная якутская этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай.

Появление якутского фильма в конкурсе «Кинотавра» — в своем роде знаменательное событие. Якутское кино уже давно стало отдельным явлением, которому уже тесно в рамках «регионального кино». Странно, что «Кинотавр» до сих пор обходился без него.

Другой фильм, о котором тоже надо говорить отдельно, — «Китобой» Филиппа Юрьева. Это история чукотского мальчика Алешки, который влюбляется в девушку из порночата и решает переплыть Берингов пролив, добраться до Америки, а там уже как-то доехать до Детройта, где живет его возлюбленная. Парень даже принимается учить английский по самоучителю, который отыскивает в сельской библиотеке.

Сюжет, в общем, не то что простой, а даже банальный — тема влюбленности провинциального паренька в красотку из порночата в последние годы эксплуатировался довольно активно. Обрушившаяся интернет-реальность рождает новые желания и открывает новые возможности, которые на деле оказываются мифическими.

«Китобой» и показывает ту иллюзорность, которую дарит человеку технический прогресс. Всего 86 километров отделяет Чукотку от Аляски, но это — другой мир, в который, как выясняется, хода нет. Но гораздо важнее оказывается неожиданный факт: он и не так нужен, этот ход.

Юрьев, режиссер-дебютант, очень смело, по-взрослому соединяет это стремление к новым мирам и древние местные традиции. Интернет с его заокеанскими красотками соседствует с главным суровым занятием здешних жителей — охотой на китов. Охота на китов и их разделка показана брутально, кроваво, подробно, и кажется, что когда-нибудь умрет даже интернет, а охота на китов будет существовать всегда. «Китобой» — очень простое и очень тонкое кинополотно, которое пахнет океаном, китовой кровью, вечной мерзлотой и человеческим теплом. Молодой дебютант Владимир Онохов, непрофессиональный актер, своей органичностью явно переигрывает многих суперпрофессионалов в кинотавровском конкурсе. «Китобой» был показан на Венецианском фестивале, откуда уехал с главным призом программы «Дни Венеции».

Еще одно открытие «Кинотавра» пришло из краев поближе — это совсем юная Полина Гухман, сыгравшая главную роль в фильме дебютантки в режиссуре Анастасии Пальчиковой «Маша». Картина — опять о 90-х, о том, как прошлое отыгрывается на настоящем, вдруг вставая в полный рост через много лет и возвращая все пули, выпущенные когда-то давно. Героиня – девочка-подросток Маша, которая живет под крылом своего дяди-мафиози по кличке Крестный (Максим Суханов). Крестный обожает девочку, опыляет ее своей мощной любовью, но любовь бандита оборачивается трагедией для всех героев фильма. Многим кажется, что это фильм о лихих 90-х (напомним, что прошлогодним победителем стал фильм «Бык» из жизни братков), только с примесью феминизма. Но все же не совсем так — это скорее картина об опасности любви, выстроенной на крови, о том, что настоящая любовь не выносит крови, грязи и предательства. Полина Гухман снимается в кино с 2015 года, она невероятно пластична и чутка к нюансам.

Главное, что явил 31-й «Кинотавр», — это внезапное осознание расширившейся географии российского кино. Оказалось, что не только московская и питерская земля может рождать самобытных художников и что столичный снобизм постепенно должен уступить место активному интересу к кинематографистам из

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться