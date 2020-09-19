Маски и очереди не помешали французам отпраздновать Дни наследия

Французы даже во время эпидемии не хотят пропустить встречу со своим наследием.

Барьерные меры, отмена намеченных мероприятий — Европейские дни наследия 2020 года проходят совсем не так, как в предыдущем сентябре. Но к памятникам все равно стоят очереди, а в списках предварительной записи нет мест. Французы даже во время эпидемии не хотят пропустить встречу со своим наследием.

Реклама Читать далее

«Кто мог подумать еще весной, что в сентябре мы будем праздновать дни наследия!» — такими словами открыла Дни наследия во Франции министр культуры Розлин Башло. Они проходят 19 и 20 сентября, тема этого года — образование, «знание на всю жизнь»

Несмотря на обязательные маски, очереди к памятникам еще длиннее, чем в предыдущем году. В Париже самым популярным местом экскурсий обычно становится Люксембургский дворец, в котором заседает французский Сенат. Записываться заранее не надо, но в связи с эпидемией в здание пускают только 400 человек в час.

«Билетов нет», — написано на сайте Пале-Руаяль, где еще недавно можно было записаться на квест. «Просим извинения, но мест больше не осталось», — также значится на сайте министерства юстиции. Особняк Бурвалле, в котором оно расположено, находится на Вандомской площади, а там внимание к себя привлекают Вандомская колонна и отель Ritz. Счастливчики, которым удалось записаться на экскурсию 19 и 20 сентября, смогут посетить бывшую королевскую, а ныне государственную библиотеку, а также кабинет министра. Во Франции министра юстиции называют «хранителем печатей», и это не просто красивое напоминание о древнем обычае скреплять печатью важные документы. Печати существуют в реальности, а также специальный инструмент для их производства. В последний раз им пользовались в 2002 году. Печать во время торжественной церемонии закрепила Закон о равенстве между мужчинами и женщинами, принятый двумя годами ранее.

Сам дворец тоже заслуживает внимания, как и многие другие дворцы, в стенах которых расположены французские министерства. Специальная служба Mobilier National меблирует государственные учреждения и развешивает на этих стенах старинные и современные авторские гобелены и шпалеры. К Mobilier National относится и сама мануфактура Гобелен, а также другие старинные французские фабрики. Все они в эти дни открывают свои двери. Французы отправились смотреть, как плетут кружево, заливают в формы каолин, чтобы оттуда вышла ваза тонкого фарфора, переплетают книги и делают витражи. Все это тоже наследие, мастерские в эти дни можно посетить.

Пастель в парижской семейной мастерской Живого наследия Maison de Pastel делают вручную по традиционным технологиям, © Guélia Pevzner

«Живое наследие»

Более ста предприятий во Франции обладают знаком «Живое наследие». Его получают за уникальные, чаще всего традиционные, техники производства. В связи с эпидемией и специально к Дням наследия отдел министерства экономики, который выдает знак, предложил французам список предметов, «которые могут пригодиться во время карантина». И не только французам — большинство произведений предприятий живого наследия можно заказать по интернету.

Вот некоторые из них:

Maison Charvin — краски, кисти, растворители и другие материалы для художников.

Puzzles Michel Wilson — деревянные пазлы для детей и взрослых, из которых складываются репродукции музейных произведений.

Maison Berger — ароматические «лампы Berger».

Cire Trudon — ароматические свечи.

Manufacture des Tentes Cabanon — походные палатки.

Maison de Pastel — пастельные мелки, изготовленные вручную.

Предприятие Toile de Jouy провело в Дни наследия конкурс на новые мотивы, среди профессионалов и учащихся. Туаль — хлопковая ткань с набивным рисунком. Мануфактура Жуи изготавливает эти знаменитые во всем мире обивочные ткани с пасторальными рисунками с 1760 года.

Автомобильная мастерская HH Services впервые участвует в Днях наследия. Ее хозяин Юбер Абербуш реставрирует старинные автомобили, в том числе Porsche, Aston Martin, Jaguar, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Citroën, Mercedes, Delage, Delahaye.

Coutellerie Laguiole — знаменитые ножи «с мушкой» по моделям известных дизайнеров

Из-за эпидемии только 13 000 из 20 000 памятников откроют свои двери, 1500 мероприятий были аннулированы и в 20% случаев места придется резервировать. Зато многие музеи и дворцы подготовили на своих сайтах виртуальные экскурсии. Среди них 45-минутная экскурсия по собору Парижской Богоматери под реставрационными лесами. А значит, сокровища французского наследия смогут увидеть не только жители страны.

Список всех памятников, участвующих в Днях наследия в этом году можно найти здесь.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться