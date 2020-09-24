В Париже прошел первый всемирный конкурс женщин-дирижеров

La Maestra — первый Международный конкурс женщин-дирижеров —прошел в конце сентября в Парижской филармонии по инициативе основательницы Paris Mozart Orchestra, дирижера Клер Жибо. Конкурс привлек внимание к неравенству в доступе к профессии между мужчинами и женщинами. Из 778 профессиональных симфонических оркестров, существующих в мире, только в 48 за дирижерским пультом стоит женщина.

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Среди дирижеров всех симфонических оркестров мира женщин — всего 6,2%. Участницы конкурса La Maestra вспоминают аргументы, которые приводят их коллеги-мужчины, чтобы объяснить такое неравенство. «Мне сказали, что у женщин по-другому повернуты руки, они приспособлены для того, чтобы носить детей», — рассказала AFP Клер Жибо. Она стала первой женщиной, руководившей оркестром театра Ла Скала в Милане, а также оркестром Берлинской филармонии. Конкурс прошел по ее инициативе, а его участницы выступали с созданным Клер Жибо коллективом Paris Mozart Orchestra.

Другим участницам приходилось раньше выслушивать, что «женщины генетически неспособны к этой профессии», «женщина может дирижировать произведением Моцарта, но никак не Малера», «женщины слишком эмоциональны», «слишком авторитарны» или, наоборот, «у них нет авторитета, коллектив их не слушает». В 2013 году бывший директор Парижской Консерватории Брюно Мантовани заявил, что «женщина, которая намерена иметь детей, должна хорошенько подумать, прежде чем начинать дирижерскую карьеру». Это наиболее частый аргумент — по свидетельствам участниц конкурса, почти каждой из них приходилось выслушивать, что «когда ты станешь матерью, твой ребенок может заболеть, придется выбирать».

La Maestra ставит перед собой две цели — с одной стороны, обратить внимание на неравенство в доступе к профессии. С другой — позволить трем финалисткам проложить путь к самым престижным сценам мира. В течение двух лет ими будет заниматься Академия Парижской филармонии, помогать педагогическими и художественными ресурсами.

Победу в конкурсе одержала дирижер из Индонезии Ребекка Тонг, она руководит симфоническим оркестром Джакарты, а также является вторым дирижером Королевского Северного колледжа музыки Манчестерской консерватории (RNCM) и двух крупнейших британских оркестров (BBC Philharmonic et le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra).

Женщина-пианистка на сцене давно никого не удивляет, хотя и это когда-то было непривычным зрелищем. Но женщины-дирижеры стали руководить оркестрами только в ХХ веке. Среди великих имен — Марин Элсоп (США), первая женщина-дирижер, член жюри La Maestra, а также Сусанна Мяллки (Финляндия), Мирга Гражините-Тила (Литва), Барбра Ханнинган (Канада), Симона Янг (Австралия), Алондра де ла Парра (Мексика) и другие.

Во Франции пять женщин-дирижеров, но все они сами создали музыкальные коллективы, которыми руководят. Дирижер государственного оркестра из них только одна — Дебора Вальдман, но и она стала руководить Авиньонским оркестром только в сентябре 2020 года.

На конкурс приехали 220 кандидаток из 51 страны. Никакого ограничения по возрасту конкурс не предусматривал, в первую очередь потому, что «мужчины руководят оркестрами до 95 лет, а женщинам «вежливо» намекают, не хотят ли они уйти на пенсию», как говорит Клер Жибо. Так что среди участниц La Maestra были и конкурсантки старше семидесяти.

В первом туре нужно было сыграть одну из четырех предложенных увертюр, во втором — произведение с солистом или солисткой, и, наконец, в финале трем кандидаткам предстояло выбрать получасовое произведение из семи предложенных. С оркестром финалистки впервые встречались непосредственно перед тем, как выйти на сцену. Второе и третье место заняли соответственно франко-британская дирижер Стефани Чилдрес и Лина Гонзалес-Гранадос из Колумбии.

Директор Парижской филармонии Лоран Бейль сказал RFI, что «пока публика не привыкнет видеть за дирижерским пультом женщину, конкурсы наподобие нашего должны существовать». По мнению руководителя филармонии, La Maestra — временное явление — «новое поколение поможет установить равноправие и равновесие, оркестр под руководством женщины станет обычным явлением». Лоран Бейль также не видит в подобном мероприятии дискриминации по отношению к мужчинам: «Уже сорок лет, как идут разговоры о том, что нужно все изменить, и ничего не меняется. Наш конкурс — временное явление, он не предусматривает никаких квот и исчезнет, когда женщин-дирижеров будет не 6%, а хотя бы 30%».

Клер Жибо согласна с этим мнением. В 2018 году, когда она оказалась единственной женщиной в жюри международного конкурса, коллега сказал ей, что «научно доказано, что женщина руководить оркестром не может». По ее мнению, конкурс не только привлечет внимание к проблеме, но и заставит задуматься организаторов фестивалей, агентов и преподавателей консерваторий. Во главе консерваторий нужно чаще ставить женщин, считает она. На ее собственные мастер-классы приходит больше студенток, чем обычно бывает у ее коллег-мужчин. «Помогает пример, — говорит она, — студентки думают, что если смогла я, то смогут и они». По мнению Жибо, такие же конкурсы должны проходить и в других музыкальных профессиях, где тоже существует неравенство, например, среди композиторов.

Финал La Maestra можно видеть на сайте arte.TV concerts.

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